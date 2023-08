El adiós de Rubiales, en el Tertulión de los domingos

En el Tertulión de los domingos comenzamos hablando del tema de la semana, con Luis Rubiales, presidente de la RFEF, como principal protagonista. Juanma Castaño contó cómo ha sentado dentro de la Federación las palabras de Rubiales del pasado viernes, cuando por sorpresa para todos anunció que no dimitía: “A partir de la entrevista Rubiales estaba condenado y desde ahí la gestión en nefasta. Rubiales no quería grabar el vídeo de disculpas. Durante la semana, sus personas de máxima confianza le recomiendan humildad y que debía irse; y el viernes, contra todo pronóstico, Rubiales dice que continúa, algo que sabía muy muy poca gente. A lo mejor solo lo sabía su padre”.





Paco González señaló qué tienes que hacer el próximo presidente interino nada más llegar a su puesto: “Los comunicados de Vilda y de la Fuente son por su parte, no a través de la Federación. Si hay ultras de Rubiales en la Federación, lo tendrá que mirar el presidente interino, Pedro Rocha, que ya quitó los comunicados contra Jenni Hermoso”.

Manolo Lama criticó que, los políticos que ahora han salido a criticar a Rubiales, no dijeron nada en los anteriores escándalos del ex presidente de la RFEF: “Para mí, el beso no era para que se fuera pero su gestión posterior sí que es para perder su puesto. El problema es que los políticos, que ahora lo han hecho bien criticado a Rubiales; miraron hacia otro lado en las quince 'golfadas' que salieron de él y ahí fueron unos cagones”

¿Se equivocó Luis de la Fuente aplaudiendo?

Una de las cosas que ha llamado la atención esta semana es lo poco que se han involucrado en este tema los futbolistas profesionales. Hasta que no hablaron Borja Iglesias e Isco, ningún jugador había mostrado en público su apoyo a Jenni Hermoso o su crítica a Luis Rubiales. Esto lo criticó Gonzalo Miró: “He echado en falta la presencia de muchos futbolistas, por eso me ha gustado que Iniesta haya dado su opinión”.

Santi Cañizares defendió a los futbolistas y su libertad de opinión: “Sería bonito que cada uno dijera lo que quiera y que no se critique. Muchos no opinan porque entienden que se ha metido la política en este tema y por eso no quieren entrar”.

Luis de la Fuente, junto a Jorge Vilda en la comparecencia de Luis Rubiales de este viernes.EFE





Para Paco González, la actitud de Luis de la Fuente o Jorge Vilda, tiene una razón: "Arrastrado por el agradecimiento por haberle elegido a él... ahí van todos cagados y, encima, aplauden. Es falta de valentía y de personalidad. Salen todos tocados". Manolo Lama tiene muy claro cuál va a ser el final del actual seleccionador nacional: "Creo que de la Fuente y Vilda están muertos. Si Rubiales hubiera dicho que dimitía, das por hecho todas las acusaciones que le hacen y él sabía que esta era su carta de presentación cuando esto llegue a un juzgado, pero los que estaban ahí delante están todos finiquitados porque va a haber otra corriente contra él".