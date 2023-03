¿Nos pueden quitar el subsidio del paro si rechazamos una oferta? Las cuatro claves para entender la medida

Muy largo y tendido hemos hablado durante estas semanas de una de las medidas estrella que plantea el Gobierno de Sánchez: la de la reforma del sistema de pensiones. Una reforma que se basa en un acuerdo con Bruselas y que fija el aumento del número de años de vida laboral para su cálculo. En un principio, se hablaba de 35 años. Finalmente, serán 29 los ejercicios computables para el cálculo de la prestación, pudiendo excluir, eso sí, los dos años más perjudiciales para el trabajador.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha presentado este viernes a los agentes sociales la propuesta de la reforma, que tiene que estar aprobada antes de junio para recibir el cuarto paquete de los fondos europeos, en total, 10.000 millones de euros, y que de momento, no cuenta con el visto bueno de la patronal CEOE.

Por eso, aquí en COPE hemos querido conocer un poquito más sobre ella y hemos pedido que nos lo explique a nuestro colaborador de Fin de Semana con Cristina López Schlichting, Pablo Gimeno que, además, es analista económico y director de una escuela financiera. Él mismo nos contaba que esta nueva reforma no es nada más que "una tirita que vuelven a sacar, con la que intentan hacerse nuevos números que ilusionen a la gente y pensemos que a 20 años podemos tener pensiones tal y como las queremos".

Eso sí, nos decía que, con estos nuevos números, lo que tendremos dentro de 20 años es que "cada dos personas que trabajemos, sostendremos a un pensionista. Es una tirita muy pequeña y no vamos a la raíz" apuntaba, con una reflexión final sobre este tema que no podía caer en saco roto: "habrá pensiones solo si hay mucho empleo. Si no lo hay, tenemos un problema".

Por eso mismo, Pablo Gimeno ha querido centrarse en el problema del empleo y en la polémica medida propuesta por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, de que se retire el subsidio del paro a aquellos que rechacen un trabajo. Una medida a la que se ha opuesto radicalmente la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esta propuesta?

Las claves de la propuesta de UGT

Es Pepe Álvarez y UGT quienes han promovido esta medida de retirar las ayudas de aquellos que estén en paro, y por eso, queremos explicarte de dónde ha nacido una medida así y cuáles son las claves de ella. Pablo Gimeno, por tanto, lo resumía en cuatro claves que tenemos que conocer.

La primera de ellas es que, según explicaba, muchos trabajadores en busca de empleo prefieren no encontrarlo, ya que, con la subida de las ayudas a los parados y las subvenciones por parte del Gobierno, parte de esas ayudas se equipara a lo que se puede cobrar con un salario mínimo. "El salario mínimo medio se acerca a las ayudas que te dan si no trabajas, tanto, que hay gente que no quiere trabajar" explicaba Pablo Gimeno.

Es entonces cuando llega la segunda clave, cuando la patronal CEOE, al ver la cantidad de parados que hay en España (más de 3 millones), y que gran parte de ellos ya no quieren trabajar ni en la hostelería ni en la construcción, por lo que pide explicaciones. Y aquí llega la tercera clave: la intervención del ministro Escrivá.

"Escrivá busca contrataciones en origen, es decir, extranjeros que quieran venir a España porque los tres millones de parados que tenemos no aceptan los puestos de trabajo" contaba Pablo Gimeno. Lo que lleva a la cuatra clave para entenderlo, que es, una vez hecha la contratación en origen, Pepe Álvarez entra en juego pidiendo explicaciones de que por qué se hacen este tipo de contrataciones con la de españoles que están en paro.

"La CEOE dice que no se aceptan las ofertas, entonces hace dichas declaraciones y es cuando la vicepresidenta dice que ni hablar, que aquí todos iguales, que aquí quieras o no quieras trabajar, se esfuercen mucho o poco, inviertan mucho o poco, aquí en España igualdad y todos iguales. Es una medida que tiene las patas muy cortas" explicaba el analista económico.

Unas declaraciones que se convierten en una paradoja, porque los empresarios de hostelería de construcción piensan que esta medida podría ser una de las soluciones para uno de sus principales problemas.