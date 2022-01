Un prestigioso microbiólogo pronostica el futuro de la variante ómicron: "No será la última"

La variante ómicron se ha extendido por todo el mundo a una velocidad de vértigo y se puede ver este ascenso vertiginoso de los positivos, haciéndose dominante en gran parte del mundo. Esta variante se ha convertido en el virus más contagioso de la humanidad. Un caso de sarampión genera 15 casos a los 12 días, sin embargo, un caso de ómicron da lugar a 216 casos a los 12 días.

Pilar Cisneros ha conversado en 'La Tarde' de COPE con José Luis del Pozo, médico y director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología de la Universidad de Navarra para conocer lo que se puede esperar en el futuro de esta variante y los nuevos casos que se han detectado de flurona, el contagio simultáneo de covid y gripe.





Muchos de los expertos comentan que si seguimos a este ritmo de contagios toda la población se va a contagiar. José Luis ha explicado que "efectivamente es lo que parece con los datos que tenemos y la progresión de contagios. Esto se parece mucho a la distribución epidemiológica que vemos con los otros coronavirus que tenemos en humanos". Por tanto, lo que se puede esperar es que ómicron vaya pareciéndose cada vez más a estas patologías y se conviertan en catarros leves que se produzcan periódicamente sobre todo en la etapa de invierno. Sin embargo, advierte que "todavía no hemos llegado a ese punto" porque ómicron aún "no es la última variante" porque el virus busca la forma de adecuarse mejor a su huésped, es decir, a los humanos. Además, explica que estas mutaciones se seguirán produciendo si existen partes del mundo a las que no llegan las vacunas, debido a que estas variantes se producen cuando el virus se replica mucho.

"Lo razonable es que el virus se quede con nosotros y ocasione cuadros catarrales leves a lo largo de todo el año con picos estacionales y que antes o después todos entremos en contacto con este virus. El problema que tenemos ahora mismo es que a este ritmo de contagios la sobrepresión hospitalario va a hacer que el sistema rompa", asegura el experto. Por tanto, José Luis explica que el punto no es si nos vamos a contagiar todos, que parece ser que sí, sino que este contagio general no se produzca a la vez, por lo que hay que hacer que la velocidad de transmisión sea menor.





No es correcto usar el término flurona

En cuanto al anuncio de que se han detectado los primeros casos de flurona, que es el contagio simultáneo de covid y gripe, José Luis ha sido tajante y ha afirmado que lo que debemos hacer es "borrar esa palabra de la cabeza porque es incorrecta", ya que no hace referencia a nada, no es nada novedoso sino que lo conocemos desde hace tiempo y además la covid no solo coincide con el virus de la gripe. "Lo que hay que utilizar es coinfección por covid y por gripe", asegura el experto, quien también comenta que esta situación no tiene que significar una patología peor para la salud del paciente, porque aún se debe estudiar más esta coinfección.