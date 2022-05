Carlos Herrera: “Esconder al Rey Juan Carlos I es como esconder la Transición, la democracia”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya es lunes, es 23 de mayo. A mayo le queda una semana. Mayo vino a mi ventana y se fue, que cantaba Sal Marina. Bueno, todavía no se ha ido, pero el que se va es el calor sofocante, agobiante de esta semana anterior. Nos deja un final de mayo más o menos agradable.





ENCUENTRO DEL REY JUAN CARLOS I Y FELIPE VI EN ZARZUELA





Hoy las crónicas informativas van a estar muy entretenidas con el encuentro de dos Reyes en el Palacio de la Zarzuela. Uno que es el titular y otro que es el anterior, y Juan Carlos I va a volver a pisar la que durante tantos años ha sido su casa. Llegará, se verá con el jefe de la Casa Real, se supone que al resto de la familia también, se especula con que se quede a comer en ese comedor pequeño que enLaZarzuela está a la vera del salón grande y que da al jardín. Y después se irá, fuese y no hubo nada pero para algunos parece que habido como un gran terremoto.











El Rey Juan Carlos ha pasado todo el fin de semana en la Ría de Pontevedray no ha pasado nada de lo que decían los Heraldos del escándalo. Estos que se escandaliza mucho de que el Rey de España esté en España, pero que nos escandalizan de que el Gobierno de España está en manos de golpistas, de chavistas, de filoterroristas… de toda esa basura. O sea, esos que consideran un horror porque el Rey venga a su país pero que aplauden que un etarra regrese a su casa entre homenajes. O sea, tipos que persiguen a un señor de 84 años que no tiene ninguna causa pendiente, una ministra del Gobierno, una ignorante pretendidamente sentenciosa que dice lo que tendría que haber hecho es ponerse a disposición de la Justicia no irse de regatas. Ponerse a disposición de la Justicia primero te tiene que llamar la Justicia ¿no?, ¿o no? Bueno, el esquema mental de estos bolivarianos la Justicia son ellos, también. Así que, pero bueno. Todos estos que tienen memoria histórica a la carta, de Juan Carlos tenemos que olvidar que trajo lo que trajo pero a Franco hay que tenerlo presente cada día porque España está amenazado por el franquismo a ser un poquito, por favor, que ya huele todo eso.





El Rey estuvo en Sangenjo, no ha hecho nada raro ni se espera que lo haga. No ha hablado en público con nadie, saludó cortesmente a quienes le aplaudían, entrenó como pudo en su barco, fue a ver un partido de su nieto y supongo que proveería los productos oceánicos de la ría gallega y supongo que lo echaría de menos el marisco de Abu Dabi no se me antoja a mí… Pero, pese a ellos, algunos se han empeñado en criticar la falta de discreción y sus ganas de homenaje, pero ¿qué querían que hiciera? Habiendo la reacción espontánea en el club náutico o en el pabellón de Pontevedra donde estaba su nieto con aplausos y con vivas, bastante ha hecho Juan Carlos reprimiéndose como se ha reprimido para no llamar la atención. Podía haber sido de otra manera, ¿ustedes se imaginan que hubiera dicho que no entiende esta persecución y que él, con todos sus errores, no tienen ninguna causa pendiente y muchos de los que le acosan han estado en la cárcel por secuestro opor secesión? A quienes lo critican por venir, deberían haber pensado un poco más y un poco mejor y lo que dicen, porque lo humano, hombre después de 8 años de persecuciones es que Juan Carlos se hubiera quejado y hubiese dicho que en su país no le echa nadie, y que… bueno, y menos Sánchez, Otegi, Junqueras, Iglesias… toda esta serie de mamarrachos. Pues no lo ha hecho, todo lo contrario.

Ahora va a ver a su hijo en La Zarzuela, en un encuentro privado y familiar del que probablemente no haya fotos, pero yo espero que se lo piensen porque muchos millones de españoles querrían ver esa imagen de ambos Reyes juntos, y les conviene. Es decir, una foto tiene que haber. Damos por bueno que la Casa Real tenga cuidado y haga las cosas pasito a pasito, si filtrara menos cosas a lo mejor le iría mejor, pero bueno. No tiene nada por lo que disculparse, es razonable que enfríe la temperatura política del momento, que juegue con los tiempos, por la estabilidad de la Corona y por esquivar a la chusma que le acosa. Pero hemos de entender que eso es porque esta visita ha sido la primera, y habrá más, en las siguientes todo se irá normalizando, supongo. Esconder al Rey Juan Carlos es como esconder la Transición, la democracia, eso que la chusma llama el régimen del 78. Por lo mejor de nuestra historia reciente no se pide disculpas, ni se esconde a nadie, y una vez parado el primer golpe con inteligencia, es de esperar que la próxima visita, pues nadie empiece a pedir explicaciones, a ver si el que va a empezar a pedir va a ser Juan Carlos también, y que se ponga efectivamente al servicio del Rey Felipe VI que es el que ahora mismo encarna la Institución y hay quien hay que ayudar porque está rodeado de lo que está rodeado.















40 AÑOS D ELAS PRIMERAS ELECCIONES AUTONÓMICAS EN ANDALUCÍA





Hoy se cumplen 40 años de las primeras elecciones autonómicas en Andalucía. Fue un 23 de mayo del año 82, le voy a pedir a Carlos Dávila luego que me cuente o me haga un resumen de aquello. ¿Ustedes saben qué porcentaje sacó el PSOE en aquellas elecciones? El 62%, sacó un millón y medio de votos, Rafael Escudero, de grato recuerdo para todos los que lo hemos conocido, por cierto, y podemos presumir de ser amigos. El segundo fue el Partido Popular, a un millón de votos de diferencia, a un millón de votos. ¿Se acuerdan ustedes quién era el cabeza de lista del Partido Popular en el año 1982 en Andalucía? Antonio Hernández Mancha, efectivamente. Bueno, los resultados fueron tremendos como les dije porque el partido… He dicho 62%, era 52% de votos; en los escaños fueron 66 y los escaños de Alianza Popular entonces se llamaba,17. 66 a 17, después de eso, bueno ya sabemos lo que ha pasado. En aquel momento Andalucía estaba la cola de los indicadores económicos, 36 años después ahí seguía. Tarde o temprano tenía que gobernar otro partido, y los indicadores han empezado a cambiar y algunos están de los nervios.

Por el momento aquí se ha vuelto a presentar Pedro Sánchez para arropar a Juan Espadas, y hombre es evidente que si viene Pedro Sánchez y arropa a Juan Espadas le da protagonismo a Juan Espadas. Es verdad, y puede hacer que parte importante del votante socialista que no le conoce, le conozca. Pero también que se te caiga encima Pedro Sánchez, no sé si lo que te aporta es demasiado bueno. Porque por de pronto, lo primero que han dicho es que van a recuperar los impuestos de Sucesiones y Donaciones, es decir, robar a las familias, robar a las familias el dinero que es suyo y por el que ya han tributado. Tú trabajaste y de tu dinero se llevaron una parte, pues si ahora con tu dinero ganado y tributado se lo quieres dar a tu hijo, más dinero que nos llevamos por la cara y eso es lo eso es lo que ha propuesto; muchos derechos, nos van a enterrar en derecho a los andaluces con Pedro Sánchez.

No sé desde luego si te hace un gran favor y si le hace un gran favor también aMacarena Olona o a Vox, a lo mejor es lo que pretenden. Ordenando que se desempadrone a la señora Olona de Salobreña, el pueblo en el que está empadronado y del que la alcaldesa dijo hace cuatros días empadronamiento que era perfectamente regulado, y normal, y perfecto y acorde a… en una semana se ha dado cuenta de que no. ¿Cuánta gente, cuántos del PSOE habrán llamado a la alcaldesa esta? Desde La Moncloa, desde donde sea. Es decir, esto no va a tener eficacia porque entre recursos y no recursos se llega a la fecha siendo ella la candidata de Vox, pero cuidado ¿eh?, que si no es candidata puede llegar a ser vicepresidenta también; como necesite los votos de Vox el Partido Popular…Bueno, y aquí damos por hecho que gana el Partido Popular, todo el mundo da por hecho que gana el Partido Popular de forma… hombre, no como la del Partido Socialista hace 40 años, pero cuidado, oigan señoras y señores, que el pescado está por vender todavía.