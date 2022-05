Carlos Herrera analiza la difícil geometría del Congreso en este último año de legislatura

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya son las 8 de la mañana, ya son las 7 en Canarias de un jueves 12 de mayo del 2022. Un día en el que vamos a seguir con este serial de vidas al límite que es la vida, esta vida tardea de Pedro Sánchez y de su Gobierno. De aquí a lo que dure este Gobierno, que va a tener que salir seguramente de la vida nacional por las gateras, de aquí a que finalice la vida de este Gobierno, se convoquen elecciones que puede ser, en fin no sé cuándo… el Gobierno va a tener una permanente carrera de obstáculos y sobresaltos.

SÁNCHEZ HABLA DE MANGANTES

O bien se dedica a no legislar, y no legislar durante un año y algo es una barbaridad; o bien cada vez que legisle, bueno la geometría variable no es nada comparado con lo que le espera a este cuentista de Sánchez que ayer en el Congreso de los Diputados dio otra muestra primero, del nerviosismo en el que vive y es razonable que viva en nerviosismo porque tiene una situación muy complicada, que él se lo ha buscado claro; y segundo, porque ya utilizan las mismas, bueno ya, casi siempre ha utilizado las mismas técnicas que el ‘Trumpismo’, es decir,que Donald Trump; que es llenar de mierda el escenario. Para ver si con eso, con buen ataque, justifica una buena defensa o no.

Ayer acusó a la oposición de ser un grupo de mangantes y al gobierno anterior de ser un grupo de mangantes, de mangantes. Fíjense ustedes qué desparpajo hay que tener para siendo socialista hablar de mangantes, nadie del Gobierno anterior que yo sepa ha acabado en un banquillo por mangar. Pero ¿quiere de verdad que hablemos de mangantes? Porque simplemente con ceñirnos a Andalucía, desde donde se hace este programa todos los días para toda España, oiga hay ejemplos. ¿Qué va a pasar si tiene que indultar al señor Griñán porque el Supremo confirma la sentencia de 6 años de prisión y el que fuera presidente del PSOE y presidente de la Junta de Andalucía acaba en una cárcel? Cosa que yo particularmente no le deseo, por cierto. O la inhabilitación del señor Chaves que no esté condenado a prisión. Pero no nos fijamos en dos presidentes del PSOE sino de los mangantes, los que han mangado dinero para putas y cocaína, fundamentalmente aquí. Claro, hablar de mangantes es muy peligroso, es verdad que un buen ataque que despiste es fundamental; mantienes el terreno embarrado y entonces bueno de ahí pues no sale nada.

Audio









PEDRO SÁNCHEZ, EL MENTIROSO

Pero ayer hizo una cosa Pedro Sánchez que hombre desdice todo lo que vino afirmando Margarita Robles hasta ayer, y es que ha hecho responsable a Paz Esteban, la directora del CNI, de que le intervinieran los móviles. Claro esto suscita muchas preguntas, ¿por qué ha tardado 8 días desde que la rueda de prensa aquellas de Bolaños para cesarle, cesar a Paz Esteban? El CNI no tiene entre sus cargos cuidar el teléfono del presidente, ya lo aclaró rápidamente Margarita Robles, ¿por qué la cesa? Era mentira,mintió una vez más ayer, con aires de macarra, ayer con aires de macarras.

Vídeo





Pero hoy veremos qué ocurre porque hoy llega la Ley de Seguridad Nacional, que es la que permite al Estado garantizar recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis. Y Esquerra y Junts presentan enmiendas a la totalidad bajo el argumento de que la ley no les convence porque da mucha fuerza al Gobierno central, poco a las comunidades autónomas. Ahí es donde vamos a ver hasta qué punto Sánchez está en camino de hacer las paces con los dueños parlamentarios, sus dueños parlamentarios, una vez les ha entregado la cabeza de la directora del CNI. Es que no se escondió ayer, se regodeó.

O sea Margarita Robles se puso a hacer el canelo en la rueda de prensa para no explicar los motivos por los que se echaba a Paz Esteban; pues yo llego al Congreso de los Diputados y digo qué sustitución ni nada de eso, la he cesado porque se han producido fallos en comunicaciones y punto; cosa que como todo lo que dice este tipo es mentira. Eso fue la coartada, para echarle por el verdadero motivo por el que le echan, porque se lo exigieron sus dueños parlamentarios; que ya veremos que más le siguen exigiendo. Pero bueno, a él le queda el insulto y la chulería. Ayer era un auténtico macarra, primero escuchen lo que le dijo a Edmundo Bal, Edmundo Bal le dio un repaso ayer recordándole que ya son muchos, incluido él mismo, los servidores públicos a los que Sánchez ha quitado de en medio para hacer su trabajo.

El día que lo desalojen del poder, las urnas no van a quedar ni los restos de las bolsas de basura en España. Pero bueno, ante esta evidencia pues Sánchez sacó el mal bicho que lleva dentro. Podríamos hablar lo mismo del PSOE, como si el PSOE hubiera sacado un gran resultado en Madrid en las elecciones autonómicas. Pero como había puesto en marcha los ataques ad hóminem y a trazo grueso, llamó mangantes al antiguo gobierno del Partido Popular.





EL PELIGO PARA ESPAÑA: PEDRO SÁNCHEZ

Sí, tanta que te espía Marruecos. Tanta que te hackean el teléfono desde Marruecos, por cierto, ¿qué te sacaron del teléfono?, ¿tiene algo que ver eso con el regalo del Sáhara?, ¿por dónde te tiene trincado Junqueras, Sánchez, para que te cargues a la servidora pública que vigilaba mientras tú le indultabas? ¿Ahora vas a hacer lo mismo conOtegi?, ¿veremos salir a todos los presos de ETA de la cárcel?, ¿y tú quieres aprobar ahora a una nueva Ley de Seguridad Nacional que ha puesto los pelos de punta al Consejo de Estado y a cualquiera que se lea su letra pequeña? Y una más, ¿en qué situación de indefensión dejas a España si has lanzado el mensaje a nuestros servidores de que les vas a castigar si hacen bien su trabajo?, por peligrosos que sean Esquerra, Bildu, Mohamed… no hay nadie más peligroso para España que tú. Sabíamos que Sánchez era un incompetente en materia económica, una nulidad en gestión sanitaria, un horror en transparencia, un tramposo que utiliza, cambia, se salta leyes y desde luego las instituciones; pero, lo que hemos descubierto además es que es un peligro público. Menos gritos, menos macarreo y más respuestas.









Audio