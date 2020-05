¿Desde cuándo celebra Madrid el 2 de mayo como día de su Comunidad?

Este sábado #2deMayo se celebra el Día de la Comunidad de Madrid. Un día de fiesta que este año ha sido suspendido por la crisis del coronavirus y el Estado de Alarma en el que nos encontramos.

Un día en el que Madrid conmemora el levantamiento contra las tropas de Napoleón, el 2 de mayo de 1808.

Este 2020 será la primera vez que Madrid no celebre su día como suele ser tradición por la situación en la que nos encontramos. Este día Madrid no luce engalanada, sus calles no se llenarán de chulapos, ni se oirán risas ni música, ni siquiera apenas coches. No habrá tarde de toro ni noche de verbena.

Pero sí se rendirá homenaje, como suele ser tradición, en la Puerta del Sol de Madrid. Este año, la presidenta Isabel Díaz Ayusopresidirá la ceremonia que se celebrará en la sede de la Comunidad en honor a “todos los héroes madrileños que están trabajando en la lucha contra la pandemia del COVID-19”.

Además, este sábado'Agropopular'ha emitido su programa desde la Puerta del Sol, sede del gobierno de la Comunidad de Madrid.

2 DE MAYO, DÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID DESDE 1983

Nos recuerda Ángel del Río la fecha en la que se estableció el 2 de mayo como Día de la Comunidad de Madrid.

“El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid fue aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero.

En el artículo 4.4 se fija el 2 de mayo como Día de la Comunidad de Madrid, en conmemoración de la gesta heroica del pueblo de Madrid: el levantamiento contra las tropas de Napoleón, el 2 de mayo de 1808.

El 2 de mayo es fiesta oficial en la Comunidad de Madrid y en todos y cada uno de los 179 municipios que la componen, de forma muy especial en la capital donde se centralizan todos los actos oficiales, y en Móstoles, donde se redactó el famoso bando de 1808, en el que se llamaba a todos los españoles a secundar el motín protagonizado por los madrileños.

En el Día del Comunidad del año 2008, con motivo del Bicentenario, Móstoles tuvo especial protagonismo y contó con la presencia de los Reyes Juan Carlos I y Sofía. El pregón del Bicentenario del 2 de mayo, fue pronunciado por Ángel del Río”.

El 2 de mayo de 2808 en Madrid, de Goya

2020, PRIMER AÑO QUE SE SUSPENDEN LAS FIESTAS DEL DÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

“Este año de 2020, será el primero en el que se suspendan las fiestas, por motivo del Estado de Alarma.

Ni siquiera en 2004, con el luto reciente por los atentados del 1-M, se suspendieron, y los actos oficiales estuvieron centrados en el homenaje a las víctimas de esa matanza terrorista. La entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, dijo que: “Estos actos del 2 de mayo se celebran bajo el impacto emocional y humano de la tragedia del 11 de marzo”.

A partir de ese año, a la tradicional ofrenda de una corona de laurel, en la fachada de la Real Casa del Coreo, en la Puerta del Sol, en homenaje a los héroes del 2 de mayo de 1808, se añadió otra, dedicada a los madrileños que cayeron, víctimas de los atentados terroristas del 11-M”.

Esperanza Aguirre y Begoña Villacís el 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, de 2019 (EFE)

Hoy Madrid está de luto, España está de luto. 24.824 fallecidos de coronavirus. Madrid está vacío, un Madrid desconocido que nadie nunca antes nos había descrito. Si quiera tan solo el gran Antonio López que plasmó en su lienzo lo que nunca creería que se hiciera realidad.

Es un Madrid silencioso, sin rostros, de tristes miradas que incrédulas recorren sus calles casi a escondidas. De mascarillas, guantes y batas blancas. Coches de policía y fúnebres.

Es un Madrid solidario, luchador, que no se rinde. Un Madrid que despierta cada tarde a las ocho cuando se abren balcones y ventanas para rendir homenaje a nuestros héroes, a nuestros ángeles: los sanitarios. Cuando el silencio se torna ruido y las palmas resuenan en cada esquina.

Un Madrid diferente, unido en salir adelante.