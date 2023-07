Carlos Herrera: "Ha ganado Núñez Feijóo, pero quien de verdad puede ganar es el que ha perdido"

Audio

Señores, señoras, me alegro, buenos días. Es lunes, 24 de julio del 2023, son las 8 de la mañana, 7 en Canarias, y ustedes, alguno de ustedes se lo quería perder.

Estoy seguro también que alguno de ustedes esperaba escuchar aquello de 'españoles, el sanchismo ha terminado'. Pues no solo no lo van a escuchar, sino que van a escuchar que el sanchismo ha sido avalado. En unas elecciones en las que la victoria ha caído del lado del PP, 136 escaños, contra 122 del PSOE. Es decir, victoria de Alberto Núñez Feijóo, pero con un pero, un pero no menudo, nada menos que ganar las elecciones, pero dificilmente poder gobernar.

Ha ganado Núñez Feijóo, pero quien de verdad puede ganar es el que ha perdido, no sé si me explico, que ademá se erige en intocable en su partido. En el Senado ha obtenido la mayoría absoluta el PP y hay escaños, es verdad, todavía bailando, dependiendo del voto exterior, incluso el PP puede acariciar la idea de recuperar o ganar uno en Gerona y otro en Madrid.

Pero, en cualquier caso, deja el resultado muy lejano a sus expectativas, al revés que el PSOE. Es decir, esto es indecoroso, pero es un 'ya lo decía yo', existía la remontada y de qué manera, la movilización del voto de izquierda, incluso uno se atrevió con una porra hace escasos cuatro o cinco días.

¿Formar gobierno, quién puede? ¿El que ha ganado que es hasta ahora quien siempre formaba gobierno? En una situación de España normal sí, estando Sánchez de por medio nada es normal, con lo cual ahora se abren varias posibilidades.

Esto me deueve a un par de escenarios: uno es la noche de eleciones de 1993, hotel Miguel Ángel de Madrid, donde COPE realizaba su programa especial, y nos miramos con cara de asombro cuando, a pesar de todas la ventaja que le daban todas las expectativas a Aznar, gana Felipe González, y dijo que había entendido el mensaje, no sé si entendió muy bien, aquello duró tres años más.

Y en el 96, otra vez con las expectativas muy favorables a Aznar, vence pero por menos diferencia que la que ha obtenido ahora Feijóo. Sin embargo, estando Felipe González, se le ocurre montar un Frankestein de la época, y consigue gobernar gracias a que pacta con PNV y Convergencia, ahora eso es improbable, entre otras cosas porque está Vox de por medio, y porque juntar a Vox con Coalicion Canaria o PNV, no da la suma.

El PP ha ganado y con mucha autoridad, más de 3 millones de votos respecto hace 3 años, pero eso no le sirve para gobernar. Las expectativas eran desmesuradas y habia fallos en las empresas de sondeos. El PSOE ha perdido pero es el vencedor moral, además lejos de la debalce de las encuestas.

Ahora, podrá formar gobierno y yo apuesto por que lo va a formar, pero va a tener que enfrentarse a la gestión de su propia herencia, que esta cargada de bombas. Puede que no se haya valorado suficientemente la importancia del factor económico en este resultado, subida de pensiones que había que revisar, peajes en autopistas, las normas de Bruselas para recortar el deficit y la deuda. Bruselas ha dicho la fiesta terminó y Sánchez lo tiene que hacer si gobierna porque nadie entre sus socios va a apuntarse a las políticas de ajuste. Eso hace dudar de la estabilidad de un hipotético gobierno sanchista a partir de ahora que además debería estar avalado por un fugado de la justicia, que es Puigdemont.

Vox es tercero, sufre la mayor caída de votos absolutos y relativos. Yolanda Díaz aguanta bien, pierde 7 escaños, y el bofetón mas duro se lo lleva ERC, que pierde 6 de 13 escaños. Cataluña es clave, con 19 escaños, para el PSOE. El PP ha ganado en Andalucía, Madrid, Valencia, Castilla y León, Galicia, pero se ha visto que el PSOE en esas comunidades también ha resistido notablemente.

Feijóo hizo una apelación a la concordia y a superar la política de bloques, y la España que hoy amanece es una España una atrincherada en bloques irreconciliables. Las trincheras no es que se caben, es que se han hormigonado literalmente y uno ya puede vivir en una trinchera y de qué manera. Ayer en la sede del PSOE se coreaba un lema de la Guerra Civil, "no pasarán".

Podemos empeñarnos en creer que hay una España que condena el caínismo, es voluntarismo. Esta España de la concordia, existirá, no les digo que no, pero es una minoría. Y luego la división de la derecha, mientras se presente de esta manera dividida, difíicilmente va a poder gobernar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ayer la suma de PP y Vox fueron 169, con esta dicho todo. También los pactos de PP y Vox han inquietado a la izquierda. ¿Podría el PP y Vox retrasar este pacto hasta despues de las elecicones como ha hecho el PSOE en Navarra con Bildu?

Otras muchas consideraciones que dejan tres escenarios, uno improbable en el que pueda gobernar Feijóo con las alianzas que les digo, dos, probablemente, que Sánchez sume con la abstención de Puigdemont y reclamaciones de los independentistas que sean las que sean les dirá que sí, y tres que se ponga en marcha el reloj de las investiduras y no lleguen a ningún término, y por tanto, las elecciones se vuelvan a realizar según el calendario, quizá entre noviembre y diciembre.

El mas probable de los tres, si mes preguntan, es el segundo. Con lo cual, la frase que muchos esperaban escuchar no se puede pronunciar, y sí cabe pronunciar lo que han consguido con su voto: "españoles, el sanchismo continua".