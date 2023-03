‘Todo a la vez en todas partes’ cumple los pronósticos al ser la gran triunfadora de los Oscar

A las 4:32h de esta madrugada se desvelaba el misterio de la noche de la 95 edición de los Premios Oscar, aunque tal y como se ha desarrollado la gala no había lugar para mucha sorpresa, com hemos ido comprobando en el Especial 'La Noche de los Oscar' de Adolfo Arjona.

Harrison Ford ha sido el encargado de abrir el sobre de la mejor película para anunciar a la ganadora: 'Todo a la vez y en todas partes' pronunciaba Ford ante la alegría de todo el Equipo de la cinta que emocionados y contentos subían al escenario de del Dolby Theater de Los Ángeles.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert han desbancado a Steven Spielberg y ‘Los Fabelman’, que también partía como favorito, siendo la decepción en esta edición en la que no ha conseguido ni un solo premio.

Tres estatuillas han recogido esta madrugada ‘Los Daniels’, como se conoce a los directores de ‘Todo a la vez en todas partes’, han recibido, además, el Oscar a mejor guion original y mejor director. Scheinert dedicó el primero de sus Oscar a “todas las mamás del mundo, en especial a las nuestras, a mis papás por no coartar mi creatividad de niño”.

En pie se ha puesto el público cuando Michelle Yeoh subía hacia el escenario para recoger el Oscar a mejor actriz protagonista por su papel en ‘Todo a la vez en todas partes’. Yeoh que ha conseguido su primera estatuilla, se ha convertido también en la primera mujer asiática en recibir este reconocimiento.

Yeoh ha aprovechado su discurso para mandar un mensaje a “todos los niños y niñas pequeños que se parecen a mí y están viéndome esta noche. Este es un faro de esperanza y posibilidades" y mientras señalaba su Oscar añadía “es la prueba de que los sueños se hacen realidad”.

La actriz ha dedicado este premio “a mi madre que me estará viendo por televisión”, asegurando que le dará el Oscar.

Los primeros Oscar de la noche han sido los de mejor actor y actriz de reparto, presagio de lo que iba a suceder en una noche en la que la favorita no ha decepcionado. Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis han sido los primeros en recoger dos de los 11 premios de ‘Todo a la vez en todas partes’.

"Mamá, tengo un Oscar” decía emocionado el actor vietnamita al recoger su estatuilla que añadía entre lágrimas “pensaba que esto solo pasaba en las películas pero me ha ocurrido a mí". Por su parte Lee Curtis dedicaba el Oscar “a mi familia, a mi maravilloso marido, a mis hijas”.

Tampoco ha habido sorpresas en el Oscar a mejor actor que desde el momento en el que fueron anunciadas las nominaciones había un claro ganador, el actor Brendan Fraser por su papel de un profesor de inglés con obesidad mórbida en ‘La Ballena’.

Con esta estatuilla Fraser ha evitado ‘el pleno’ de las grandes nominaciones para la película de ‘Los Daniels’, así como también ha vencido al otro favorito en esta categoría, el actor Austin Butler por su interpretación en ‘Elvis’, otra de las cintas que se ha ido de vacío en esta edición.

Con lágrimas en los ojos Fraser ha recordado que "empecé en este negocio con más de 30 años y las cosas no siempre han sido fáciles" agradeciendo a todo el equipo de la película asegurando que sin ellos “no hubiera podido hacerlo”.

El otro nombre de la noche es ‘Sin novedad en el frente’ de Edwar Berger, la película alemana que ha ganado cuatro Oscar: mejor fotografía; mejor diseño de producción; mejor banda sonora y mejor película internacional arrebatando el Oscar a ‘Argentina, 1985’.

Ha sido el primer premio en entregarse de la noche, el de mejor película de animación que ha ganado Guillermo del Toro con ‘Pinocho’

Una oportunidad que ha aprovechado el director para reivindicar la animación asegurando que “está lista para llegar al siguiente nivel” y clamando a los asistentes que le ayuden a conseguirlo.

Life is the journey, love is the reward. Thank you to @TheAcademy for honoring @RealGDT’s #PinocchioMovie with Best Animated Feature at this year’s #Oscars! Congratulations to the entire team behind this groundbreaking film! pic.twitter.com/2ub98AeQJ8