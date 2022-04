Barbosa: "Feijóo parece que tiene clara cuál debe ser su estrategia"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este jueves 14 de abril de 2022.

Primer Jueves Santo sin restricciones por la pandemia. y encima ya mejora el tiempo. Así que, qué más se puede pedir. Vamos, que el día promete, ya sea usted de procesiones o de pasar estos días descansando cerca del mar o de la montaña. O de ambas cosas, que también los hay que son muy apañaos y encuentran tiempo para todo.

No queremos decirlo con la boca muy grande, porque luego nos podemos acordar en verano con la sequía y todo eso, pero la verdad es que, por lo menos esta semana teníamos ya ganas de quitarnos de encima esa amenaza constante de las lluvias. Porque si da penita ver al devoto que se queda sin ver a su Cristo o a su Virgen por culpa de la lluvia, también da un poco de reparo ver a ese pobre mesetario del interior, de Madrid por decir algo, que se ha ido a Valencia con toda la ilusión de ir a la playa, que, fíjense, de tanto que le gusta la playa a las zapatillas deportivas las llama playeras, que ya me dirá usted qué sentido tiene eso, porque que el sevillano a las deportivas les llame ‘los tenis’ todavía tiene un pase, pero ‘playeras’ no sé. Bueno, total, ese madrileño en playeras, mirando con resignación cómo cae la lluvia en la arena, mientras sujeta un paraguas o se le empapa el chubasquero, eso no es plato de buen gusto, si se tiene un poco de humanidad; y si encima pensamos en los hosteleros que estaban también perdiendo clientes estos últimos días, a cuenta del mal tiempo.

Pero ya les digo, eso es lo que, precisamente, cambia a partir de hoy, salvo los últimos coletazos en el levante y Baleares, para alegría de todos. Incluido, Carlos Herrera que, con la buena previsión del tiempo, ya tiene clarísimos que sí, que, a partir de las doce, y hasta las ocho de la mañana, va a dirigir el programa especial de COPE sobre la Madrugá desde Sevilla, desde un lugar tan especial como es La Campana. El líder nos va a llevar de la mano por el misterio que transita del Jueves al Viernes Santo.

Bueno, lo mismo no son tantos, que es que el jefe es muy exagerao, pero nazarenos, haberlos los habrá. Y, encima, Herrera nos va a regalar una madrugada de buena radio, en el marco incomparable de la Semana Santa sevillana.

IPC Y EURÍBOR

Y nada, en lo que llega la Madrugá pues habrá que pasar lista, porque seguro que más de uno, viendo cómo iban ayer las carreteras, en la segunda fase de la operación salida habrá cogido “carretera y manta”.

Es decir, otro momento estupendo para que las gasolineras se hayan llenado de gente, que primero pone cara de resignación cuando ve que el combustible sigue por las nubes (y eso que por lo general ha bajado un pelín del euro con 80) y que luego, cuando salen de pagar, si te fijas, s les ve revisando el recibo para comprobar si les han aplicado bien el famoso descuento de los 20 céntimos, más los centimillos que, a lo mejor, también descuenta esa gasolinera en concreto a la que han ido. En fin, qué les voy a contar que no hayan visto y vivido ustedes mismos en estos últimos días…

Por cierto, a las seis comentaba yo que el otro día echando gasolina, y tras cumplir con ese ritual de revisar el recibo, digo, “mira, voy a aprovechar para comprobar la presión de los neumáticos”. Y resulta que donde había una compresor gratuito (que es verdad ya tenía sus años) habían colocado una máquina nueva estupenda pero, con una novedad: para que funcione hay que echarle un eurito.

Y ésa es un poco la metáfora de estos tiempos, esa sensación de “sí, sí, solo me están pidiendo un euro, pero un eurito de aquí y unos céntimos de allá, a final de mes se te va un capital”.

Así que en las últimas horas se ha comentado mucho el dato definitivo del IPC de marzo, que tampoco ha supuesto una gran novedad porque ha confirmado, hasta en las décimas, lo que ya nos apuntó el adelanto: 9’8%.

Que es verdad que no rompemos la barrera psicológica de los dos dígitos, pero ver cómo la inflación se mantiene ahí clavada, nada menos, que un 9’8 por ciento, pues por más que pasen los días, como que a uno le siga dando un cierto vértigo. De hecho, hasta el Gobierno, con todo lo optimista suele ser, reconoce ya que estos niveles de precio son inaceptables. Esa es la palabra que ha utilizado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Es verdad que el Gobierno da una de cal y otra de arena.

Lo mismo te dice, muy sincero, que la inflación es inaceptable, que luego te trata de tomar el pelo cuando presume de que Sánchez ha cumplido su compromiso de que en 2021 íbamos a pagar un recibo de la luz parecido al de 2018.

Claro, con una pequeña trampa: primero, que eligieron 2018 porque, de los últimos años, fue el más caro, y luego con una gran trampa, que es con la que insultan a la inteligencia de los españoles: te dicen que has pagado de luz lo mismo que en 2018 si no tienes en cuenta la inflación.Claro, nos ha fastidiado. Si a la luz le quitas la inflación, has pagado lo mismo. Y si al Barça le hubieran descontado seis goles el día que el Bayern le metió “8 a 2”, hubieran empatado. Y si al Madrid le descuentan 4 en el Clásico, hubiera terminado cero a cero.

Pero es que, hay lo que hay y todavía crucen los dedos para que todavía no suban los tipos de interés.Hoy se reúne el Banco Central Europeo y, en teoría, no van a tocar el precio del dinero, justo en la semana en la que el Euríbor ha vuelto a ponerse en positivo, pero se da por descontado que habrá subida antes de que acabe el año y que eso va a encarecer las hipotecas.









Y ese va a seguir siendo el debate en el que se va a mover el debate público, por más que el Gobierno trate de poner ahora el foco en los pactos del PP con Vox, y el discurso contra la ultraderecha o lo que ahora se considera ultraderecha.

Porque saben ustedes que para el PSOE la ultraderecha nunca ha sido lo mismo. En este país llegaron a ser ultraderecha Rivera, Rajoy y Casado; que ahora resulta que no era ultraderecha porque la ultraderecha es Feijóo, ahora sí que sí. Bueno, pues Feijóo parece que tieneclara cuál debe ser su estrategia y, como nuevo líder del PP, va a seguir percutiendo en el discurso económico y en dar una solución a las clases medias trabajadoras.

Feijóo, por cierto, a lo que diga el CIS no le hace mucho caso, más que nada, porque está convencido de que, con Tezanos de por medio, ese señor con carné del PSOE al que pusieron al frente del CIS, es muy difícil que una encuesta dé la victoria del centro derecha. En todo caso, según la última entrega, el efecto Feijóo se notaría en que los populares ganan en un solo mes 3’4 puntos en intención de voto, mientras acortan distancia con el PSOE y se colocan a tres puntos de Pedro Sánchez en intención de voto.

La suma PP-VOX superaría en seis décimas al tándem PSOE-Podemos. Pero ya sabemos que el PSOE cuenta con el dopaje extra de todo el Frankestein. Con lo cual, ya les digo, Feijóo no ha querido perder mucho tiempo en valorar el CIS, aunque sí ha lanzado una idea que, hombre tiene su aquel, justo ahora que la izquierda parece que lo quiere arreglar todo con cordones sanitarios a los partidos que le venga bien a la izquierda acordonar para asegurarse el poder, de forma indefinida.

¿Qué ha propuesto Feijóo? Que en vez de pervertir la voluntad de los votantes con pactos a posteriori, que nada tienen que ver con el sentido de su voto cuando lo depositan en las urnas, que se deje gobernar siempre a la lista más votada. Es decir, ese votante del PSOE de Andalucía, de Extremadura o de Castilla-La Mancha, que cuando le “chinchan” un poco con eso de “oye, Manolo, tú bien que criticas a los separatistas, pero luego votas a su amigo Pedro Sánchez, que les da todos los gustitos”. Es se votante contesta: “no, yo voto al PSOE, a ver si así, votándolo mucho no tiene que depender de los nacionalistas”.

Es decir, mucho votante del PSOE no quiere lo que al final acaba haciendo Sánchez cuando pactó con el que le quitaba el sueño, con el que daba un golpe de estado y con el que no condena los atentados de ETA.

Y para Feijóo la mejor manera sería dejar que “el que gane” gobierne, aunque sea en solitario para no tener que buscar pactos que retuerzan la verdadera voluntad de los que le votaron. Eso, nos habría evitado, por ejemplo, el pacto PP-Vox en Castilla y León. Pero es que aquí el problema, no nos engañamos, es que el PSOE estaba deseando con todas sus ganas que el PP gobernara con VOX.

Por eso ni lo que digan las encuestas, ni lo que proclamen algunos partidos sobre el supuesto miedo a la ultraderecha tiene más valor del que hay que conferir a la sobreactuación, que nos va a acompañar en lo que queda de legislatura.









ELECCIONES ANDALUCÍA

Y más si Juanma Moreno sigue encontrando más argumentos para adelantar elecciones en junio. El presidente de la Junta de Andalucía ha vuelto a dejar caer que elecciones en junio supondría tener gobierno a pleno rendimiento en septiembre.

Pero es verdad que eso sería en junio. De momento, Sevilla y el resto de España en lo que están es en vivir, como es debido, este Jueves Santo, el primero sin restricciones y sin lluvia.

Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.EFE/ Juan Carlos Hidalgo