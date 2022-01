Barbosa: "Las aulas se tendrán que adaptar a la nueva filosofía de 'pelillos a la mar'"

Audio

"¿Qué tal? ¡Buenos días!, en este martes 4 de enero de 2022. Cuatro días llevamos ya de este nuevo año y a saber las historias, aventuras y desventuras que nos tocará contar en las próximas 361 jornadas.

Den por seguro que algunas de esas historias irrumpirán en la actualidad informativa como un trueno, como esas noticias que nos cogen por la solapa y nos tienen subyugados durante una temporada larga hasta que, un buen día, decae el interés, y si te he visto no me acuerdo.

Y como no queremos que eso nos pase con el volcán de La Palma vaya, desde aquí, un saludo sincero a toda la gente que estos días está volviendo a sus casas, después de mucha penuria y, sobre todo, mucho ánimo a los que ya quisieran tenerse que poner hoy a barrer la ceniza de su casa, pero no pueden hacerlo, porque su casa, por desgracia, ya no existe. La Palma, desde luego, es un ejemplo de esas noticias que te golpean de vez en cuando y de la que uno no puede zafarse durante mucho tiempo.

Y luego, fíjense, habrá otros hechos a lo largo de 2022 que sucederán igualmente, pero que llamarán mucho menos la atención, que pasarán casi de puntillas, como el que no quiere molestar. Por ejemplo, ¿qué me dicen de esas cabinas telefónicas que van a desaparecer definitivamente en los próximos meses? Artefactos aparentemente anodinos, pero que, si uno lo piensa bien, en ocasiones, son geografía sentimental para muchas personas. Cuántas llamadas, cuántas buenas noticias, cuántas dudas resueltas se habrán amontonado en esas cabinas que llegaron a ser vitales, en el mundo de antes de ayer, cuando todavía no conocíamos los móviles ni Internet.

Pues les ha llegado el final justo cuando en España, de media, ya sólo se realiza una llamada a la semana, desde una cabina telefónica. ¿Curioso, verdad?

Claro, así las cosas, normal que los críos de hoy en día se extrañen cuando, en las películas, ven a alguien meterse en una caja de cristal, en medio de la calle, para hacer una llamada.

Bueno, pues precisamente una de las citas destacadas de la agenda de hoy, entrando ya en materia tiene que ver con los críos y no porque no hayan conocido las cabinas telefónicas, sino porque han conocido la pandemia.

Volver al colegio: clases presenciales y cambios en los protocolos

¿Qué es lo que tenemos? Pues una reunión. ¿De quién? Del Consejo Interterritorial de Salud, en el que se ven las caras el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas más, en esta ocasión, la sectorial de Educación y Universidades.

¿Qué dilema hay o había encima de la mesa? Pues qué hacemos con los críos, y los no tan críos, a partir de la semana que viene cuando está previsto que se retome el curso académico.

Porque estando la oleada de contagios como está cabe preguntarse si es viable mandar a los chavales a clase o si van a empezar a caer como moscas y, a la semana, van a tener que cuarentenar los colegios y, de paso, también sus padres.

El caso es que, antes del parón de Navidad, se habían producido cinco mil incidencias en las aulas a lo largo de España en unos colegios, fíjense, que han sido un ejemplo de eficacia con una disciplina de los críos y un buen hacer de los profesionales docentes, que han sido dignos de admiración.

Pero esto se descontroló en el ámbito privado, los críos se contagiaron en casa, lo llevaron a los colegios y la cosa se estropeó un poco. Bueno, pues ahora tocaba saber si seguimos para adelante, y a ver qué pasa este enero o se potencia lo telemático.

Lo cierto es que a esa reunión todas las partes acuden con el convencimiento de que los chavales vuelvan a las clases presenciales y, salvo sorpresa, es lo que van a ratificar.

Eso sí, una cuenta que echar en la reunión de hoy es, ¿cuántos profesores hay disponibles? Porque algo que preocupa estos días al Gobierno son las muchas bajas laborales que se están produciendo en sectores esenciales como la Sanidad o la Educación.

Lo decía la ministra María Jesús Montero y lo tienen muy presente los que hoy se reúnen en ese encuentro crucial para decidir los detalles de esa vuelta al cole que pretende ser presencial.

La idea es que las aulas se adapten a la nueva filosofía que hemos venido a llamar de “pelillos a la mar”, a esa laxitud forzada por las circunstancias, que hará que ya no se cuarentene a una clase, si un niño da positivo.

Queda por saber si alguien planteará hacer alguna distinción entre niños vacunados y no vacunados. Cosa complicada porque hay demasiados niños, 2'3 millones que todavía no están vacunados. Decidir que los contactos estrechos que estén vacunados sigan dando clase y los no vacunados se queden en casa, no parece lo más factible ahora mismo, si lo que se quiere es que la mayoría no pierda clase.

Así que ya decimos, parece que las ideas están claras, pero hay detalles que estará bien que aclaren esta mañana, para interés, de padres, abuelos y profesores.

La ola ómicron sigue avanzando: 158.000 contagios más en una semana

El caso es que, en general, seguimos en este escenario de pocas certezas y decisiones sobre la marcha. Entre otras cosas, porque el día a día del país se está viendo muy condicionado por las cuarentenas y las bajas laborales. Y es que, la pandemia nos ha vuelto a dejar un tsunami de positivos en los últimos 4 días: 372.766 contagios, con 168 fallecidos.

Son 158.000 contagios más que la semana anterior de Nochebuena, por lo que el pico de esta ola podría tardar en alcanzarse al menos dos semanas.

Para que vean el salto cualitativo en cuanto a contagios, noviembre nos dejó 147.000 contagios y diciembre 1.000.000.

Afortunadamente, la situación en los hospitales no tiene nada que ver con la otras olas aunque se va notando un aumento de esa presión. Y aquí la clave, reiteramos, será llegar a finales de este mes de enero sin que la marea haya llegado a tal nivel, sin que haya podido comprometer a la plantas o las UCI.

Donde la cosa está un poco más apretada sigue siendo en Cataluña con las UCI por encima ya del 40 %, seguido de País Vasco con un 30 %. De los 3.900 ingresados que había en España el 1 de diciembre, hemos pasado a los casi 12.400 a 3 de enero. Es decir, en un mes los ingresos se han multiplicado por cuatro. Hacer que eso no crezca mucho más es, como decimos, la clave de todo esto.

Primeros casos de flurona en Cataluña y Galicia

Ahora, por cierto, en Cataluña y Galicia se han detectado los primeros casos de flurona, ese contagio simultáneo de gripe y coronavirus.

Que los que no sabemos de virus podríamos pensar: '¿pero esto qué es? Que los dos virus se fusionan para hacer un nuevo virus con más mala bala, ¿o es que los dos entran al mismo tiempo en el organismo y, una vez dentro, dicen “mira, tú a Bostón y yo a Nueva York"? Tú te encargas de darle dolor de cabeza, que yo le voy a dejar valdao de los riñones'.

Bueno, pues la realidad se acercaría más a lo segundo. Y hay que decir que esto no es tan raro que ya se había detectado en otras ocasiones, que la gripe puede actuar conjuntamente con algún tipo de coronavirus. Lo que pasa es que al covid no le dimos ocasión el año pasado, al no dar cancha a la gripe, con las mascarillas y las restricciones severas.

Y, afortunadamente, según ha confirmado la directora del Servicio Catalán de Salud, los casos cursan con síntomas leves, o similares a los que sólo tiene gripe o covid.

Pues ya saben, flurona no nos va a cambiar la vida aunque, desde luego, de esta salimos expertos en virus y en pandemias. En todo caso, además de aprender de virología, aquí de lo que se trata es de sobrevivir al guantazo económico que nos ha dado el covid.

Sobrevivir, también, a las subidas para llegar a final de mes

Porque, estando al inicio de un año con grandes incógnitas económicas, son muchos los que se siguen quejando de que aquí, la única certeza, es que todo está subiendo menos los salarios. Y no será hasta finales de mes, que empecemos a notar, en la factura, que el gas natural ha subido un 5’5 %.

Lo que sí podemos notar ya, si compramos una bombona, es que el butano ha subido un 5% o que los peajes lo han hecho casi un 2 por ciento.

Subidas generalizadas que van a tensionar, sobre manera, a las economías familiares y muchos negocios. Sin ir más lejos, aquí hemos hablado con el presidente de la patronal hostelera José Luis Yzuel y nos decía que, en un contexto, en que lo están pasando tan mal, por esa pinza de pandemia y subida de la inflación pues que habrá negocios que no tendrán más remedio que subir algo los precios.

Para que un negocio suba los precios, justo cuando no le sobra clientela es que la cosa está complicada, no, lo siguiente. Y ya les decíamos ayer: hay un sector del PSOE que ve con inquietud todo lo que está pasando y esas encuestas que aseguran, algunas, incluso como El Panel de El Mundo, que hasta un cuarto de los votantes del PSOE se estaría pensando repetir voto.

Sin embargo, Pedro Sánchez sigue vendiendo optimismo y eso es, precisamente, lo que más le ha recriminado, en este comienzo de año, el Partido Popular.

Javier Maroto no entiende que Pedro Sanchez no vea cómo le está quemando el bolsillo a los españoles, como tampoco entiende que el Gobierno pueda decir que el peligro para la reforma laboral es que el PP la quiera tumbar en el Congreso. Que, por lo que se ve, es cierto porque los populares consideran que la reforma ha ido demasiado lejos a la hora de restar flexibilidad a la contratación. Pero aquí se da la paradoja de que, para modificar esa reforma, el PP podría sondear a algunos de los socios parlamentarios de Sánchez.

Total, que el Gobierno se enfada con el PP y el PP le dice al Gobierno que, mejor, se enfade con sus propios socios que también la quieren modificar, aunque sea por lo contrario porque la consideran demasiado floja.

Va a ser interesante ver qué sucede con esa reforma laboral, cuando llegue al Congreso y haya que decidir si se convalida, sin más, el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros o si las diferentes fuerzas parlamentarias fuerzan que se tramite como Proyecto de Ley, lo que abriría la puerta a introducir cambios.

En dirección contraria al resto de gobiernos de la UE

Pues para que vean que en este inicio de 2022 va a haber mucha tela que cortar y más, con un Gobierno que se empeña en ir en dirección contraria al resto de países importantes de Europa.

Aquí, subimos impuestos y exigimos transición energética, a pleno pulmón, hasta llegar a un escenario cien por cien renovable. Pero Alemania e Italia, bajan impuestos a la clase media y sus gobiernos se aprietan el cinturón. Y Alemania apuesta por el gas como energía verde y Francia por la nuclear.

Si los grandes países de Europa apuesta por bajar impuestos, España los sube. Si Francia y Alemania se buscan una gatera para mitigar la quema energética, España sigue dispuesta a atravesar el desierto hasta encontrar el paraíso verde.

¿Nos llegarán las fuerzas? La realidad caerá como un mazo sobre la ideología pues quedan 361 días para que 2022 nos dé algunas de las respuestas.

