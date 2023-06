Barbosa: "El PP tiene coalición en Valencia, gobierno en solitario en Baleares y problemas en Extremadura"

Audio

"Esta noche ha tocado sacar el metro de medir para ver cómo era la entrevista a Nuñez Feijóo en el mismo programa por el que había pasado 24 horas antes Pedro Sánchez", así ha comenzado la mañana Sergio Barbosa.

Claves de la entrevista de Feijóo en El Hormiguero

El presentador de 'Herrera en COPE' ha puesto el foco en la visita de Feijóo al plató de Antena 3: "A ver si el presentador deja a Feijóo que suelte el rollo igual que le dejó a Sánchez; que a ver si el público aplaude con tanto entusiasmo. Y, luego, claro, a ver cómo se comporta el propio Feijóo porque el líder del PP tiene una personalidad diferente a la del actual presidente del gobierno".

"De Sánchez ya está todo dicho. No sólo nos ha mentido a lo largo de toda la legislatura, con mentiras evidentes, sino que ahora tiene el cuajo de tratar de convencernos de que no nos ha mentido, de que sólo ha cambiado de opinión. Y cuánto más se indignan los que sienten que está insultando a su inteligencia más locos se vuelven sus fans, que están en redes sociales estos días dándolo todo, invocando al espíritu de las remontadas", ha añadido.

Además, Barbosa asegura que "Feijóo tendrá muchas virtudes, pero su aproximación a la comunicación política tiene que ser diferente porque el líder del PP no tiene ese puntito canalla que tiene Sánchez. Feijóo es más como esa gente de pose seria, que te los imaginas de pequeños jugando a ser notarios o registradores de la propiedad. Así que, entre una cosa y otra, había bastante expectación por ver cómo se podía manejar el aspirante a presidente en un formato televisivo distendido, donde Sánchez pasó la prueba bastante bien, para su punto de vista".

"Las entrevistas han servido de "aperitivo del debate, ya sí cara a cara, que mantendrán el próximo 10 de julio", en el que Feijóo criticará a Sánchez los pactos con los separatistas, Sánchez le criticará los pactos con Vox y Feijóo le replicará que los pactos con Vox son igual o más legítimos y que, encima, son asimétricos, que es una cosa que le gusta mucho remarcar a los populares", asegura el presentador de 'Herrera en COPE'.

Última hora de los pactos autonómicos

A nivel autonómico, "el PP ya tiene de todo: gobierno de coalición en Valencia; gobierno en solitario con acuerdo programático en Baleares; y problemas en Extremadura a cuenta de si al final habrá gobierno con o sin consejeros de Vox. La teoría que quiere aplicar Feijoo es: si necesitamos el voto afirmativo de Vox, habrá que meterlos en el gobierno de turno (sería el caso de Extremadura); si sólo necesitamos su abstención, lo suyo es convencerles para que gobernemos en solitario (sería el caso de Aragón y Murcia)".

"Sea como sea, cunde la sensación de que en aquellas autonomías en las que urge acabar con la imposición lingüística de los separatistas y con la marginación del castellano PP y VOX se entienden antes y mejor. Los socialistas ya están jugando con los tiempos de las investiduras en determinadas autonomías", ha añadido.

Aunque, "si hay un sitio donde el PSOE se lo está tomando con calma, ese lugar es Navarra. Y, en este caso, no para poner en un brete al PP, sino para no perjudicar a Pedro Sánchez. En Navarra, en vez de tener prisa para que las investiduras se sustancien lo antes del 23 de julio, el PSN ya no sabe qué hacer para dejar pasar el tiempo y que la investidura de María Chivite sea después del 23 de julio".

"Y así poder pactar con Bildu la abstención de los filoetarras, sin perjudicar a Pedro Sánchez que ahora anda por ahí, tratando de convencernos de que él nunca ha pactado con Bildu, porque como no tiene ministros de Bildu, pues que todo lo que ha pactado no cuenta como pacto", ha apuntado. "De manera que los socialistas navarros, aprovechando que los tiempos para la investidura en la comunidad foral son más largos que en otras autonomías y lo pueden alargar tres meses, hasta después del 23 de julio, pues están como esos porteros que se pasan el partido perdiendo tiempo".

"¿Cuál es el problema para el PSOE? Que no todo van a ser ventajas en la campaña. Si crees que los pactos PP-Vox te pueden ayudar a movilizar a tu gente, pues te tiras de cabeza a eso para ver si te renta, pero lo malo de las campañas electorales es que son un poco el tenis, que tan importante como acertar es no cometer errores no forzados", ha concluido.