Carlos Herrera: “Josep Piqué era un buen hombre con muchas virtudes”

Hoy comenzamos con una mala noticia, la mala noticia que nos deja el fallecimiento de un amigo y un hombre al que ustedes han conocido mucho a lo largo de los últimos años porque, no en vano, tuvo alta responsabilidad ministerial en España y ha sido, además, de un hombre con visión de luces largas en el mundo, también ha sido en el mundo de la empresa una referencia y es Josep Piqué.

La familia ha emitido un comunicado que dice: con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro esposo y padre, Josep Piqué Camps, en el 12 de Octubre de Madrid. Su integridad personal, su fortaleza, su amor por la familia, el trabajo y su lucha por la vida nos van a acompañar siempre.

El Tanatorio de la M30 quedará abierto para su última despedida este viernes 7 de abril desde las 9 hasta las 14 horas. A Gloria Lomana compañera nuestra, amiga nuestr,a desde aquí le queremos enviar el sincero abrazo que merece por el dolor que en este momento sé personalmente que está pasando. El dolor que puede sentir todo aquel que ha conocido a una buena persona como a Josep Piqué, esencialmente a un buen hombre, un buen hombre con muchas virtudes que le han adornado siempre. Y al que hemos conocido porque ha colaborado y ha sido para nosotros una voz de referencia cuando había alguna duda o una interpretación difícil de alguna situación de la realidad nacional o internacional, él se prestaba a estar aquí.

Un beso muy fuerte, Gloria

Hay que ver cómo es Pedro Sánchez, dice oiga en Jueves Santo también me va a hablar de Pedro Sánchez, en Jueves Santo que voy a poner la mantilla; o que voy a ir a ver al Gran Poder; o que tengo una procesión; o que estoy en la playa tranquilamente y ¿usted me va a hablar de este individuo?, pues es que no tengo más remedio.

Porque ayer estaba en Italia y se dio cuenta de lo que es estar en un escenario al que tú, o del que tú has dicho cosas que deberías haberte tragado o moderado, y tienes que guardarte tus opiniones personales y la pedrá que tienes en la cabeza. Aquel asquito ¿no?, como le hemos contado a las 6 y a las 7 que le daba el Giorgia Meloni que accediera al gobierno de Italia; bueno, poco menos que había vuelto Mussolini y todo lo demás.

La verdad es que Meloni no ha dicho grandes insensateces desde que está gobernando, y Pedro Sánchez ha ido a visitarla, no a cuestionar sus postulados ni a poner mala cara no, no, no… Pues oye, pues vamos a llegar a acuerdos de inmigración tú y yo; etc, etc… Es decir, la política pragmática.

Y hoy nadie habla de la foto de Colón de Sánchez con Meloni, que ha sido muy cortés, muy educado, muy ‘polite’.