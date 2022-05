Barbosa: “El Gobierno prefiere pillarse la lengua con la tapa de un piano, antes que bajar medio impuesto”

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este lunes 2 de mayo de 2022. El día después de lo que ha sido, de lo que fue un domingo reventón en el que se nos juntó la celebración del Día del Trabajador y el Día de la Madre.





HOMENAJE A LAS MADRES





¿Qué hubiera sido de nosotros, verdad, sin nuestras madres? Sin la dama que nos dio la vida y que siempre va a estar ahí, sea en la tierra o desde el cielo, proyectando sobre nosotros el mayor amor que puede experimentar un ser humano.

Porque, miren, déjense de debates: a un padre, a una abuela, a un hermano se les quiere con locura, pero como una madre quiere a ese hijo, que se sacó de sus propias entrañas, como eso no hay nada comparable.

El día que se va tu madre, se va la persona que más te quiso en este mundo. Así que os voy a dar un consejo de amigo: no dejemos las flores y las comidas para el día de ayer, el que tenga la suerte de tener a su madre, que la cuide hoy también, y mañana y pasado, porque es un tesoro que merece muy mucho la pena.

Este domingo, primer domingo del mes de mayo, celebramos el Día de la Madre













EL 2 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Bueno, la cuestión es que, como ayer domingo se nos juntó todo, pues hasta seis autonomías han pasado el festivo del 1 de mayo a este lunes: son Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y Léon, Extremadura y Murcia. Y encimaMadrid celebra su día grande, en el que se recuerda lagesta del 2 de mayo.

Hoy se cumplen 214 años de aquel día en el que la gente corriente de Madrid, el pueblo llano, se cansó de los abusos de los invasores franceses y, con lo que tenían a mano, con los aperos del campo o con las herramientas del taller cargaron contra el ejército más poderoso del mundo.

Y los madrileños no tenían a la OTAN detrás, para pasarles armas ¿eh?. De hecho, los madrileños, y luego el resto de españoles que se sublevaron a partir de aquel día, no contaban con nadie. Porque aquellos “dos piezas muy piezas”, que eranCarlos IV y Fernando VII, habían vendido la corona de España a Napoléon, que eso es una constante en la historia de España: nuestras élites siempre han sido como el galgo Lucas, que cuando veía la liebre, en vez de correr se ponía a hacer de vientre. Casi nunca se pudo contar con las élites españolas. Y el ejército español estaba atado de manos. Así que sólo unos pocos militares, movidos por su patriotismo, se sublevaron y dieron armas al pueblo de Madrid, como el caso de Daoíz y Velarde que murieron de forma heroica.

Hoy, donde estaba el cuartel de Monteleón, donde se batieron a muerte casi no queda recuerdo alguno, o pasa muy desapercibido. Hoy en el barrio de Malasaña vive mucha gente joven y moderna que, si les preguntas, de lo que pasó el 2 de mayo de 1808 y lo que supuso como nacimiento de la Nación Española saben más bien poca cosa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante al acto de entrega de Medallas de la Comunidad de Madrid y Condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo, que tiene lugar este domingo en la Real Casa de Correos con motivo de la celebración del Día de la Comunidad de Madrid / EFEBallesteros













DE LA INFLACIÓN... AL EURÍBOR





Y menos que van a saber, con los currículos educativos que están en camino. El caso es que, 214 años después, lo que tiene al personal no sé si sublevado, pero sí preocupado es lo de la inflación.

La carestía de la vida ha sido el tema estrella de la celebración del 1 de mayo. Los sindicatos por fin dan señales de vida, aunque sea en un Día del Trabajador en el que, en Madrid, apenas convocaron a unas diez mil personas, siendo muchas de ellas “profesionales”, entre comillas, del sindicalismo. Ya saben: estuvieron de “perfil bajo” durante la pandemia (con todos los ERTE y toda la problemática asociada) y con la inflación parecía que iban camino de lo mismo.

Hasta que no han tenido la coartada de la guerra de Ucrania, para echarle la culpa a Putin de todos los males económicos, no se han puesto ellos flamencotes, de salir a la calle y reivindicar, y pedir y poner cara así de enfadados. Ahora, eso sí, ahora no es que estén enfadados con el Gobierno, ¿eh? Que va, lo de exigir un pacto de rentas, lo dicen más bien apuntando a los empresarios para que no pongan muchas pegas y accedan a subir los sueldos.

Si no, ya saben: UGT y Comisiones amenazan con movilizaciones a la vuelta del verano. Porque dicen los sindicatos que esto se arregla fácil: “hay que subir los sueldos, bajar los precios y garantizar mucha igualdad”. Vamos, no te dura la inflación ni medio minuto.

Claro, el problema es que aquí el gobierno de Pedro Sánchez sabe, porque la vicepresidenta Nadia Calviño, ya lo ha hecho ver en alguna ocasión, que los sueldos tampoco pueden subir demasiado en un contexto de inflación tan desbocada como el que tenemos, del 8’4%. Si subes muchos los salarios, la gente tiene más dinero, se consume más y los precios no bajan.

Una solución temporal, que se le ha propuesto al Gobierno, era lo de aliviar a la clase trabajadora por la puerta de atrás: no subas mucho los sueldos, pero baja temporalmente algunos impuestos. Pero como este Gobierno, decíamos a las seis, prefiere pillarse la lengua con la tapa de un piano de cola, antes que bajar medio impuesto, pues aquí estamos: esperando a ver qué sale de ese pacto de rentas, que lo siguen peinando.

Y todo, como saben, con un comportamiento de la economía española en este comienzo de año más que decepcionante. Lo anunciaba, con cara seria, la vicepresidenta Calviño el pasado viernes. Entre enero y marzo, sólo crecimos tres décimas hasta tal punto que el propio gobierno sanchista, campeón del optimismo, ha tenido que rebajar su previsión de crecimiento para este año del 7% inicial a tan solo el 4’3.

La verdad es que el viernes, en lo que a la economía se refiere, fue bastante punki porque también conocimos que el euríbor cerró abril en positivo, por primera vez desde hace más de un lustro. Con lo cual, los que tenemos hipoteca variable, la fiesta nos puede costar unos 30 euros más cada mes.

14/05/2020 Un hombre echa gasolina a su coche en una gasolinera el día en el que se ha publicado que el �ndice de Precios de Consumo (IPC) recortó en abril siete décimas su tasa interanual, hasta el -0,7%. El organismo estadístico ha atribuido la disminución de la tasa interanual del IPC al abaratamiento de los carburantes y combustibles y de la electricidad y el gasóleo para calefacción, en Madrid (España) a 14 de mayo de 2020.













Y AHORA, REFORMA DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES





Y el paro ya saben: la famosa reforma laboral, llamada a acabar con la temporalidad, se ha estrenado con cien mil empleos menos.

Bueno, pues con ese petardazo inicial de su medida estrella, la vicepresidenta Yolanda Díaz no podía presentarse ayer a la fiesta del 1 de Mayo, de vacío. Lo aconsejable en su caso era volver al modo anuncio, al modo promesa chulísima, que es donde ella se siente más cómoda.

Próxima Estación: reforma del Estatuto de los Trabajadores, con un enfoque que ya se verá, porque ya han escuchado: Díaz amenaza con convocar a más expertos que donde los hacen. Pero, vamos que parece que ahora el Gobierno quiere meter mano a ese Estatuto de los Trabajadores, que es la fuente del derecho laboral, con la intención de seguir poniendo barreras a la temporalidad.

Es decir, el Gobierno ya reconoce que, con la reforma laboral que iba a acabar con la temporalidad, no se acaba realmente con la temporalidad. Acabar con el contrato por Obra y Servicio termina con la temporalidad de forma aparente, pero los fijos discontinuos siguen siendo trabajadores temporales. Más allá de que no toda la temporalidad es mala así como no todo los contratos indefinidos son buenos.

La “precariedad”, que es lo que debe ocuparnos, también está instalada en los contratos indefinidos en un problema, como es el laboral, que es muy complejo y que nos lleva a analizar también las horas reales trabajadas y otros factores, que a la hora de la verdad complican muchos lo “titulares bonitos” con los que a veces el gobierno nos vende sus iniciativas.

El caso es que este Gobierno pretende echarse a la espalda la reforma del Estatuto de los Trabajadores, y lo que haga falta a pesar de su absoluta debilidad parlamentaria.













EL PACTO CON BILDU PARA CONTINUAR EN LA MONCLOA





Lo de la semana pasada fue otro ejemplo, casi esperpéntico: tener que negociar hasta altas horas de la noche, para salvar las medidas anticrisis con el voto de los continuadores políticos de la banda terrorista ETA.

Tan difícil es de justificar que el intento del ministro Félix Bolaños, para que simpaticemos con los filoetarras y le cojamos manía a Núñez Feijóo, no sé yo si va a surtir mucho efecto. ¿Es de traca o no es de traca? Por ejemplo, el que fue mi vecino durante muchos años que se tuvo que hacer cargo de la educación de sus dos sobrinas porque a su hermano policía lo mató la ETA, ¿ese hombre le tiene que dar las gracias a Bildu por haber apoyado el decreto? Pero si lo que hizo Bildu fue evitar que, además de ese descuento del combustible, nos bajen algunos impuestos, ni que sea de forma temporal.

En fin, en Moncloa sabrán qué están haciendo y qué están diciendo. Pero lo cierto es que desde el Gobierno presumen de que, aunque sea ley a ley, oye, sus proyectos van saliendo mientras que los gobiernos de la derecha, dicen, van adelantando elecciones.

Lo que no dicen es que eso, en realidad, lo que viene a demostrar es que el PSOE le tiene algo de miedo a las urnas y prefiere agotar la legislatura, aunque sea a salto de mata y cogiendo al caballo de la crines, para no caerse.

Audio









EL PROBLEMA DEL GAS RUSO POR LA GUERRA DE UCRANIA





Porque no solo tienen debilidad parlamentaria dentro de España, es que el panorama internacional sigue sin estar nada claro con la guerra de Ucrania y el enorme problema energético que eso nos genera.

Aquí hay una pregunta que hoy se van a hacer en Bruselas los ministros de Energía: ¿está la Unión Europea realmente preparada para prescindir del gas ruso?

Y hay más preguntas que estamos planteando esta mañana:

¿Estamos preparados para afrontar un próximo invierno con algún tipo de restricción?

¿Qué coste tendrá eso para la economía europea, justo en un momento tan complicado como éste, en el que estamos tratando de levantar cabeza tras el destrozo de la pandemia?

Muchos retos para un Gobierno que pretende ir partido a partido, no ya sin el consenso de la oposición, sino directamente sin el apoyo de los separatistas que solo le sostienen para sacarle los higadillos.

Y el pueblo llano aguantando... hasta que un día se canse de tanta impostura.