¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este viernes 24 de julio de 2020.

Nos estamos ya asomando, como quien dice, al último fin de semana de julio. Así que, si va a coger las vacaciones, disfrute, pero con precaución.

Si va a tomarse un descanso de fin de semana, lo mismo. Y si es de los que saldrán escopetados la próxima semana, en cuanto llegue agosto, también lo mismo... Disfruten del verano, porque se puede disfrutar del verano, pero sin olvidarse de que estamos en medio de una pandemia.

Cuántos habrá que se cogen las vacaciones en agosto y habrán pensado no, si este año tendría que haberlas pedido en julio, porque en agosto vamos a ver cómo está la cosa.

Pues, hombre, no nos pongamos en lo peor. Pero, miren, es verdad que los datos son los que son y hay que tomar conciencia de que los brotes están subiendo de forma preocupante.

¿Es el fin del mundo ahora mismo? No ¿Puede ser el inicio de una situación muy compleja, de la que nos podamos arrepentir por no haberla frenado cuando se podía? Pues sí. De hecho,Sanidad reconoce que ya podemos estar, de facto, en una segunda ola.

Y es que, los 224 brotes de ayer, en un solo día, se han convertido en 281. En 24 horas, han surgido 57 brotes nuevos.

Y ya no son 700 casos por día; son 971 en sólo 24 horas.

Es decir, estamos a punto de superar la barrera psicológica de los 1.000 contagios al día, y ésa es una tendencia que puede acabar desembocando en estrés sanitario.

De momento, desde Sanidad nos dicen que no se puede hablar de esa situación, si bien en los ambulatorios, en la atención primaria, ya se nota la carga de trabajo que implica estar en la primera línea. En ese recibir a la mayoría de los casos, realizar las pruebas pertinentes, etc, etc.

Pero sí se ha detectado algo llamativo: después de que la edad media de los infectados bajara drásticamente, y eso se achacara a que los nuevos contagiados suelen ser jóvenes que lo pasan sin mucho dramatismo, esa edad media de los contagiados está comenzando a subir.

María Jesús Sierra, la portavoz de Alerta Sanitaria, confirmaba que, de momento, la edad media es de 45 años. Una edad “asumible”, pero que va subiendo. Y si sube la edad, la lógica nos dice que es cuestión de tiempo que eso se note en los hospitales. Ese es el peligro con el que estamos jugando, si no se hacen las cosas bien.

Y otro dato de esos de “por ahora no hay que alarmarse, pero ojo”: los asintomáticos son el 50% de los contagiados, cuando hace unos días hablábamos del 60%.

¿Traducido? Van subiendo también, poco a poco, los contagiados con síntomas.

Son ese tipo de detalles que nos dicen “todavía estamos a tiempo de hacer las cosas bien, pero ojo con seguir comprando papeletas para una segunda ola con cara y ojos”.

¿Del mapa de España, ahora mismo, que llama la atención?

Pues que Cataluña y Aragón son las que más preocupan. El responsable de Salud de Barcelona ha dicho que allí la situación es crítica.

Y Aragón ha tenido que imponer la Fase 2 en Zaragoza y su entorno, con cierre de bares y terrazas a las 12 de la noche. Esa medida afecta a las comarcas de Bajo Cinca, Bajo Aragón y Monegros.

Claro, que si hablamos de fases lo más contundente lo encontramos en Totana.

Ese municipio de la Región de Murcia, desde luego, tiene la negra con el coronavirus. Ya fue en su momento, el único que se quedó rezagado en las fases, y ahora ha recibido el varapalo de caer directamente a la Fase 1.

Residencias de mayores blindadas, hostelería que sólo puede abrir terrazas al 50%, se pide a la gente que no se reúna, que no salga de casa si no es necesario y, lo más importante, no se puede entrar ni salir del municipio.

Y todo por el brote provocado en un bar de copas, que ha dejado ya 55 positivos, y pendientes de que suban porque se han realizado 300 pruebas, de las que todavía no se conocen los resultados.

Totana vendría a ser el ejemplo que confirma lo dicho ayer por los expertos de Sanidad: el ocio nocturno, y ya nos sabe mal por las familias que viven de él, es el responsable del mayor número de casos y de los brotes más potentes…

Luego estaría, como segunda causa, el trabajo en condiciones precarias, es decir, el trabajo que implica a los temporeros.

Y, a la espera de saber si todos estos positivos dan la cara en un par de semanas en forma de nuevos contagiados. Y de si esos nuevos contagiados tendrán más edad y se pondrán más graves.

¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de estar jugando con fuego?

Pues, por ejemplo, la ruina de mucha gente. Ayer en Lérida los hosteleros salieron a la calle y se liaron a romper platos contra el suelo, así, como suena.

Fue su manera de escenificar que no piensan pagar los platos rotos por la irresponsabilidad de algunos ciudadanos o por la mala gestión de algunos políticos. Dos millones de euros están perdiendo cada día los hosteleros en Lérida.

Desde luego, la soga a la que nos somete este puñetero virus es perversa, a más no poder. Si das carrete a la gente, algunos no hacen lo que deben y la fastidian. Si eso pasa, tienes que parar la actividad y si la paras, algunos se quedan a dos velas.

Así que nada, no podemos hacer otra cosa, desde esta tribuna que nos concede la radio que pedir a todos colaboración. Colaboración para seguir disfrutando del verano y que la economía pueda fluir, lo que sea posible.

En fin, hablaremos hoy largo y tendido sobre el coronavirus, pero hay otros asuntos que nos llaman la atención.

LA FIRME SENTENCIA DEL SUPREMO A LOS PRESOS DEL PROCÉS

En el plano judicial, vamos a ver qué repercusiones tiene en el ámbito político que el Tribunal Supremo haya decidido poner fin al desahogo con la que se ha conducido la Generalitat: eso de conceder descarados privilegios penitenciarios a los condenados por el 1 de octubre.

Saben que primero utilizaron el artículo 100.2 para concederles una semilibertad, que les permite salir a realizar actividades, luego ya, hace unos días, directamente les han concedido el tercer grado, para que sólo tengan que dormir en la cárcel de lunes a jueves.

Bueno, pues lo que ha pasado es que, en el caso deCarme Forcadell, la mujer que aprovechó su cargo de presidenta del Parlamento de Cataluña para pisotear la Constitución y el Estatuto catalán, el Supremo ha tumbado lo primero que le concedieron: la semilibertad.

Forcadell no va a volver inmediatamente a la cárcel, porque ahora también disfruta de ese tercer grado que le han dado ahora. Pero la lectura general que hace el Supremo, a raíz de preguntarle por el artículo 100.2 apunta a que, en cuanto se revise lo del tercer grado, eso también lo van a revocar.

Porque el Supremo ha dejado claro que él es el único competente, como tribunal que dictó la sentencia, para decidir sobre los privilegios de los condenados, tanto por la vía de los permisos como del tercer grado.

De hecho, el Supremo dice que la sentencia del 1 de Octubre no puede ser “reinterpretada” y advierte a la Generalitat de un posible “fraude de ley”.

El golpe del Supremo encima de la mesa ha sido evidente.

Quique Garcia

LA REUNIÓN DE LAYA CON EL MINISTRO DE GIBRALTAR

Y luego, lo que también está dando mucho que hablar es lo que ha hecho la ministra de Exteriores. Los que todavía creen en la importancia de mantenerse firmes en cuestiones de diplomacia y soberanía nacional se han quedado un poco perplejos.

Y es que, ayer se produjo algo histórico. La ministra de Exteriores, González Laya, se convirtió en la primera canciller española que accede a reunirse de forma bilateral, y a plena luz del día, con el ministro principal de Gibraltar.

Algo que jamás se había hecho, por lo menos públicamente, porque se considera que la Roca es territorio español, arrebatado por la fuerza, y que todo lo que tenga que hablar España del Peñón lo tiene que hablar con el Reino Unido, pero sin dar a las autoridades de Gibraltar un estatus de igual a igual con España. Por aquello de reivindicar la soberanía.

Pues la ministra aprovechó que estaba en el Campo de Gibraltar para recibir aFabian Picardo, que no podía estar más satisfecho el hombre, porque se ha apuntado un tanto, justo cuando los yanitos, que han estado viviendo de ser un paraíso fiscal pero con las ventajas de ser territorio comunitario, andan preocupados por las consecuencias del Brexit.

Dice la ministra que no tiene importancia, porque fue una reunión informal, para hablar de las cosas que interesan a los ciudadanos de la zona y que, además, Borrell también hizo lo mismo, lo que pasa que no se contó.

Miren, hay gente en el Campo de Gibraltar que entre trabajo y reivindicación de soberanía, seguramente se quede con lo primero.

Pero también habría que preguntarse si, en un caso que fuera a la inversa, si nosotros hubiésemos ocupado un trozo del Reino Unido, y utilizáramos sus aguas, aunque el tratado impuesto solo cediera tierra firme, y les lleváramos allí nuestros submarinos nucleares, y blanqueáramos dinero allí, y tantas y tantas cosas.

Si todo eso pasara, habría que ver si la diplomacia británica se le ocurría hacer lo mismo. Concedernos una reunión bilateral, por muy informal que fuera...