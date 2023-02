Cuca Gamarra confirma que el PP votará a favor de reformar la ley Sólo sí es sí: "La prioridad es rectificar"

La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha confirmado este miércoles en La Linterna de COPE que el PP votará a favor de la moción del PSOE para reformar la ley del 'Sólo sí es sí', asegurando que “la prioridad es intentar rectificar lo que se ha hecho mal para que los delincuentes sexuales no puedan acogerse a ello”.

“La prioridad es la urgencia en rectificar en lo que todavía se está a tiempo para que no se puedan beneficiar de un Código Penal favorable los que cometan delitos sexuales a partir de ahora y eso es lo urgente, por eso el PP registró en diciembre una Proyecto De Ley que se podría estar tramitando ya. Le hemos dicho al Gobierno que nuestros votos están para arreglar esto”, asegura Gamarra a Ángel Expósito.

Sobre el rechazo de Patxi López a negociar con el Partido Popular, la portavoz parlamentaria ha querido calificarlo de “provocación” y subraya que eso no va desviarles del objetivo de reformar la ley. “Uno tiene la sensación de que es una pura provocación para intentar evitar que apoyemos algo y que no salga adelante, y no lo podemos entender. Pero cuando te mueve la responsabilidad te debes de mover únicamente por lo que debes hacer y no las manifestaciones de Patxi López, que si fuera por él no habría ningún tipo de acuerdo”, comenta.

En palabras de la portavoz del PP, “fue muy ilusrativa la confesión de la ministra Calvo diciendo que esto se había discutido en la mesa de Ministros, que sabían que esto estaba ahí pero que era la Ley de Irene Montero”, por lo que, asegura, hay una “responsabilidad del Gobierno y de todos los grupos parlamentarios que votaron que sí”.









La moción de censura de Tamames



Sobre la posible moción de censura que prevé presentar Vox con Ramón Tamames como candidato, Cuca Gamarra reconoce que les pone “en una situación difícil” pero, analizando el contexto, “va a reforzar a Sánchez y creemos que es mejor no seguir en esa línea y trabajar de cara a las elecciones”. “Cuando las cifras son las que son las cuentas no salen, se ha convertido en algo que Sánchez está encantado de que se celebre. Habrá que ver si se llega, pero lo que no haremos será votar en contra”, confirma la portavoz popular, que no aclaraba, eso sí, si el voto será positivo o una abstención.

Volviendo al tema de la reforma de la ley del 'sólo sí es si' Gamarra insiste en que “coincidimos en volver a las penas anteriores y que sea ese texto y no otro, porque ya estamos acostumbrado de que las leyes vayan cambiando a lo largo de la tramitación y, como están en esa bronca constante, habrá que ver el texto que se plantea”.

“Es uno de los asuntos que más rechazo ha provocado a la sociedad española desde hace mucho tiempo, y no hay izquierda o derecha y si no se llega a poner el foco sobre este asunto el Gobierno ni siquiera se plantea rectificar”, concluye.