El Rey Felipe VI hace público su patrimonio en un gesto de transparencia: más de 2,5 millones de euros

El patrimonio del Rey Felipe VI es de 2,57 millones de euros, según ha dado a conocer la Casa del Rey este lunes como medida de ejemplaridad y transparencia y para "dar cumplimiento a su compromiso de renovar la monarquía para un tiempo nuevo".



De este patrimonio acumulado desde 1998, 2,26 millones son depósitos bancarios y fondo de inversión y 305.450 euros son objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal.



El Rey no tiene bienes inmobiliarios, ni tampoco dinero en el extranjero. El comunicado del Palacio de la Zarzuela detalla que el Rey presenta cada año la declaración de la renta y del patrimonio asistido por la Agencia Tributaria.



El origen de su patrimonio se debe principalmente a las retribuciones que ha percibido del Estado en los últimos 25 años, tanto como Príncipe de Asturias como ya siendo rey. Esas retribuciones globales han ascendido a 4,27 millones de euros brutos.



Felipe VI ha decidido dar a conocer sus bienes para "dar cumplimiento a su compromiso de renovar la monarquía para un tiempo nuevo" y responder a las demandas de la ciudadanía de una mayor regeneración y ejemplaridad.



La decisión del Rey no afecta a la reina Letizia, al considerar la Casa del Rey que la reina no tiene "responsabilidades constitucionales" y que el Jefe del Estado es el Rey, según fuentes de Zarzuela.