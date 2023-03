El 'mediador' responde a Herrera si la trama salpica al PSOE nacional: "¿Le vale con mi silencio, don Carlos?"

Marco Antonio Navarro Tacoronte, más conocido como 'mediador' de la trama de corrupción que ha puesto en jaque al PSOE ha sido respondido con un "silencio" a la pregunta Carlos Herrera sobre si este escándalo de corrupción, que en principio se circunscribe a Canarias podría tener proyección nacional.

"¿A usted le consta si alguna de las empresas de esta trama comenzó a trabajar en las provincias o comunidades dónde vienen los diputados que fueron a las comidas?, le interpelaba Carlos Herrera en esta entrevista en exclusiva a COPE. Un breve silencio en antena que se rompía con la respuesta de Navarro Tacoronte con otra pregunta "¿le vale con mi silencio Carlos?". "Hombre, puedo intuir detrás de su silencio", le replicaba Carlos Herrera. "Hay ciertas cosas que están donde están y que ahora mismo no puedo ni debo (contestar)", se mostraba prudente el 'mediador' que terminaba por aclarar "¿usted qué cree que se habla en esas cenas, que comemos a niveles exagerados, nos hinchamos a beber vino y nos tomamos un Gin tonic y quedamos como señores y tan amigos?, ¿llega el empresario se gasta un pastizal porque me apetece y porque eres diputado del PSOE? Espero que me haya podido entender lo que le he querido decir", zanjaba.

OBJETIVOS "SOLIALISTAS"

COPE ha tenido acceso al sumario del caso en el que, entre otras cosas, la policía califica esta trama de 'organización criminal con jerarquía y estructura dedicada a la corrupción'. Navarro Tacoronte se lo ha corroborado a Herrera y ha afirmado también que su objetivo eran siempre cargos socialistas. "Yo solo colaboraba con el Partido Socialista. La frase que hay en el expediente es 'donde hay una flor roja, entramos'", advertía en COPE.

La trama salpica precisamente a cargos del Partido Socialista, a un exgeneral de la Guardia Civil y empresarios. Es por ello que el asunto esté generando conmoción e inquietud entre los miembros del PSOE, que valoran la respuesta del partido ante la implicación de un exdiputado, aunque algunos dudan de que sea suficiente para evitar consecuencias negativas en las elecciones de mayo.

El papel de Navarro habría sido actuar como nexo entre los cargos públicos que encabezan la trama y otros empresarios con el fin de tratar de conseguir privilegios en contratos públicos, ayudas europeas o evitar sanciones.

El pasado 14 de febrero varios implicados fueron detenidos y dos días después, la titular del Juzgado ordenó el ingreso en prisión provisional del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó que se les imputan cargos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.

EL 'MODUS OPERANDI'

Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado socialista al que se apunta como cabecilla de la trama, exigía a los empresarios, presuntamente, un primer pago de 5.000 euros para iniciar gestiones en su favor.

Para introducir a los empresarios en la trama, según parece aprovechaba su condición de diputado y organizaba visitas al Congreso y al despacho de Espinosa en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Además, también celebraba comidas y fiestas en restaurantes y clubes de alterne, así como en el hotel Victoria de la capital, donde se alojaba semanalmente para asistir a la sesiones de la Cámara Baja.

Los gastos corrían a cargo de los empresarios, que en esos contactos hacían entregas de dinero en efectivo al diputado canario, sostienen los responsables de la investigación policial.

De acuerdo con la investigación policial, los empresarios veían “grandes posibilidades de medrar en sus negocios”.