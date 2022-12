Barbosa: "España ya no cuenta con la protección de tener tipificado en el Código Penal el delito de sedición"

Audio

Hoy es el día de la salud y de coger carretera y manta. Hoy te topas con mucha gente que te dice precisamente eso ¿No? "Bueno, ayer no me tocó la lotería, pero lo importante es tener salud… Y, además, esta tarde cojo el coche o cojo el tren y me voy a ver a la familia para pasar mañana la Nochebuena".

Ya está aquí otra Nochebuena… Cómo pasa el tiempo… Da vértigo cómo se han ido despegando las hojas del calendario hasta llegar a este 23 de diciembre, en el que nos esperan lluvias en el oeste de Galicia, viento fuerte en la costa gallega y la cornisa cantábrica. Además de bancos de niebla en diversos puntos de la península, sobre todo en Cataluña y Aragón. Suben las temperaturas, salvo en el noroeste donde bajan y en Baleares y Canarias, donde se mantienen.

Los premios salieron ayer. El Gordo fue para el 05490, que se repartió sobre todo por el noroeste, principalmente en Galicia. El segundo premio, que se fue a Gerona y Vizcaya, fue para el 04074. Y el tercer premio recayó en el 45250. Y eso sí que fue tremendo porque resulta que toda la serie la compró la misma empresa. Una empresa de ingeniería de Madrid, que encima estaba celebrando la copa de Navidad cuando se enteraron que tenían esa seria, premiada con 50 mil euros por décimo.

Ese gesto tan tonto de "pues, venga, voy a comprar un décimo de la empresa, por si acaso". Resulta que por los 20 euros que te gastaste, recibes 50 mil. Se acabaron las penas de la inflación. Bueno, eso con el tercer premio, pero qué me dicen del que está tan tranquilo y se da cuenta de que tienen un décimo del gordo y que ese papelito, de repente, pasa a tener un valor de 400 mil euros. 328 mil euros, limpios de polvo y paja, tras pagar impuestos.

Pues eso es lo que le pasó a Perla, la señora originaria de Perú, pero que lleva la tira de años viviendo en España, que estaba viendo el sorteo in situ en el Teatro Real y resulta que le tocó para alegría suya y para revuelo de todos los que estaban haciendo la retransmisión en directo.

Qué maravilla que te toque el gordo y salgas del Teatro Real sabiendo que te vas a comprar una casa y pagar la universidad a tus hijos. Que de esta mujer, por cierto, dicen que estaba en el paro y que anteriormente había trabajado en la cafetería del complejo de Moncloa, hasta que llegó Pedro Sánchez, que se hicieron cambios de personal.

Y como el mundo es un pañuelo resulta que a Pedro Sánchez no le tocó tanto como a doña Perla, pero el presidente del gobierno le contó ayer a los periodistas, en la copa de Navidad de Moncloa que 300 euros sí le cayeron. Así que mira, eso que se lleva el presidente, que también se mostró muy molesto con el Partido Popular por haber sacado un vídeo irónico sobre la Lotería que que ha supuesto, desgraciadamente, para los separatistas y los agresores sexuales este gobierno.

"Nos prometió el presidente en su momento que iba a reforzar el delito de sedición"



A Sánchez, que deja que sus subordinados hablen de golpes de estado con toga nada menos que en el hemiciclo del Congreso, no le ha gusta que luego a él le digan según que cosas, en un vídeo paródico.

Estuvo curiosa esa charla informal con la prensa, porque el presidente también habló con cierta condescendencia de las críticas del también socialista García-Pague al decir que, claro, el presidente de Castilla-La Mancha dice lo que dice porque no está al frente de Moncloa.

Porque Page no entiende que “mi realidad como presidente del gobierno es más compleja”, vino a decir Sánchez justo el día en el que, como el que no quiere la cosa, el Senado consumó la maniobra legislativa más escandalosa que se recuerda. Desde ayer, la espera ya de que entre oficialmente en vigor, España ya no cuenta con la protección de tener tipificado en el Código Penal el delito de sedición.

Nos prometió el presidente en su momento que iba a reforzar el delito de sedición y también el de rebelión para adaptarlo a los tiempos posmodernos en los que, más que las armas, lo que se usa es a la gente en la calle para desbordar a las fuerzas de seguridad y a las autoridades democráticas para forzar atropellos contra el Estado de Derecho y resulta que ha hecho lo contrario. Ha quitado la sedición que había, y lo ha dejado en una cosita de desórdenes públicos agravados.

Tan poquita cosa es, que hasta los sindicatos tuvieron que preguntar si eso no se iba a confundir ahora con lo que hacen ellos, cuando se pasan un poco de la raya con los piquetes en las huelgas generales. Y el gobierno les tuvo que tranquilizar: “No, vosotros podéis estar tranquilos… A los que vamos ahora a amenazar con cárcel es a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero vosotros podéis estar tranquilos”.

PSOE y Podemos, los que venían a regenerar la política y luchar contra la corrupción, no sólo no las han endurecido sin que han rebajado las penas para los políticos que roben el dinero publico (que pagamos con nuestros impuestos), si no se lo meten en su bolsillo. Es decir, desde ahora los partidos de izquierda han decidido que sea menos grave que los partidos roben para financiarse ilegalmente o para montar una red clientela o para dar otro golpe separatista, que ya no será ni sedición.

Es tan vergonzoso y cuesta tanto de explicar lo que han hecho .que ayer, en el Senado, no hubo ni un sólo miembro del gobierno que tuviera la gallardía de dar la cara en la cámara alta. La bancada del gobierno vacía, mientras Sánchez nos contaba en Moncloa que le habían tocado 300 euros en la lotería y la oposición se desahogaba en sus intervenciones. El papelón de los socialistas, con esta sumisión total que están demostrando ante los separatistas, fue tremendo…

Pedro Sánchez no hizo "pleno al quince"



También de los senadores socialistas de Castilla-La Mancha, que, por más que Page critique lo de la sedición y la malversación, bien que votaron ayer a favor de la reforma.

Y ya saben... Pedro Sánchez no hizo "pleno al quince" porque el Tribunal Constitucional rechazó que el Gobierno se atreviera directamente a meter en el mismo saco, de forma antijurídica la reforma de las leyes orgánicas para poder imponer una mayoría izquierdista en el propio constitucional. Ese es el único “exceso legislativo” que Sánchez no ha conseguido camuflar detrás de Puente del Diciembre, el mundial de Fútbol y el sorteo de la Lotería de Navidad.

De manera que se tendrán que molestar en presentar otra proposición de ley, que sí se ajuste a las formas del procedimiento legal, para poder rebajar las mayorías necesarias para elegir a los jueces.

Pedro Sánchez nos prometió que iba a despolitizar la justicia, y no sólo la ha politizado más sin no que pretender bajar el listón necesario, para que le sea más fácil elegir a los jueces que le gustan, sin tener que contar con la oposición.

Aunque al final conseguirán lo que quieren y acabarán teniendo ese Tribunal Constitucional repleto de jueces cercanos al PSOE que podrían validar las concesiones que se están haciendo a los separatistas y las que puedan venir como la consulta o referéndum soberanista…. los socialistas no pierden ocasión para mantener su retórica populista. El presidente del Senado, Ander Gil, cuando tuvo que recordar que las dos enmiendas para controlar el Constitucional al final no se podrían votar, por decisión judicial, volvió la chinita de que, según él, a la pobre cámara alta le habían privado de sus derechos.

Pues el juicio de Ander Gil, sencillamente, no se ajusta a la verdad. El Senado no tiene derecho a votar algo que no se ajusta a la ley. Y el Constitucional está en su obligación de fiscalizar lo que no se haga bien. Si una ley se sale del marco constitucional en su contenido, y ya ha sido aprobada, el Constitucional debe estudiar los recurdos de inconstitucionalidad que se puedan presentar. Y eso, (estudiar el fondo de una ley), es lo que lleva tiempo. A veces demasiado.

Pero si una ley que se va a votar no se ajusta directamente, no en el fondo, sino en las formas o procedimientos de su aprobación existen los recursos de amparo, antes de que la ley sea votada. Y esos recursos sí se pueden estudiar de forma más urgente, antes de que se consume la votación. Eso esto todo lo que ha pasado esta semana. Ni más ni menos. Ni golpe de Estado judicial, ni ninguna de las barbaridades que se han dicho y que, como vemos, se siguen diciendo desde el propio PSOE y el propio gobierno.

A partir de hora, es cuando vamos a comprobar si eso de rebajar la malversación política solo para los separatistas amigos del gobierno se queda sólo en beneficiar a los socios del gobierno o, de rebote, acaba beneficiando a otros condenados por malversación política.

"Veremos qué pasa en 2023 con las elecciones autonómicas"



No son pocos, y los hemos escuchado estos últimos días, los expertos jurídicos que dicen que aquí puede pasar lo mismo que con los agresores sexuales que ya son más de cien los que sean beneficiado penalmente por la manera chapucera en la que fue redactada la Ley del Sólo sí es sí. De momento, Junqueras ya tiene lo que quiere y eso, irónicamente, ahora que la justicia europea le había cerrado todas las vías para ser eurodiputado, ateniéndose a su condición de condenado por sedición y malversación.

Y, como decimos, habrá que ver qué pasa con otros condenados por malversación. El caso de José Antonio Griñán es el que genera más revuelo. Desde luego, el ex presidente socialista de la Junta de Andalucía no ha podido hacerse más el remolón para entrar en prisión por la condena de los ERE. La Audiencia de Sevilla decidió ayer que, ya definitivamente, a partir de hoy tiene diez días para entrar en prisión. El primer día del año nuevo es el último que tiene para empezar a cumplir su condena. Veremos qué pasa con él.

Y veremos también qué pasa en 2023 con las elecciones autonómicas. El CIS de Tezanos ha vuelto a enseñar la patita y nos dice que todo se quedaría igual, salvo porque el PSOE puede perder Extremadura y el PP de Ayuso podría perder la Comunidad de Madrid. ES lo que dice Tezanos, aunque Ayuso no se lo crea: que en Madrid se podría montar un Frankestein Castizo. Que es ya lo que nos faltaría un Frankestein madrileño, de aires chulapos en la pradera.