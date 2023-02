Carlos Herrera: “El apoyo del PP al ‘sí es sí’ puede significar la puntilla de una coalición que se tambalea"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Miren, cómo estará la cosa que el diario sanchista de la mañana, el Boletín Oficial de Moncloa, abre hoy a toda plana, a todas página con la crisis del gobierno diciendo: ‘PSOE y Podemos buscan una salida al abismo’. Vean ustedes el titular, ¿eh?; estos que son muy poéticos cuando se ponen a hablar de Sánchez y compañía: ‘PSOE y Podemos buscan una salida al abismo’. No hay más preguntas señoría.

PSOE y Podemos están a bofetadas

Moncloa se ve a sí misma al borde del abismo, ABC lo explica mejor en la portada: ‘Nervios en Moncloa al perder Sánchez el control de la agenda política’. Vaya con el gobierno feminista, progresista y cool, y todo eso. O sea, el principal enemigo no es la derechona, ni la foto de Colón, ni el heteropatriarcado fascista y estas cosas… no, son ellos mismos. El lío a bofetadas que se han organizado ellos solos, ellos solos consigo mismo. Cada paso que el Gobierno ha dado para intentar arreglar ese gigantesco desaguisado de la ley del 'solo sí es sí', cada paso que han dado, ha agravado más la situación y la crisis, lejos de reconducirse, se ha ido complicando día a día ante el estupor general. Porque PSOE y Podemos están a bofetadas, las ministras ni se hablan entre sí y se dedican todo tipo de invectivas a través de los medios de comunicación, de las redes sociales… responsables de uno de otro partido que cortejan a sus socios parlamentarios para conseguir que se sumen a la causa. Los socios no saben si apoyar a papá Sánchez o a mamá Montero, aunque está ahí la ministra de Hacienda dispuesta a sacar la chequera para comprar voluntades como hacen siempre.

Bueno, la sociedad, es verdad, usted asiste insólito incrédulo a este espectáculo, un espectáculo político sin precedentes. Ayer, de una tacada cayó otro arreón de rebajas de penas a agresores sexuales. Unas cifras lo ponen 463, hoy explica el diario ‘El Independiente’ que la cifra real de beneficiados podría ser de más de 900 por cuanto hay audiencias Barcelona, Valencia, el País Vasco; que no hacen públicas las resoluciones y tampoco los Tribunales Superiores de Justicia. Y ayer, en la sesión de control la imagen que ofreció el Gobierno de su presidente a cada uno de sus ministros fue la de un boxeador grogui. Sánchez salíó como pudo del trance y le preguntaron por la ley, las desastrosas consecuencias y él salió diciendo pues manzanas traigo, que es lo habitual.

Pilar Llop, el ojetivo de Sánchez para sobrevivir





Pilar Llop, ayer tenía el aspecto de un cadáver ambulante convertido en una especie de nuevo chivo expiatorio de los problemas de Sánchez con los socios. Pilar Llop se había conseguido hacer transparente, ella hablaba de lo que oía cuando iba en el metro y el autobús, y ya está. No se enredó en ninguna polémica de las muchas que han afectado a su departamento. Bueno, pues ahora pasea con esa pinta de próximo cadáver político de sanchismo. O sea, a la ministra le dijeron sal explicar lo inexplicable y la sensación que deja es que no va a sobrevivir en el cargo y tampoco sabemos si va a sobrevivir la colección o no, pero ya les adelanto que si sobrevive Pilar, pasar a engrosar la lista de trofeos de caza que puede exhibir Podemos y Pablo Iglesias. Y este asunto ha trascendido ya a la cuestión de la ley, la cuestión específica de la ley. La pelea ha adquirido una dimensión que es obligado preguntarse si la coalición va a seguir o si Pablo Iglesias, que es el que sigue mandando en Podemos, ha dado instrucción de romper; piensan ustedes en esa posibilidad. Cuanto más dicen las ministras de Podemos que es prioritario salvar la coalición, más cabe sospechar que la estrategia es la contraria: obligar a Sánchez a que las eche del Gobierno y sustentar en ese detalle las dos campañas que hay por delante. Y en el PSOE se han empezado a maliciar que esa es la estrategia y por eso se está produciendo esa ceremonia de cortejo exagerado a los socios de Frankenstein y tal, porque será la posición de los socios parlamentarios la que va a decidir quién gana esta batalla política entre Sánchez e iglesias.

El apoyo 'enveneado' del PP a la ley del 'solo sí es sí'





En ese ambiente, en ese ambiente, el apoyo anunciado por el PP anoche en declaraciones aquí a Expósito por Cuca Gamarra, eso puede significar la puntilla de una coalición que se tambalea.

Sánchez es más responsable de la ley que la propia Irene Montero

Ustedes pensarán, está esto de la ley del 'sí es sí', es lo peor que ha hecho esta gente, este Gobierno. Pero piensen ustedes que a lo mejor no es lo peor, esta es la gota que ha colmado el vaso, este es el punto que ha sembrado en no retorno, esto es lo que ha dicho hasta aquí se llegó, hasta que llegó la inundación y a partir de ahora todo es tragedia porque no hay vuelta atrás. Cada argumento que Pilar Llop ha ofrecido los últimos días para justificar la reforma de la ley ha sido en realidad una andanada contra Pedro Sánchez porque Sánchez es más responsable de la ley que la propia Irene Montero. Por eso, en Moncloa se ven al borde de un abismo, ahora es cuando a Sánchez se les está poniendo la cara de pasar las noches en vela. Se auerdan cuando decía no podremos dormir ni yo ni nadie si estos entrararan n enel Gobierno, pues te los has tragado y has dromido la mar de bien, a pierna suelta. Ahora es cuando se te ven lasojeras.





Siguen rescatando a gente con vida en Turquía





En Turquía todavía se están rescatando personas con vida ,en los escombros de los edificios destruidos en los terribles terremotos del lunes. La cifra de víctimas mortales, que no se extrañe si yo les dio diferentes cifras a cada hora porque varía y mucho, pero estaría por encima de los 12.000 seres humanos, 12.000 personas que han fallecido a consecuncia de lo que ha ocurrido en Turquía y Siria. El número de heridos llega a 60.000.