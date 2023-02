Herrera: "Hay casos peores que el de los trenes por los que nadie ha asumido responsabilidades políticas"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Si lo que le preocupa es si van a bajar el precio de los alimentos, si lo hacen no será porque el gobierno implemente medidas para que eso sea así, ningún alivio en el supermercado y ya saben ustedes que bueno el Banco Central Europeo subiendo los tipos de interés aprieta las hipotecas, eso es lo que va a pasar. El ministro Planas se reunió con la cadena alimentaria, dice que la solución es que no hay solución, es decir, que no se puede intervenir el mercado.

"Ceses inducidos" en Renfe

Ayer tuvimos una sorpresa que no es muy habitual en España, y es que alguien ha dimitido. No una dimisión, sino dos 2 por falta de una. Habría que ver si son dimisiones, más bien son ceses inducidos, por aquello del error de los trenes que no caben en los túneles, ha sido un mes de escándalo desde que se conoció esa noticia. Ayer el presidente de Renfe, Isaías Táboas, y la secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, presentaron la dimisión.

Con estos dos ceses trata de salvar la cara de los presidentes autonómicos de Asturias y Cantabria, en vísperas de la campaña electoral. Los dos se enteraron de los cambios poco antes de la reunión del Ministerio, estaban allí los dos con cara de enfadaditos, sobreactuaron de tal manera que parecían Faemino y Cansado.

La dimisión del presidente Renfe, rebuscando, encontramos cuando el famoso espectáculo que dieron con el AVE, el tren rápido a Extremadura que era otra chapuza inconmensurable y se le pedía la dimisión al tal Isaías. El sustituto será Raúl Blanco al frente de Renfe y David Lucas como nuevo secretario de Estado, se da la circunstancia de que Blanco, militante del PSC, había sido cesado hace poco como secretario de Industria por la calamitosa gestión de los PERTE, ahora aterriza como cuota del PSC en Renfe, por lo que se confirma lo que vale ser del PSC a la hora de cubrir plazas bien remuneradas.

Bien está que alguien en el gobierno entienda eso de asumir responsabilidades políticas, si ello es producto de la cercanía de las elecciones, pues bienvenidas sean. Pero esto no debería ser una anécdota en esta España de Sánchez, el bochornoso episodio de los trenes que no cabían por los túneles va a suponer un retraso de años en la mejora del servicio público, pero hay casos mucho peores que no han tenido la misma respuesta. Ahí tenemos a más de medio millar de violadores beneficiados por la ley del gobierno y aquí nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad.

"Exámenes" ante las autoridades de Bruselas

Por cierto, la cuestión de la Ley de 'sí o sí' es objeto de uno de los tres exámenes que está pasando estos días el gobierno ante las autoridades de Bruselas, ayer la ministra de Justicia tuvo que explicar un grupo de parlamentarios el episodio de esta ley, otra comisión de Europa parlamentarios comandada por una alemana se ha estado paseando por Madrid hablando con unos y otros sobre la gestión de los fondosy algo se va sabiendo del contenido de esas reuniones.

La jefe de la delegación se ha interesado por la rebaja del delito de malversación, también sabemos que en las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía han explicado las deficiencias del sistema de reparto de fondos y la CEO y la patronal ha explicado de los 37.000 millones gestionados solo 10.000, no llega a 10.000, han llegado a empresas privadas .

El tercer examen del gobierno es el que pasó ayer en Bruselas el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y dice que el acuerdo para la reforma de la Seguridad Social es inminente, pero lleva dos meses de retraso y nadie cree que sea posible sacar adelante lo que Europa le pide. Lo que le exigen es controlar el crecimiento del gasto, pero bueno le dices esto a este gobierno y no sabe lo que es, pero eso además no se lo van a autorizar ni a probar los socios del gobierno, hace ya dos meses que la reforma tenía que estar aprobada.

La 'visita' de Sánchez a una biblioteca en Fuenlabrada

Sánchez sigue dedicado a hacer su colección de videos con militantes socialistas. Él sigue encantado haciendo su video de realidad alternativa, este fue el último para promocionar las becas que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros, pura propaganda que sirve para convencer a los convencidos.

Tanto es así que han tenido que cerrar una biblioteca pública de Fuenlabrada, municipio del PSOE, donde curiosamente ha ido él a sentarse con unos jóvenes que casualmente eran del PSOE. Me he encontrado con una biblioteca cerrada por motivos técnicos y me ha dado por entrar y había cuatro chicos pecados justo mañana que vamos a probar 2.500 millones en becas y también estaba en la biblioteca cerrada el alcalde de Fuenlabrada que me parece que le ha pisado poco y todo esto no estaba en la agenda del presidente, dedicado a la propaganda personal, a su Nodo personal.