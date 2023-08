Barbosa: “El PSOE ya reconoce que hay juristas estudiando cómo encajar la amnistía en la Constitución”

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este lunes 28 de agosto de 2023.

Últimos días de agosto. Últimos días de un verano que decían que iba a ser azul y que, al final no lo fue tanto, pero que sí que va poder entonar otra vez aquella mítica canción del Dúo Dinámico. Porque, efectivamente, el final del verano llegó y mucha gente partirá. De hecho, ya se nota que hay muchas caras nuevas, que tampoco van a echar de menos la playa porque el tiempo como que nos está echando de la costa.

Decíamos a las seis que este fin de semana nos ha pasado lo que decía Oscar Wilde,“ten cuidado con lo que deseas, porque podría hacerse realidad”. Y de tanto que hemos deseado que dejara de hacer calor, ahora hay sitios por ahí.que, por la noche, o a primera hora de la mañana, como te descuides casi que hace fresco. Y lo malo de pasar tan rápido de tanto calor a una masa de aire frío es que, primero, se monta una ventolera tremenda y luego, en el Mediterráneo todo eso se agrava más todavía por el efecto del mar, por el efecto del agua caliente.

Hoy en Baleares tratan de recuperar la normalidad, tras unas tormentas que han provocado numerosos incidentes con barcos chocando en el mar, decenas de vuelos cancelados, a una mujer embarazada ha resultado herida al caerle encima un letrero en Calviá. En fin, un fin de semana muy complicado. Hoy la cosa estará más tranquila, pero se va a seguir notando la bajada de las temperaturas.

El futuro de España: la amnistía para Puigdemont





Bueno, de la rabiosa actualidad hay que decir que la semana arranca la mar de interesante. Tanto en lo político, como en lo sociológico.

Lo político tiene que ver con que con que Feijóo inicia hoy sus contactos con los grupos parlamentarios de cara a su investidura y tiene que ver con que el PSOE sigue probando pócimas jurídicas con las que poder colar una amnistía para los separatistas catalanes por el agujero de la Constitución.

Pero miren, aquí lo sustancial, lo que más recorrido va a tener en el futuro de este país es saber si el PSOE es capaz de forzar una amnistía (que los propios socialistas calificaban de ilegal hasta hace dos días) con tal de seguir gobernando

Un PSOE, por cierto, que ya sabe que le tocará “la versión más complicada”. Es decir, la dificultad de contentar a Puigdemont será “full equipe” porque el Supremo ya ha rechazado revisar las votos nulos de Madrid, como exigía el PSOE, en la desesperación por recuperar el escaño que perdieron en favor del PP y que les obliga a conseguir el 'sí' de Puigdemont para una investidura de Sánchez, en lugar de una abstención.

Lo de revisar las papeletas lo desestima el Supremo, lo desestimó la Junta Electoral Central y lo desestimó también la Junta Electoral de Madrid. Y sin embargo, la Fiscalía acudió solícita a presionar al Supremo porque decía “que sí, que sí, que sí… que había que revisar los votos nulos”. Un nuevo ejemplo de cómo la Fiscalía es capaz de ponerse del lado del Gobierno.

El caso es que Sánchez tendrá que conseguir el 'sí' de Puigdemont y eso pasa, nada menos, que por “legitimar” el golpe sedicioso de 2017. Porque de eso es de lo que se trata.

Ya les sacaron de la cárcel antes de tiempo con los indultos, ya le quitaron el calificativo de “sedicioso” al golpe borrando el delito de sedición; también rebajaron el delito de malversación (cosa que en Bruselas sigue generando estupor); y ahora “de lo que se trata” es de “borrar el golpe en sí mismo”.

Olvidarlo, como si nunca hubiera ocurrido. Que desaparezca cualquier rastro judicial, policial o administrativo de lo que pasó desde 2013. Lo cual es, en la práctica, que la democracia pida perdón por haberles condenado y, por tanto, que un golpe como el de 2017 quede, efectivamente, legitimado.

Hay que explicarlo las veces que haga falta, porque la dimensión de lo que quiere hacer el PSOE, con la ayuda del resto de la izquierda y los separatismos, supone legitimar un golpe como el de 2017.

Es decir, que lo que pasó el 17, ni es sedición ni, en la práctica, ocurrió nunca. Con lo cual, usted me dirá a mí qué escarmiento o qué reflexión van a hacer los que cometieron sedición, malversación o practicaron el vandalismo callejero o cortaron autovías.

Gente, sin ir más lejos, como los cuatroCDR que han sido detenidos este fin de semana por estar preparando un boicot de la Vuelta a España a su paso por Cataluña. Les han pillado con el material con el que pretendían verter clavos y aceite en el asfalto, a ver si con un poco de suerte algún ciclista se rompía la crisma.

Y dice Oriol Junqueras, ese personaje que debería seguir en prisión, que la Policía española está contra las libertades fundamentales y los derechos humanos. Y ha exigido la libertad de los detenidos.

Y los de Junts, con los que ahora todos quieren dialogar, dicen que esto demuestra que España es una dictadura, porque no se puede detener a la gente “de forma preventiva”. Es decir, según esa teoría, la próxima vez que pillen a unos yihadistas montando bombas en una casa, que no los detengan hasta que las pongan.

Claro, les están convenciendo de que pueden hacer y pedir lo que les dé la gana, y se están viniendo arriba. Pero no se preocupen que nos dirán que lo de la amnistía hay que hacerlo para “normalizar” Cataluña y para que todo vaya, a partir de ahora, como la seda.

Miren, de momento, el PSOE ya reconoce que hay juristas estudiando cómo encajar la amnistía en la Constitución; mientras en Sumar se agarran al artículo 666, de la Ley de enjuiciamiento criminal que señala que la amnistía es “uno de los supuestos de incidente previo al juicio oral”. Es decir, quieren interpretar que, gracias a ese artículo, un juicio puede quedar paralizado, si se concede una amnistía. Y que, por tanto, amnistía, haberla, puede haberla.

Sin embargo, los letrados del Congreso recuerdan que el Código Penal de la Democracia, en 1995, en su artículo 130 “no contempla como causa de extinción de responsabilidad criminal la amnistía, sino solo el indulto que, además solo puede tramitarse y concederse de forma individual”.

De hecho, los letrados del Congreso así lo reiteraron cuando tuvieron que elaborar un informe sobre la proposición de ley de amnistía que presentaron los separatistas en marzo de 2021. Proposición que el PSOE rechazó categóricamente, con el argumento de que la amnistía no era legal en España.

Y Juan Carlos Campo remachando con que la amnistía era, además del perdón, también el olvido… y que el golpe separatista no podía ser olvidado, porque había sido muy grave. Que una cosa era perdona y otra olvidar.

Pero es que hay más artículos que muchos juristas sacan a colación para recordar que la amnistía no cabe en la Constitución. Por ejemplo, el articulo 117 de la Carta Magna: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales”.

Traducido: dejar a los tribunales con el culo al aire y enmendarles la plana, haciendo que sean otros poderes los que juzguen y pongan o quiten condenas, revienta los fundamentos del Estado de Derecho.

En ese profundo e importantísimo debate jurídico están ahora mismo los que tratan de encontrar una amnistía que, repetimos, hasta hace dos días, ellos mismos califican de inconstitucional.





El plan de Feijóo





A todo esto, el hombre que se va a someter al primer intento de investidura, Alberto Núñez Feijóo, comienza la semana habiendo lanzado una advertencia. Feijóo reunió ayer en Pontevedra a la mayoría de sus barones para iniciar el curso político y lanzó dos mensajes:

-Uno, no os pongáis nerviosos porque cumpla con el formalismo de hablar con Junts, por más que sea el partido del delincuente fugado, porque no tengo nada que ofrecer a semejante personaje.

-Y dos, Feijóo ha venido a decir “yo ya sé que lo tengo casi imposible para salir presidente, pero tengo la obligación de ofrecer una alternativa política a la sociedad española, en caso de que haya repetición electoral porque suene la flauta de que Sánchez no sea capaz de contentar a Puigdemont o en caso de que el gobierno de Sánchez sea breve y no acabe la legislatura”.

Veremos lo que sucede porque todo parece depender, en buena medida, de la famosa amnistía.





Caso Rubiales





Y miren, lo del “caso Rubiales”. El presidente de la Federación Española de Fútbol, esta mañana, ya no ejerce como tal porque este fin de semana ha sido suspendido por la FIFA durante 3 meses. Ha tenido que venir la FIFA para poner en barbecho a Rubiales, no sabemos si dejando al Gobierno un poco como Cagancho en Almagro….

Porque no sólo no hizo nada durante más de un año con las quejas y las denuncias que le llegaban sobre Rubiales (algunas muy turbias sobre comisiones, el uso de dinero para fiestas con chicas jóvenes, pinchazos de móviles, etc, etc…) sino que, en lo que se lo ha pensado el Gobierno esta semana. pues al final ha cogido la FIFA y les ha pasado por la derecha, cortando por lo sano.

¿En qué se había quedado el gobierno cuando ha llegado la FIFA para ser más efectiva que Moncloa? Pues el Consejo Superior de Deportes activó el viernes la tecla del TAD, al enviar las denuncias presentadas al Tribunal Administrativo del deporte.

Además, ha mandado una carta a la Federación para que les aclare cómo queda la cosa ahora mismo dentro de esa berenjenal, en el que Rubiales ha puesto al frente a su hombre de confianza Pedro Rocha; y también ha enviado una carta el gobierno a la FIFA para que esto no afecte al Mundial de 2030. La decisión se toma el año que viene.

Es un caso paradigmático de lo que es el ser humano, con los seleccionadores De La Fuente y Vilda criticando ahora a Rubiales, después de haberle aplaudido el viernes.

Con un Gobierno que ha actuado tarde, con un personaje polémico al que sólo han querido meter mano cuando ha cometido la desfachatez de dar un beso en la boca a una subordinada, que bien está indignarse con el baboseo de Rubiales, pero no se entiende que todo lo demás no indignase.

Y con un panorama psicosocial que sólo se pone en pie de guerra con el baboseo de Rubiales, que bien está indignarse con el baboseo de Rubiales pero no se entiende que todo lo demás no indignase.

Por ejemplo, la Ley del sólo sí es sí, que ha liberado a más de cien violadores y beneficiado a más de un millar. Entre ellos a Manuel R. de 58 años, que salió en abril de la cárcel; y que ya ha tratado de violar a una mujer en Dos Hermanas. Y muchos de los que se indignan con lo de Rubiales, con esto no se indignan, con esto dicen que el violador sólo salió dos meses antes de tiempo y que como ya han pasado cuatro, pues que nada, a seguir viviendo.

Sin reparar en la enorme frivolidad que ha supuesto hacer esa ley fallida y el peligro potencial que siguen sufriendo las mujeres en este país.

Bien está asquearse por el beso de Rubiales, pero no dejemos de asquearnos por otras cosas, sólo porque no nos conviene políticamente.

No maltratemos nuestra brújula moral más de lo que ya está.