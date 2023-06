Carlos Herrera: “Arrimadas ha cometido errores, pero siempre ha defendido los valores de la nación española”

Audio

El día tiene un nombre: Arrimadas y el fin de la nueva política. La protagonista política de la jornada y posiblemente por última vez aunque vaya usted a saber por,que la vida da vueltas siempre, permanentemente. Inés Arrimadas, la que fuera líder de Ciudadanos que ayer anunció su retirada de la política. Claro,los balances de personas que se han dedicado a la acción pública inevitablemente tienen luces, sombras; sombras, luces. Inés Arrimadas tiene sombras,claro, como todos; pero tiene alguna luz fundamental, ha servido honradamente a su país y ha estado donde tenía que estar.

Aunque algunos le reprochan que, efectivamente, uno de sus errores es que después de haber sido una luchadora por la libertad en la Cataluña del independentismo y haber sido una parlamentaria brillante, muy valiente en aquel Parlamento; se marchara después de haber logrado un éxito histórico de vencer al independentismo en las urnas y se fuera a Madrid. Es verdad, pero ella se va a Madrid, deja el partido en lo alto en Cataluña, porque -entre otras cosas- se va número uno, y ella posiblemente era número 2.

Y el segundo, ese sí que es un error táctico de libro, que fue las mociones de censura de Murcia y la que previsiblemente tenían preparada en Madrid.

Pero ha sido un gran activo de la política española durante años, ha sido una brillante parlamentaria y sus valores, los valores que ha defendido desde la tribuna, independientemente de que hayan cometido también errores como votar la ley del sí es sí, desde luego ha defendido siempre los valores fundamentales de la nación española. Yeso hay que agradecérselo eternamente.

La retirada lo que supone es un colofón al colapso qué significó la nueva política. Los partidos que surgieron en el descontento por la crisis del 2008, que alcanzaron su cénit entre el 2015 y 2018. Es evidente que Podemos y Ciudadanos no son lo mismo ni significaron lo mismo.

Uno fue la reconversión populista del comunismo más rancio mientras que Ciudadanos apostaba por principios liberales y regeneracionistas, pero lo cierto es que uno y otro dieron una sacudida de inestabilidad en gobernabilidad en la política española 4 elecciones generales en 4 años. Ya veremos qué pasa en julio.





El futuro del PSOE





Lo razonable es que el último residuo de la llamada nueva política que en realidad es Pedro Sánchez acaba derrotado y que eso permita a su partido volver a la senda de la centralidad, de la institucionalidad que ha perdido.

Precisamente ayer en ese sentido se reunieron en Madrid un nutrido grupo de antiguos dirigentes socialistas convocados por Nicolás Redondo y estaba Cándido Méndez Rodríguez Ibarra, Joaquín Leguina todos abogaron por la necesidad de convocar un congreso para la refundación del PSOE y criticaron la estrategia de Sánchez después del fracaso electoral del domingo.

Sánchez y PSOE que siguen dando muestras de una profunda inmadurez a la hora de encajar la derrota electoral ni una palabra de autocrítica, ni una de reconocimiento de la victoria de los populares, tampoco ha dedicado un solo minuto a la reflexión de cuál debe ser su estrategia para el futuro. Es decir, ayer vimos cómo todo un presidente del Gobierno se dedica a poner tuitsc como si fuera un hooligan de las Juventudes Socialistas.

Sánchez se está degradando hasta niveles insospechados, nunca ha tenido el comportamiento que se espera de un presidente de gobierno y ahora aún es peor como vimos en el discurso del miércoles.





Sánchez y Ribera ignoran la importancia de la fresa de Huelva





Bueno, la última hazaña junto con la funesta Teresa Ribera es mediante comunicación por Twitter aplaudir la decisión de los supermercados alemanes que han dejado de comprar fresa de Huelva con el argumento peregrino de 4 chalaos ecologistas de por allí que es que están vaciando de agua Doñana. ¿Saben lo que significa la fresa para Huelva? ¿Saben cuánta gente vive de la fresa de Huelva?

¿Usted se imagina a Angela Merkel ponerse en contra de su propia industria? Es lo que ha hecho este tío y es lo que ha hecho esta tipa, ponerse en contra de una empresa fresera como la de Huelva que mantiene 260.000 personas, 260.000 empleos.

El líder que iba a pisar la calle, que iba a encontrarse con la gente, lleva 5 días encapsulado huyendo de la prensa. Lleva semanas huyendo de su propia realidad, de los pactos con Bildu, de los escándalos por compra de votos, de su derrota electoral de todo lo que no sea un gigantesco enfado con la gente por negarse a votarle.

Audio









¿Y los pactos?





También están huyendo de la realidad las niñas de 'El resplandor', las gemelitas las líderes de Podemos. ¿Alguien ha visto a Irene Montero a Ione Belarra?, ¿dónde están los dirigentes de Podemos para explicar la catástrofe del domingo? No me lo pregunto yo, que no las hecho en falta, se lo están preguntando buena parte de los dirigentes de Podemos. La falta de explicaciones, de expectativas, está llevando a muchos cargos regionales a presentar a la dimisión y buscar encaje en la candidatura de la 'abejita Maya' Yolanda Díaz.

Y luego los vencedores andan empantanados también en el río donde los pactos. Feijóo volvió a defender su idea de que gobierne la lista más votada, ante el cabreo de su candidata en Extremadura que quedó segunda frente a Fernández Vara y es una estrategia que pasa por demostrar, por intentar retrasar al máximo los pactos e intentar gobiernos en solitario donde sea posible.

Los de Vox quieren negociación política y previsiblemente exigirán entrar en gobiernos de Valencia y Baleares y veremos navarra, saben ustedes que está haciendo el papeloncito el PSOE especialmente el PSOE navarra, un poco de asquito a Bildu, María Chivite gobernó gracias a Bildu los últimos cuatro años, ahora dice que no pactará con ellos pero evidentemente es mentira porque los necesitará. Le hará falta al menos la abstención de Bildu; en el Ayuntamiento posiblemente dejen que gobierne la lista de Unión del Pueblo Navarro pero congelarán el acuerdo con Bildu hasta bien después, pueden hacerlo, de las elecciones del 23 de julio. Pero no tengan ustedes ninguna duda, ninguna duda, que lo que están haciendo ahora es marear, taparse y ya veremos con qué resultado.