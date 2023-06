El primer sonido del día de Carlos Herrera: las duras frases de Pedro Sánchez contra el Partido Popular

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las duras frases de Pedro Sánchez contra el Partido Popular.

"No es por asustar, pero prepárense ustedes por qué los 53 días siguientes van a ser muy punkis", comienza Carlos Herrera, "pero cuando les digo muy punkis, es muy punkis": "Si hemos tenido estos cinco años al presidente más nocivo para el Estado de Derecho, ahora que se siente contra las cuerdas, los coletazos que va a pegar para tratar de salvarse van a ser tremendos". "Ayer, reunión de Sánchez con sus ya exdiputados y exsenadores que fue toda una declaración de intenciones", señala: "¿Alguien esperaba de Sánchez otra cosa que no fuera el frentismo o el radicalismo?".

Guerra de nervios en el PSOE por las listas para las elecciones generales: los sitios que guarda Pedro Sánchez COPE te cuenta la situación que viven algunos miembros socialistas ante la convocatoria de un Comité Federal que apunta a ser un dedazo Redacción DigitalMadrid 01 jun 2023 - 06:25

El presentador señala que "es lo que ha anunciado para esta campaña". "Ayer soflama y lo que tuvo para todos: para el PP, para Vox, para los poderosos, para los periodistas, para los reaccionarios, para Donald Trump... Es decir, como si fuera un vulgar Pablo Iglesias, un Pablo Iglesias de mercadillo en una tertulia de las que acude", destaca. Carlos Herrera cree que fue "un auténtico manual de cómo ser Donald Trump" y señala a "todos los diputados y senadores socialistas comportándose como norcoreanos con su líder, seguramente esperando que el líder alce los ojos en alguno de ellos y lo tuviese en cuenta".

El comunicador no olvida que todos están "buscando un sitio en las listas": "La confección de las listas para meter ahí ministros que quedan fuera, diputados que quedan fuera y alguno de los damnificados de las elecciones del 28-M, ya no le digo cómo va a ser, pero bueno". "Este líder, fiel a sí mismo a sus tendencias, ayer se echó literalmente al monte, él juega de perdidos al río, sin marcha atrás", señala Carlos Herrera que se pregunta "¿en qué se diferencia de un bocachanclas de Podemos?": "En nada, definitivamente".

"Hay algún estúpido en Moncloa dibujando estas tácticas, puede que sea él incluso", señala Carlos Herrera, "convenciéndole de que la única salida es la polarización, la agresividad, anunciar el Apocalipsis ultraderechista, fascista, etcétera". Para el comunicador, "este hombre va a sacar todo el peronismo de marca blanca que lleva dentro para tratar de polarizar y crispar a la sociedad española": "Cuando insulte a media España señalando a la mitad o más de la mitad de los votantes de ser reaccionarios ultraderechistas trumpistas, se refiere a usted que me está escuchando".

Carlos Herrera reflexiona que para Sánchez "no es lícito que usted considere que el país necesita cambiar un gobierno que ha demostrado no saber hacer leyes, entre otras cosas, no es lícito oponerse a que en la dirección del Estado esté en un grupo de filoterroristas sin arrepentir, no es lícito desear otra política económica que no asfixia a la clase media, que baje impuestos como lo están haciendo, por ejemplo, los socialistas portugueses". "Si usted desea todo eso, entonces Pedro Sánchez le insulta y le desprecia y como no tienen nada serio que ofrecer, pues solo sabe repetir la matraca de la otra derecha hasta la saciedad", sentencia.

"Escuchado desde fuera, la verdad es que suenan todo lo que se vio y se escuchó ayer histriónico", explica, "los aplausos de focas amaestradas que le regalaron muchos de los que piensan que les va a llevar a la ruina y que el desastre del 28-M fue culpa suya". "Pero la política es así", reflexiona Carlos Herrera, y "mientras Sánchez tenga un hilo de vida, lo seguirán haciendo". "Todo aquello de lo que Sánchez acusó a la derecha, es precisamente lo que piensa hacer Sánchez", anuncia: "Embarrar el terreno, crispar, insultar, no tener el más mínimo sentido de la responsabilidad institucional...".

Carlos Herrera recuerda que "el que se hace las fotos con Biden, quién tiene más poder que un presidente de Gobierno, tiene a los empresarios del Ibex 35 sentaditos en primera fila modositos, bueno alguno menos modosito que otro, alguno que cuando puede además se quita de medio, ataca a los medios de comunicación que le son críticos y pronostica no lo que le va a pasar, sino lo que le gustaría que pasará y lo que haría él si estuviera en la oposición". "El ridículo que hace Sánchez con tanta exageración es el que le retrata a un Pedro Sánchez sin filtros, el retrato de un populista ególatra, profundamente ególatra", finaliza.

"Tenía apalabrado un crucero para verano, pero votaré sí o sí"