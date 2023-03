Herrera: "España, el país con más paro de Europa, es donde los salarios soportan una mayor carga fiscal"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

En primer lugar, Carlos Herrera ha hecho un breve repaso a lo que ha dado de sí la noche de los Oscar: "La triunfadora de esta noche ha sido 'Todo a la vez en todas partes'.Hablamos de cine, una gala en la que nadie ha dado un bofetón a nadie. Aquí se lo ha contado Arjona y Juan Fierro. Una señora que vive en varias realidades, una especie de multiverso. No es el metaverso, es el multiverso. No hubo sorpresas, se quedó Spielberg sin ningún premio".

Claves políticas del día

En España, "estábamos pendientes de la moción de censura que se anuncia hoy y Moncloa ha dado la consigna para decir que es del 21 al 23 de marzo. Batet se lo ha filtrado a 'El País' y así se han enterado los diputados. A quién beneficie la moción, seguramente a Tamames en lo particular, a Sánchez ni le hará cosquillas, a Vox vaya usted a saber y al PP va por ahí silbando".

Siguiendo en clave política, "este fin de semana se han hecho públicos "varios nombramientos del Partido Popular. Feijóo incorpora a la dirección del partido a Borja Sémper, portavoz de campaña, y ha recuperado a Carmen Funes. Sánchez podría anunciar el próximo fin de semana a los ministros que van a sustituir a Maroto y Darias, que serán candidatas en las próximas elecciones locales".

Además, ha puesto el foco en "el último desahogo de Sánchez": "Dice que no solo va mucho por la calle, que se encuentra gente del PP y que le dice, menos mal que estás tú. Dónde vas tú, cuentista, si no vas a ninguna parte que no haya dos abuelitos del PSOE. Menos mal que estabais vosotros en la pandemia, porque si nos encierra en casa un gobierno del PP, de una manera parecida a la vuestra, que fue inconstitucional, había serios problemas de convivencia en la calle".

"Ya hubierais vosotros orquestado lo necesario. La que habríais organizado, solo hay que acordarse del 2004 y de las bombas de las estaciones. El peor atentado de la historia de España. Solo hay que recordar lo que hicisteis, los siguientes días de las elecciones que teníais perdidas, y ahí empezó todo", ha añadido Herrera.

Reunión por la reforma de las pensiones

En clave económica, las pensiones marcan la actualidad: "Hoy se reúnen sindicatos y patronal para retomar las conversaciones sobre la negociación colectiva. Hay mucho malestar entre empresarios y autónomos por la reforma de pensiones anunciada por el Gobierno. El texto no incluye ninguna medida de corrección del gasto, todo lo fía a un incremento de cotizaciones sociales. No incluye ningún mecanismo de ajuste. El gasto en pensiones podrá alcanzar el 16% del PIB en los próximos años y se pagará solo con un aumento de cotizaciones sociales.

España, que es el país con más paro de Europa, también es uno de los que presenta la mayor cuña fiscal, es decir, donde los salarios soportan una mayor carga fiscal. Como vamos a vivir más, a grandes pensiones, tendrán que sostenerlas, gente que gana 1.000 euros.