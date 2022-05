Macarena Olona no podrá ser candidata de VOX a las elecciones andaluzas pero aún cabe recurso

Macarena Olona se había empadronado de manera express en la localidad granadina de Salobreña, ya que no contaba con domicilio en Andalucía. El Ayuntamiento de Salobreña (Granada) ha encargado a la Policía Local que realice las actuaciones procedentes para verificar si la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 19 de junio, Macarena Olona, "reside habitualmente en el municipio" para valorar en su caso "el inicio del correspondiente expediente de baja de oficio" del padrón municipal "por inscripción indebida".

Finalmente, y a raíz de las sospechas, la Policía Local ha descubierto que Macarena Olona "no ha cumplido los requisitos necesarios, por lo que no puede ser candidata". Esto mismo implica que la miembro de VOX no podrá ser la candidata del partido verde para las elecciones de Andalucía.

La confirmada baja de Olona del padrón municipal de Salobreña afecta a su candidatura a las elecciones autonómicas del 19 de junio como cabeza de lista de Vox por la provincia de Granada, ya que los candidatos están obligados a presentar "certificado de inscripción en el censo electoral o en el padrón municipal, al objeto de acreditar su condición política de andaluces" de acuerdo con una instrucción de la Junta Electoral de Andalucía.

Cruce de declaraciones

En una atención a medios en Sevilla durante un reparto informativo en la barriada sevillana de Pino Montano, enmarcado en la precampaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio, Gómez de Celis ha aludido así a la controversia abierta en relación al empadronamiento de la candidata de Vox en el municipio granadino de Salobreña, que el Ayuntamiento de la localidad va a investigar para verificar si Macarena Olona "reside habitualmente en el municipio".

Por eso, según ha continuado Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Macarena Olona "está, sin duda, haciendo algo que avergüenza, que defrauda a los electores", y ha advertido de que esas fueron las "palabras" que pronunció la propia diputada de Vox "cuando se refería al señor (Javier) Maroto" --actual portavoz del PP en el Senado-- "cuando hizo lo mismo que ella está haciendo ahora".

El dirigente socialista ha insistido en afirmar que Olona "está defraudando a los andaluces, y defraudando también a aquellas muchas personas, muchos votantes de bien, que entienden" que la de Vox "puede ser en algún momento una opción" de voto, aunque ésta "sin duda va en contra de los intereses de la clase trabajadora, de los intereses de los más necesitados", según ha advertido Gómez de Celis.

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, ha achacado a un "bulo" la polémica sobre su supuesto empadronamiento fraudulento en Salobreña (Granada), del que ha culpado al "binomio PP-PSOE", partidos que "están aterrados" porque la han escuchado decir que entra en San Telmo "con una auténtica escoba".