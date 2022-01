El vaticinio de un reconocido epidemiólogo español sobre la vuelta al colegio tras la Navidad: "Es posible..."

España acaba de vivir su segunda Nochevieja manchada por la pandemia de coronavirus. En muchas autonomías ha quedado marcada, un año más, por las duras restricciones, limitaciones en las reuniones y de aforos, e incluso toques de queda. Aparentemente, una situación de lo más complicada que ha quedado marcada también por los récord de contagios diarios por covid-19. En este sentido, y cada vez más cerca de la vuelta a los colegios tras las Navidades, son muchos padres los que se preguntan cómo será el escenario al que tengan que enfrentarse los niños y jóvenes a la vuelta a los colegios tras estos días de fiesta.

El epidemiólogo e investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona, Quique Bassat, ha concedido recientemente una entrevista al diario 'El País', donde ha hecho un análisis de la situación que podría vivir nuestro país tras el fin de las Navidades, tanto del escenario general del virus como de la situación que se va a vivir en las aulas.

EFE/Quique García





"Posiblemente peor que el de ahora", aseguró el prestigioso epidemiólogo español. No obstante, Bassat quiso dejar claro que "nadie lo sabe con certeza", aunque "los modelos matemáticos sugieren que es posible que el crecimiento continué y el pico se vea alrededor del 15 de enero". En este sentido, el epidemiólogo no negó que las cosas pudieran "mejorar antes" o incluso antes de que pudiera comenzar a verse el efecto "de algunas medidas que las comunidades están tomando". No obstante, Bassat ha sido contundente: "No pinta bien".

En este sentido, Bassat quiso incidir en la llegada de la variante ómicron, que en las últimas semanas ha hecho que nuestro país haya superado varias veces su récord histórico de contagios por covid-19. Al parecer, y a su juicio, la llegada de esta nueva variante hace que la situación siga siendo "igual de mala". No obstante, no rechaza la posibilidad de "tomar medidas más drásticas a nivel poblacional".

Así será la vuelta a los colegios, según el epidemiólogo español

A continuación, y al ser preguntado como sobre sería la vuelta a las aulas de los más pequeños tras la Navidad, el epidemiólogo español se ha atrevido a vaticinar cómo será el comportamiento del virus en los colegios. "Depende de la seriedad con que se tomen las medidas", aseguró. "Sabemos que si las cosas se hacen bien, el riesgo es mejor que lo que vimos a finales del trimestre pasado. Empezaremos a tener un número todavía pequeño pero importante de alumnos que han recibido la primera dosis". Sin embargo, el epidemiólogo con cree que esto pueda protegerlos del todo, aunque sí considera que "podría empezar a tener un pequeño impacto".

Ambas cosas, tanto las medidas como la vacunación de los menores, "deberían empezar a notarse", aunque es consciente de que "hay que hacer las cosas mejor". Además, y a pesar de la llegada de ómicron, ha querido dejar claro que "las escuelas no deberían ser lo primero en cerrar, sino probablemente lo último".

EFE/Quique García



Para poder hacer frente a la sexta ola de covid-19 en las aulas, el epidemiólogo considera que no es necesario endurecer el protocolo sanitario, sino más bien "aplicarse muy estrictamente el que tenemos", que a su juicio es "lo que no se hizo tan bien en las últimas semanas del curso".

"Lo que se debería hacer es volver a los controles que había en un principio. Volver a controlar que niños enfermos no entren en la escuela, aunque sea con medidas tan sencillas como la toma de temperatura, como se hizo en algunos lugares y luego se dejó de hacer progresivamente", ha recomendado. "Que las familias sepan que un niño enfermo no debe ir a la escuela, aunque sea simplemente porque tenga mocos", concluyó el epidemiólogo.