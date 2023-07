Carlos Herrera: "Hay posibilidades de que Sánchez repita como presidente del Gobierno"

Audio

Ya no hay excusas para estar despiertos dando patadas por la calle. Corriendo por una playa, paseando por un bosque, inmerso en muchos papeles en una oficina o viendo llover, porque hoy va a seguir lloviendo especialmente en Aragón. En Zaragoza, el agua llegó a alcanzar la altura de los coches. Y ya veremos este viernes que puede llegar lo peor, a partir de las 2 de la tarde. Cada uno con su cuento y mucho calor al sur de la Península. Va a hacer literalmente el infierno en las calles.

El otro infierno, para algunos, es la campaña electoral. Estamos a dos semanas de votar y decidir qué pasa en los próximos años. Aquí le vamos a ir contando paso por paso cada una de las cosas. La pregunta que uno se plantea es: ¿tienes posibilidades Sánchez de repetir como presidente? Y la respuesta es sí, aunque probabilidades tiene menos. Posibilidades sí. Mientras Sánchez tenga la virtud de respirar, puede ser capaz de todo y el equipo del PSOE que está formado por gente competente.

Por más que parezca que todo le venga en contra, hay posibilidades de que Sánchez repita como presidente. Seguramente, con algo más que Yolanda Díaz. La única manera que no lo haga es que la gente acuda en masa a votar a otros partidos.

La clave está en si la suma PP y Vox le va a dar para gobernar o no. Del tracking de GAD3 para ABC es interesante que el PP se quedaría con muchos votantes de Vox y Ciudadanos. El día 23, es una fecha extraña para celebrar unas elecciones generales. Quizás un despropósito que está afectando a una campaña. Los partidos tienen problemas para movilizar a sus militantes y las administraciones se enfrentan a una sobrecarga por el voto por correo.

Los trabajadores de Correos me lo han dicho, que no daban a basto. La elección de esta fecha es la prueba más evidente de la forma de gobernar de Sánchez. Solo le motiva su interés por encima de la tranquilidad de la gente. Es una campaña extraña porque no están los debates propios de la campaña electoral.

Estamos ante Sánchez sí, o Sánchez no. Hoy escribe Bustos que el 23J no es el día que se juzga una gestión sino la moral del presidente.

También es una campaña extraña porque los comunicadores estamos teniendo un protagonismo insospechado. Por todas esas entrevistas que Sánchez no ha dado en el mandato y ahora da en los medios. Es propio de este hombre, desde el 28 de mayo, hablar de la derecha mediática cuando tiene a su servicio a diferentes medios.

Ayer, Yolanda Díaz se descolgó con una sanción a aquellos medios en su programa ¿es un medio una entidad de carácter privado? Eso figura en el punto 29 de su programa electoral. Pero bueno, esto han tenido tiempo para pensarlo, imprimirlo, publicarlo y tenerlo ahí puesto. Y es una campaña con fantasmas. Todos los socios de Sánchez se han volatilizado: ¿dónde está Irene Montero? Todas han sido ajusticiadas por Yolanda Díaz. Rufián y Junqueras no están en el mapa mediático, los Batasunos no comparecen porque deben estar celebrando los Sanfermines.

El que ha hablado es Puigdemont, y cuando se le preguntó a Sánchez dijo: hombre, es que la palabra de Puigdemont es papel mojado. Sánchez repartiendo carnets de credibilidad. Veremos esto a dónde nos lleva a lo largo de los quince días. Se presume de que España va como una moto pero la situación no es tan boyante. Hay 1,7 millones de hogares de nuestro país con serios problema para cubrir gastos básicos.

¿Puede Sánchez repetir como presidente del Gobierno? Si dan los números, veremos una segunda versión del gobierno Frankestein. No les quepa ninguna duda.