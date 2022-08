Herraiz: "El IPC no te sorprende porque lo notas cada día cuando vas a llenar la cesta de la compra"

Audio

“Buenos días. En este comienzo del puente que mira al día 15, fiesta de la Asunción de la Virgen, que es un día muy feriado en toda España.

Estamos a las puertas de uno de los puentes con más movimientos de todo el año. En las carreteras, en los aeropuertos y también en las estaciones de tren. El lunes es la Asunción de la Virgen y si no es fiesta en tu pueblo, es en el de al lado y, si no, en el de más allá. Y este año se juntan varios factores que van a ampliar los desplazamientos que prevé la DGT. De aquí al lunes a las doce de la noche, van a superar los 7 millones.

Se junta que el 15 es lunes y está pegado al fin de semana, que hay cambio de quincena y que, como se viene confirmando durante todo el verano, hay muchas ganas de salir después de dos años de pandemia con restricciones. Que sí, ya nos han dicho que después del verano la economía se complica, pero está imperando una especie de carpe diem y luego ya veremos. Pues eso, hasta la medianoche del lunes al martes, la DGT prevé más de siete millones de desplazamientos por carreteras, que son un 2,2 % más que el año pasado. Y luego, lo habitual. Nos avisan que van a aumentar los controles especialmente los de alcohol y drogas por aquello de la celebración de multitud de fiestas patronales.

Para los que ya estéis cansados del intenso calor que arrastramos casi del tirón desde mayo, tenemos buenas noticias. A partir del domingo, bajan las temperaturas, un descenso que se va a notar en toda España y que afecta a máximas y a mínimas. ¿Hasta cuándo va a durar? Ya sabéis que las previsiones se van ajustando, pero todo apunta a que ese alivio, que ahora sí se va a notar, se va a prolongar hasta el próximo viernes.

De momento, hoy vamos a seguir con los mismos parámetros de lo que llevamos de semana. Es decir, calor y más calor.

En "Herrera en COPE" abrimos ayer un debate que luego tuvo recorrido durante todo el día. Y es esa propuesta de Alemania de bajar 10.000 millones en impuestos. Una especie de plan de alivio fiscal que, además de elevar las ayudas por hijo a las familias, propone una cuestión básica: quecon un IPC desbocado-y eso que en Alemania es tres puntos por debajo que en España- las subidas salariales, en el caso de que la hayas tenido, se las traga con creces la inflación. Pero cualquier incremento de ingresos a ti te obliga a pagar más impuestos. Y mientras tu nivel adquisitivo baja, el Estado sigue recaudando más y más.

Este es un planteamiento que choca con el del Gobierno de Pedro Sánchez. Y justo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero tenía una comparecencia y le preguntaron por esta cuestión. No le gustó nada que le preguntaran porque la comparación escuece. Si lo pide el Partido Popular la respuesta es sencilla. Pero como viene de un gobierno socialista, había que sortear el envite de otra manera. Ahí tiró de manual, con cifras que son muy difíciles de contrastar.Que Berlín dice que va a aliviar a los contribuyentes alemanes en alrededor de 10.000 millones de euros. Nosotros 30.000. Quién da más.

¿Por qué no tocan el IRPF? Porque es una propuesta de Núñez Feijóo

A diferencia de Alemania, aquí han optado por varias vías. Lejos de rebajar el IRPF o de modificarlo para que ese gravamen no cargue una subida de sueldo, que ya se ha tragado la inflación, han optado por mirar a las grandes empresas aumentando sus impuestos. Tanto a las eléctricas como a los bancos. Y han dicho que las que lo repercutan a sus clientes, vía subida de tarifas o de comisiones, lo van a pagar. Esto es no es solo difícil de controlar, sino jurídicamente incompatible.

En todo caso se trata de recaudar más. ¿Para qué? Para que al capítulo de regalías no le falte de nada. Ahí está el bono cultural, la gratuidad de los cercanías y trenes de media distancia o la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes. Y estas son medidas que no diferencian entre ricos y pobres, cosa que sí se podría hacer asumiendo un tipo impositivo menor para las clases medias y bajas.

Pero aquí, no, se prefieren las ayudas directas y las paguitas. ¿Por qué no tocan el IRPF? Por cuestiones ideológicas y porque es una propuesta de Núñez Feijóo. Asumir sus postulados sería algo imperdonable para Sánchez. Por eso desde el PP le piden que no se fije en Feijóo. Que lo haga en sus colegas de Alemania.



Aquí hay una realidad. Que el Gobierno no suele reconocer. Mientras la mayoría de ciudadanos se empobrecen con la inflación, el Estado es el mayor beneficiado de esta situación. Y ahí están los informes mensuales de la recaudación de la Agencia Tributaria. De enero a mayo acumularon una subida del 19 % respecto al ejercicio anterior. Y eso que se ha suprimido temporalmente el tributo que grava el valor de la producción eléctrica. Según este informe, los ingresos tributarios ascendieron a 97.000 millones de euros con un incremento de 15.500 euros respecto al mismo período de 2021.

Este viernes vamos a conocer la confirmación del dato del IPC. Es la cifra definitiva del mes de julio después de conocer una previsión adelantada del 10,8. No va a variar mucho de ese registro y estamos hablando de la inflación más alta de los últimos 40 años. Es el dato general, pero preocupa especialmente eso que llaman inflación subyacente, que no tiene en cuenta los productos frescos y los suministros energéticos, que son los más volátiles. Es una referencia y también está en niveles muy altos: en el 6,1 % en el dato adelantado.

Cuidado con la electricidad, hemos normalizado la subida del precio

Veremos si se confirman estas cifras hoy y también conoceremos lo qué productos suben más y cuáles son los que han subido menos en esa comparativa con el mes de julio del año pasado. Es una estadística en la que se analizan medio millar productos y cuando conozcamos el dato, seguro, que a ti no te va a sorprender porque lo notas cada día cuando vas a llenar la cesta de la compra o cuando te llega el recibo de la luz.

Cuidado porque hoy el precio de la electricidad vuelve a subir con fuerza. En los últimos días veníamos contándote ligeros incrementos. Ninguna bajada, eso sí, en ningún día de lo que llevamos de semana y tacita a tacita estaba por encima de los 270 euros el megavatio hora. Pero es que hoy se incrementa un 9 % hasta rebasar la barrera de los 300 euros.

Y aquí volvemos a decir lo mismo. Hemos normalizado ya una situación que no hace tanto nos habría parecido una barbaridad. Cuando pasó de los 100 euros fue noticia, lo mismo cuando superó los 200 y ahora que, como hoy, estamos en los 300 es como si ya estuviéramos curados de espanto, cuando es un precio inasumible para el bolsillo de muchos clientes.



“¿Veis los agoreros que decíais que iba a llegar a los 3 euros el litro?”

Por cierto, desde ciertos ámbitos del Gobierno andan estos días presumiendo de la bajada del precio de los carburantes. Y lo hacen con un argumento. Hoy está de media a 1,80 euros y nos recuerdan que está por debajo del precio que teníamos la fecha en la que se comenzó a aplicar el descuento, allá por el 1 de abril. Y dicen en el PSOE: “¿Veis los agoreros que decíais que iba a llegar a los 3 euros el litro?”. Bueno cuando estuvo, en junio, a casi 2,20 el gasoil estaban callados. Y, como si ahora, a 1,80 antes del descuento, te lo regalaran. No creo yo que sea esto un asunto para presumir. Pueden preguntar a los que ahora mismo o en un rato estén llenando el depósito de su coche.

Plan de ahorro: ¿Veis cómo se puede vivir sin luces en los comercios?

En cuanto al plan de ahorro energético de Sánchez hay poco más que contar. Que sigue en vigor aunque si tienen que empezar a multar que no lo hagan por comercios o por restaurantes. Ya te contábamos que uno de los primeros en incumplir la norma ha sido el propio Gobierno y varios ayuntamientos del PSOE. Uno de ellos, el de Palma que junto a la Delegación del Gobierno no apagaron las luces a su hora en el segundo día de entrada en vigor del decreto. Se pueden automultar.

Pero lo que están haciendo desde la izquierda es airear varias polémicas, para estirar este chicle cuanto más, mejor. La última es decir… ¿veis cómo se apagan las luces de los escaparates y no pasa absolutamente nada? ¿Veis cómo se puede vivir sin luces en los comercios? Claro que se puede vivir. No es el apocalipsis como bromean desde algunos partidos como Mas Madrid.

Pero ese argumento es muy peligroso porque empiezas con la luz del escaparate y terminas echando la persiana de forma definitiva.

¿Qué buscaba el FBI en la mansión de Trump?

Lo último que ha pasado esta noche nos lleva a EEUU. El registro que los agentes del FBI realizaron el lunes a la mansión de Donald Trump en Florida sigue polarizando aún más a la sociedad estadounidense. En tres meses hay elecciones legislativas y en 2024 presidenciales, y todos los movimientos se interpretan ya en clave electoral. Decíamos que la sociedad está polarizada y algo más. Un individuo armado intentaba asaltar una sede del FBI en Cincinatti, en el estado de Ohio. Se dio a la fuga y se investiga si tiene relación con la ola de protestas contra la redada de la policía federal en la mansión de Trump.

Por lo demás, el fiscal general de Estados Unidos Merrick Garland ha hablado por primera vez sobre ese registro. Dice que él mismo aprobó la decisión que no se tomó a la ligera y sale en defensa de los funcionarios federales que la ejecutaron.

Además ha pedido autorización para hacer pública la orden de registro, que firmó él mismo.

Era una comparecencia esperada porque varios funcionarios del Departamento de Justicia estaban muy enfadados ante su silencio al tratarse de una operación sin precedentes. Además hay que recordar que el propio FBI reconoció estar recibiendo amenazas muy graves.

¿Ha dicho algo Trump? Lo hace a través de sus habituales perlas en las redes sociales. No se cree que Joe Biden y la Casa Blanca no supieran nada sobre este registro. Y dice que esta operación es la mayor vergüenza del país desde la catástrofe de Afganistán.

Aquí la duda es qué estaban buscando los agentes del FBI. Trump ha revelado que buscaron hasta en los armarios de su mujer, Melania Trump. Hay una hipótesis, que ha publicado el diario The Washington Post y apuntan a que buscaban documentos clasificados sobre armamento nuclear y que el ex presidente habría sacado de la Casa Blanca”.