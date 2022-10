Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es martes 18 de octubre del 2022, un día bonancible, tiempo soleado en España hay gente que va con chalecos y esas cosas y tal… pero, oiga, si sale usted en mangas de camisa, mangas de camisa; en Bilbao, en Madrid, ya no les cuento en Sevilla, por supuesto en Santa Cruz de Tenerife… pues van usted a pasarlo muy bien. Y es cuando viene el ejercicio de la memoria que hacíamos antes, ¿hace 40 años estaba usted vivo? Quiero decir, ¿era ya algo más que un proyecto genoma?, pues…¿ se acuerda como era un 18 de octubre? No me negará que el 18 de octubre de hace 40 años o 30 años era más fresquito que ahora, eso es una evidencia que cuesta negar. Vamos, que íbamos con un chaleco no sin mangas, un chaleco gordo con mangas y algo al cuello.; y hoy en mangas de camisa.

EL CARA A CARA SÁNCHEZ - FEIJÓO EN EL SENADO





Bueno, pues, vamos a amortizar hoy un poquito más el Senado. Esta Cámara que cuesta un buen dinero. La democracia le da no demasiado uso. Es verdad que llegan leyes el Senado y a algunas se les da un pulido. El Senado cuando realmente cumplió su deber fue el día que puso en marcha el 155, el artículo 155 de la Constitución preparado para las comunidades autónomas díscolas que incumplieran con su deber, bla, bla, bla; la legalidad… Bueno, ya saben ustedes ‘la republiqueta’ de los 9 segundos y todo lo demás.

Por lo demás, bueno pues la verdad que a veces parece un cementerio de dinosaurios. Lo cierto es que hoy vuelve a acoger un debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóoen el que solamente está en duda el tono, cuál va a ser el tono de ese debate. Tengan en cuenta que los dos partidos están inmersos ahí en una negociación para cerrar el Poder Judicial y a lo mejor pues, hombre, exacerbar como en la pasada edición el tono, sobre todo contra la oposición, no es… pero vaya usted a saber. Lo que está claro es, y además, de que el formato no ayuda porque Sánchez puede hablar cuatro veces más tiempo que Feijóo, como en los telediarios.

EL CIS DE TEZANOS

Luego además tiene el CIS de Tezanos para… Es como una especie de spa el CIS de Tezanos donde van de vez en cuando Sánchez y los suyos a remojarse en la bañera. Con esos precedentes es fácil pensar que con toda la demagogia del aparato habitual Sánchez va a querer presumir de medidas sociales y Feijóo querrá señalarle las contradicciones que puedan tener esas medidas y demás. Ahora, tampoco esperen grandes cosas del día de hoy.

Sí que es verdad que el discurso de los socialistas cuando tiene algún tipo de dificultad, cuando quiere insistir en buscar una fórmula para neutralizar el líder de la oposición, que ya saben ahora es decir “este no sirve para nada, es nada, es la nada, es la no sé qué…”, necesita apoyarse en algún tipo de palanca más. Y esa palanca más, para eso está una institución que es del Estado y que paga usted con su dinero, para hacer esa labor de forma sin ningún tipo de vergüenza es el CIS Centro de Investigaciones Sociológicas. El Centro de Investigaciones Sanchistas que dirige Tezanos, al que desde luego se le se le pide hoy acusarle de malversación de fondos públicos, poco menos. ¿Por qué? porque vamos a ver, cuando todos los institutos de opinión están dando una clara mayoría de las fuerzas de centro derecha en España, centro derecha más la derecha; Tezanos es el único que dándole la vuelta a los números y, además, viéndosele el truco declara que el Partido Socialista está muy por encima del Partido Popular y que ganaría las elecciones con holgura. Claro, cuando uno ve algo así, cuando uno ve efectivamente esta casi prevaricación que utiliza este individuo uno se pregunta inmediatamente ¿eso se lo cree Sánchez? ¿O es la alfombra que necesitan para pasar esa pasarela en la que las diatribas sobre el jefe de la oposición se quieren ver justificadas? Pues a lo mejor. Es que lo que ha dicho es que le da la victoria a Pedro Sánchez en contra de todas las encuestas y además viene a decir que la izquierda sacaría un millón de votos más que las últimas elecciones generales, y el centro derecha en cambio 750 mil votos menos. Ya les digo que se ve el cartón, enseguida se ve el cartón porque incluso con esos mismos datos el resultado es muy otro sin a manipulación.

Insisto, si eso fuera cierto, yo mañana soy Pedro Sánchez y convoco colecciones. Hombre, si es verdad lo que dice el CIS, mañana elecciones. Yo gobierno con cierta respiración, tranquilidad, condeno a estos parias de la oposición al desierto y afronto el problema que voy a tener de contracción de la economía severo el año que viene con mucha más tranquilidad, y además tengo semestre europeo y soy feliz. ¿A que no lo hace?, ¿a que no lo hace?





EL APOYO DE FELIPE GONZÁLEZ A PEDRO SÁNCHEZ





Por demás, la última es celebrar los 40 años de democracia y equipararlos a los 40 años del PSOE en el poder, es decir la victoria en el 82 de Felipe González . Fue como saben una victoria holgada, fue una victoria conducida por el signo inequívoco de los tiempos, el desgaste del gobierno de la UCD. Primero, que todos estaban a la gresca; segundo, que había hecho su labor; tercero, que correspondía un cambio; cuarto, que la democracia española necesitaba pasar por la izquierda, en este caso ya socialdemócrata. Porque recuerden ustedes que González había renunciado al marxismo y a todas las cosas que llevaba que el programa del PSOE en sus inicios y ganó Flipe. Y ahora, la fotografía es de Zapatero, Sánchez y Felipe.

Primero, la democracia no llegó con Felipe González, la democracia llegó antes. Si hemos de desmontar a Felipe González, se le desmonta que tiene también razones para desmontarle. Aunque es cierto que tuvo categoría de hombre de Estado, estatura que no tienen estos otros dos; vamos, ni de broma. La pregunta es la que hoy les contaba, se hace Jesús Cacho en Voz Populi: la cara de Felipe ayer en Ferraz era de poema. ¿Por qué te prestas? ¿Por qué no tienes más remedio? ¿Por qué cedes tu imagen para blanquear a un indeseable como este? ¿No puedes decir que no o no puedes hacer esas cosas, Felipe, que tú siempre haces que parece que dices pero luego no dices? Felipe siempre parece que dice, que va a decir, luego no dice nada. Pero hombre, deja ahí una fisura en la que parece que puede colarse el entendimiento de alguno y uff… Felipe González no está nada de acuerdo, seguramente no puede ver a Sánchez, y yo estoy plenamente convencido. Hombre, tiene que tragar pues porque tiene que tragar, pero ¿nunca va a decir que no a según qué cosas?

Por cierto, a Guerra es que ni le van ni le han enviado un Christmas, nada, absolutamente nada. Alfonso Guerra no existe.

