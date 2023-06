Feijóo se compromete a eliminar el impuesto a las grandes fortunas e Igualdad: "Mejor 14 ministerios que 22"

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que hará que las políticas de igualdad dependan de la Presidencia del Gobierno si logra llegar a la Moncloa, en un modelo que ya aplicó durante ocho años en la Xunta de Galicia y que dejaría atrás el actual Ministerio de Igualdad. El candidato del PP a las elecciones del 23-J ha hecho este anuncio en el programa El Hormiguero, donde no ha aclarado si Santiago Abascal puede ser su vicepresidente en el futuro, pero sí ha dicho que quiere nombrar a una vicepresidenta, sin revelar su identidad, y que España funciona mejor con 14 ministerios que con 22.

También defendió la coalición de Gobierno con Vox en la Comunidad Valenciana, que permitió al PP vetar a un condenado por "abusos verbales", donde expresó sus discrepancias con la presidenta de las Cortes valencianas. Mientras, sobre Extremadura, explicó que la popular María Guardiola "a lo mejor reaccionó de forma inadecuada" al ver que Jorge Buxadé deshizo su acuerdo. Feijóo ha dicho que garantizará el cambio y que si los españoles le "votan lo suficiente" garantiza que el Gobierno sea del PP en exclusiva.

Para definir el sanchismo ha parafraseado al propio Pedro Sánchez, que afirmó que es "maldad, mentira y manipulación" un día antes. Acepta un debate electoral a siete en RTVE si cuenta con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se uniría al cara a cara entre ambos del próximo 10 de julio en Atresmedia. El momento que se ha resaltado fue cuando aludió a la inflación y a los precios para denunciar la situación de la economía española, poniendo como ejemplo las naranjas porque vio un kilo a 0,12 euros y una bolsa de plástico a 15 céntimos.

Mensajes de Julio Iglesias y el primer presidente de la España Rural

El popular ha contado además detalles de su infancia, como que nació en un pueblo de unos trescientos habitantes, Os Peares, pero a los diez años le metieron en un internado de los maristas en León, donde tenían que barrer y fregar el patio o las letrinas. "Si los españoles quieren puedo ser el primer presidente del Gobierno nacido en la EspañaRural", ha reivindicado. Aunque ha sido a su hijo al que más ha nombrado. Para contar que cuando le recogió en el colegio un compañero le llamó presidente y su hijo aclaró que era su padre.

"¿Y quién te dice a ti que mi hijo no se haga de Podemos?", ha contestado al ser preguntado sobre qué le diría a su hijo si se lleva a casa una novia del partido morado, aunque ya no existe, ha ironizado, porque ahora se llama Sumar. También desveló que quiere "mucho" a Julio Iglesias y habla con él de los problemas de España. El cantante, al que le preocupan la unidad territorial y sobre todo el agua, le da sus opiniones y también consejos, como ser él mismo en un programa que escapa de la arena política. A los memes, no le contesta.