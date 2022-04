Carlos Herrera, a Sánchez: "¿Te crees con autoridad para darle lecciones al Rey?"

Audio

Ya es 26 de abril cumpliendo con su deber vuelve a ser inestable el tiempo hoy soleado unas horas en Península, luego se va tapando a lo largo del día, deja algunas lluvias también en Canarias y así pasan los días, y así pasan las horas. Y así se las contamos en este programa que tiene que contarle hoy, en fin, tiene que hablarle de las elecciones de Andalucía que es la noticia política de la jornada, que se confirman para el 19 de junio como ya le veníamos cantando hace algunas semanas. El maestro Burgos hoy describe todo esto en ABC como una especie de sudoku que ha tenido que hacer el gobierno de Juanma Moreno y es verdad, buscar una fecha antes de las playas, después de las fiestas, que coja el Rocío pero tampoco el Corpus y que no se hayan ido.., en fin.

Que sea en junio, porque en junio es un adelanto pero en realidad no es un adelanto como tal porque solo son tres meses y aquí en Andalucía se han adelantado en otras ocasiones las elecciones incluso un año o dos años como pasó con Manuel Chaves o Susana Díaz, es solamente de unos meses. Y tiene razones de oportunidad técnica y de oportunidad. Los presupuestos de Andalucía que su socio de legislatura Vox junto con el PSOE tumbó hace que con unas elecciones en noviembre no pudiera o no diera tiempo al gobierno que fuera a volver a prepararlos y aprobarlos y obligaría a ser prorrogado el que ya ha sido prorrogado. Eso para los desafíos en Las Ventas y en Andalucía, plantea ciertamente muchas dificultades. La situación que vivimos exigen cuentas nuevas.

También cree el gobierno de Juanma Moreno que mejor en junio por una cuestión psicológica como le decía también en junio hay más contratos de trabajo temporal para el verano, se han recuperado las fiestas y las tradiciones, hay mejor ánimo que en noviembre, o sea que ya les digo, todo cuadra. Había que buscar una fecha para la ocasión y la ocasión se ha encontrado.

Ahora bien, consideraciones políticas, consideraciones políticas acerca de la legislatura que acaba y la que va a empezar. La legislatura estaba acabada, sin el apoyo de Vox y a los Ciudadanos y el PP, PP y Ciudadanos podrían gobernar con las manos bastante atadas. El objetivo ¿cuál es? El objetivo del que convoca las elecciones es tener manos libres y para eso Juanma Moreno aspira a tener más votos que toda la izquierda, es decir, hacerse un Ayuso. ¿Podrá hacerlo?, pues vaya usted a saber. Hombre, las expectativas demoscópicas son felices para él, pero oiga, tranquilidad, el PSOE tiene un importante suelo electoral en Andalucía y tiene un candidato, Juan Espadas, que es verdad que no controla todo el aparato, pero hombre es un señor bastante templado en sus cosas. Y un tipo con quien a lo mejor, quién sabe, el Partido Popular podría entenderse si Ciudadanos desaparece, si no desaparece del mapa y consigue algunos escaños, hombre podrían revalidar seguramente una fórmula que ha funcionado bien para Andalucía, se diga lo que se diga ahora.

El PSOE ha vivido años del clientelismo, también le pesa ahora mismo la corrupción. Es evidente que Juan Espadas con eso no tiene nada que ver, pero bueno, lo lleva en la marca. Y a su izquierda tiene un baile de siglas, que no se ponen de acuerdo, no hay nada más atomizado que la extrema izquierda comunista, etc, etc. Ahora el PSOE acusa al gobierno del PP de no hacer lo que no han hecho ellos en 40 años, pero bueno la política es eso, la política electoral también. La política económica en Andalucía, quieran o no, va en la buena dirección. Y Andalucía puede significar un modelo alternativo al sanchismo, un modelo alternativa al sanchismo que puede darle a Feijóo efectivamente un empujón como despegue hacia las elecciones generales con la Junta, es verdad, se abre camino.

Y Vox, bueno Vox tiene que decidir primero a su candidato, parecía Macarena Olona que tiene dos meses para ensayar su andaluceo para para adaptarse al terreno, cosa que conseguirá porque es una señora inteligente y estudiosa. Pero si lo es, si lo es, que no está confirmado que lo sea. Con esa perspectiva la política nacional sigue su camino y sus pasos.





TRANPARENCIA DEL REY

Ayer, el Rey dio otra muestra de saber estar. Es la enésima, haciendo lo que ningún otro representante de las casas reales en el mundo ha hecho, publicar voluntariamente su patrimonio personal, que desde luego no es para tirar cohetes. Dos millones y medio y ninguna propiedad inmobiliaria, hombre tras 25 años de servicio, en fin. Hay otros que en un par de años han acumulado casoplones en la sierra y se configuran sus declaraciones de bienes publicados obligatoriamente en el Congreso, tienen casi los mismos ahorros que el Rey de España. Hasta ahí todo bien, Felipe VI acierta haciendo esos gestos acorde con unos tiempos de dificultades en los que los servidores públicos tienen que dar ejemplo de transparencia y de austeridad. Y más teniendo en cuenta que medio gobierno y todos sus aliados han elegido como objetivo preferente a Juan Carlos I y a la Casa Real, o sea a nadie se le escapa que quieren imponer un nuevo periodo constituyente o simplemente quiere marcharse de España, ¿eh?. Y claro, tienen en la Corona, y en Felipe VI, tienen su mayor obstáculo.

Miren, hay varias cosas que resultan sonrojantes en esta historia. Hoy mismo va a aprobar el Gobierno un real decreto para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, la eficiencia, la ejemplaridad de la Casa Real, que como les decíamos antes Felipe VI es el mejor Rey que hay en la relación calidad-precio. O sea, que Sánchez quiera darle lecciones de cualquier cosa al Rey es como si Putin se las diera de pacifismo a Gandhi, o sea un presidente que protege todos sus abusos con el Falcon, Marismillas, Plus Ultra… con todo, como secreto de Estado, ¿este tío quiere dar lecciones de ética y respeto a la ciudadanía? Un presidente que ha sido reprendido por el Consejo de Transparencia, por la Audiencia Nacional, por el Tribunal Constitucional, por opaco, por no rendir cuentas, por incumplir leyes ,por hacer lo que le da la gana con recursos públicos, por saltarse al Congreso, por casi todo. Y este tío ¿se cree con autoridad para darle elecciones al Rey?.

Y esa sensación está más clara viendo como Sánchez permite que sigan en su gobierno partidos y dirigentes que exigen la caída del Rey, la sustitución por una república bolivariana, por supuesto. Lo primero que haría el Rey si creyera de verdad en la monarquía echar a Ione Belarra, a todos esos ministros de Podemos que han vuelto a pedir la cabeza del Rey y que ahora, además, desde el gobierno, ministros del gobierno se han manifestado contra la cumbre de la OTAN en Madrid, proponiendo una cumbre para la paz con globitos y serpentinas y.. Estos son lacayos de Putin hasta decir basta, claro no es de extrañar que Biden se esconden los lavabos cuando ve a Sánchez en alguna cumbre. Y ahí están, ahí los tienen, y además sus socios consiguiendo que el CNI exprese moderadamente cómo suelen hacerlo su indignación, pero en particular ni les cuento. Sánchez les ha puesto a los pies de los caballos dando por buena la intoxicación de los separatistas, o sea ya es otro colectivo cabreado con este sujeto. Es como si el Gobierno se hubiera sumado a la denuncia menos Margarita Robles, por cierto. Bolaños, el ministro este que vale para todo, aceptó las sospechas sobre un organismo vital del Estado y aceptar dar cuentas del CNI a golpistas catalanes, a Bildu herederos de terroristas, es una traición al Estado.

Si tú gobiernas con formaciones que quieren destruir España no puedes esperar otra cosa, tienes que arrastrarte como una culebrilla, como se acaban de arrastrar.

