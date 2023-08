Barbosa: "Es conmovedor que una dirigente del PSOE pida a Junts sentido de estado por el bien de España"

Audio

Mañana, a esta misma hora, si no hay novedades antes a lo largo de hoy, será el momento en el que comience el baile. El momento en el que los chicos de Puigdemont, los de JxCAT, se reúnan para decidir qué hacen o qué dejan de hacer respecto a la mesa del Congreso, a sólo dos horas de que comience la votación para darle emoción.

Decidir lo que van a hacer los de Junts quiere decir para esa gente escuchar a Puigdemont y lo que diga el 'puchi' pues es lo que se hace. El caso es que, en 24 horas como mucho, pues sabremos si el fugado de Waterloo le da la mesa del Congreso al PSOE, si no se la da y si hay visos de que pueda haber investidura de Sánchez o esto acaba en bloqueo.

De momento, siento decirle que, por lo menos a esta hora de la mañana, a poco más de 24 horas de que se constituyan las Cortes aquí ni cenamos, ni se muere padre. Porque nadie sabe, a ciencia cierta, qué puede hacer en la votación del jueves ese delincuente sedicioso y acusado de malversación que se fugó en un maletero. Delincuente fugado que se ha convertido, por arte de magia, en un interlocutor válido para negociar una investidura.

Porque el PSOE tiene una manera muy peculiar de interpretar quién es homologable y quién no. Vox no, porque es ultraderecha, dicen, pero la ultraderecha supremacista catalana de Junts, que fomenta la desigualdad entre españoles y que está dirigida por un fugadocon esa sí se puede negociar.

Quién es Francina Armengol

En todo caso, el PSOE ya ha confirmado que su candidata para presidir el Congreso es Francina Armengol, la ex presidenta balear, que ha dejado de ser presidenta balear porque muchos ciudadanos de las islas se cansaron de todas las políticas nacionalistas de esta señora, que se ha dedicado, entre otras cosas, a discriminar al castellano siempre que ha podido.

Claro, con ese currículum el PSOE ha sacado a relucir a Armengol como posible presidenta del Congreso, como guiñando el ojo a los separatistas como diciéndoles “no, si en la práctica nosotros somos casi como vosotros. Nos vamos a llevar bien, si me dais el control de la mesa”.

¿Cuál es el problema para el PSOE? Que los intereses a conjugar dentro de su bloque son muy diversos y a veces contradictarios. Porque si Junts exige mucho, Esquerra, para no quedarse atrás, también empieza a pedir más de lo que pedía.

Sobre la mesa sigue una posible amnistía que permita a Puigdemont volver a casa limpio de polvo y paja; la condonación de la deuda de Cataluña, que sería de 70 mil millones y que haría que sean el resto de españoles los que acaben pagando todo lo que se han fundido los separatistas en la TV3, las embajadas y toda la parafernalia para calumniar a España.

Reuniones previas a la formación del Congreso

En fin, no sabemos, pero lo mismo hoy nos dan alguna pista en las diversas reuniones que van a mantener los partidos políticos. Por lo pronto, Sánchez reúne a la Ejecutiva Federal del PSOE y luego a los nuevos grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado que es también lo que hará con los suyos Feijóo.

El PP, por cierto, sigue trabajando la vía Coalición Canaria para hacerse con la mesa del Congreso. Que Coalición Canaria opte por el PP en la votación de la mesa, hace que el PSOE necesite el sí de Puigdemont como sea.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y lo del PP consistiría en contentar a Coalición Canaria dando al PNV un puesto de relevancia en la mesa, con el que el PNV defienda en esa mesa los intereses de Coalición Canaria. El PP cree que el PNV podría aceptar ser del equipo Feijóo en la votación de la mesa y hacer presidenta de la cámara a Cuca Gamarra.

El problema para Feijóo es que lo que descarta el PNV, de todas todas, es lo de. después de eso volver a apoyar a Feijoo para investirle. Eso no lo contemplan porque tienen elecciones vascas en primavera y no quieren quedar ante BILDU como los que dieron el gobierno de España a la derecha española. Para que vean ustedes lo complicado que es esto.

De momento, lo que sí sabemos es que, al menos hasta mañana, cuando se sepa cómo queda la configuración de la Mesa del Congreso, la izquierda va a seguir con la matraca de que lo que se está cocinando es una colación progresista aunque estén negociando con las derechas nacionalistas más rancias y más egoístas.

Este pasaje de la socialista Reyes Maroto es un compendio de todo el surrealismo a que estamos asistiendo. Ni es verdad que sean un proyecto progresista, cuando necesitan a las derechas del PNV y Junts o al nacionalismo etnicista de BILDU, ni se han enterado todavía de lo que significa Puigdemont y su partido. Es conmovedor escuchar a una dirigente del PSOE, que ha sido ministra, pedir a Junts sentido de estado por el bien de España.

Es decir, todavía no se han enterado, o no se quieren enterar, de que a JUNTS no es que le dé igual el bien de España es que trabajan cada día para el MAL de España. Y si le sacan algo a Sánchez será para el mal de España.

Pero, claro tú escuchas estos planteamientos de “no, Puigdemont al final pensará en el bien del país” o “el PNV y JUNTS forman parte de una mayoría progresista” y te haces una idea de que esta gente, ahora mismo, es capaz de intentar cualquier cosa con tal de que Puigdemont les dé mañana el control de la Mesa del Congreso y luego la investidura”.

Ahora mismo, Puigdemont tiene tal capacidad de decisión que puede conceder el control de la Mesa al PSOE y facilitar además la investidura de Sánchez; le puede dar la Mesa pero no apoyarle en la investidura para jugar al bloqueo o podría hacer al revés y jugar al cuanto peor mejor.

¿Pueden tener ERC y Junts grupo paralmentario propio?

Y en Ferraz, en lugar de pensar que este camino a la larga no lleva a ningún sitio pues están en ver cómo lo pueden sacar adelante. Estudiando para mañana incluso fórmulas muy controvertidas, como lo de conceder grupos parlamentarios propios a Esquerra y Junts, aunque no se lo hayan ganado en las urnas.

Para ello, el PSOE les tendría que ceder algunos de sus propios diputados y que ambos partidos separatistas lleguen a 15 escaños, pero el reglamento del Congreso puede ser un escollo. Porque el artículo 23.2 especifica que “en ningún caso pueden constituir Grupo parlamentario separado diputados que pertenezcan a un mismo partido”.

Y, precisamente, el PSOE lo que tendría que hacer es tener su propio grupo principal y luego otro grupo compuesto por 8 escaños socialistas y 7 de ERC y otro grupo con 8 socialistas y 7 de Junts.

Es decir, en la práctica el PSOE estaría haciendo tres grupos y ESO, si la oposición lo considera anti-reglamentario, podría llevarlo al Tribunal Constitucional. Pero, claro en el Constitucional está Conde-Pumpido y la mayoría progre que ha sido diseñadas para desatascar lo que haya que desatascar en el asunto catalán.

Acuérdense por ejemplo de cómo activaron a la Fiscalía contra la decisión de la sala de vacaciones del Constitucional de inadmitir el recurso de Puigdemont contra su orden de detención.

Hasta la señora Laura Díez, antigua colaboradora de la Generalitat y colocada en el Constitucional por el sanchismo, emitió un voto particular denunciando que la Sala de Vacaciones se había precipitado inadmitiendo el recurso del pobre 'puchi' y que eso lo tenía que decidir el pleno, con mayoría progresista.

Bueno, pues ¿saben qué ha pasado en los últimos días con la sala de vacaciones del Constitucional? Pues que ha inadmitido un recurso de un traficante de drogas que había presentado un recurso muy parecido al de Puigdemont. Y en este caso, al menos de momento, Laura Díez, no hay dicho nada ni se ha activado la fiscalía para para que sea el pleno, y no la sala de vacaciones, la que inadmita o no el recurso del traficante. Aquí sólo es pobrecito y sólo hay que mirar con lupa lo que tenga que ver con Puigdemont.

Desde luego, son tiempos peligrosos para hacer pronósticos políticos como se pudo comprobar el 23 de julio porque Puigdemont puede salir por cualquier sitio, pero lo que está claro es que la política española, y su sistema democrático, está quedando en manos de un delincuente fugado porque así lo quiere un presidente en funciones, con tal de no dialogar con el principal partido de la oposición.

La selección española de fútbol femenino hace historia

Nos van a permitir que, más allá de la política, aprovechemos también la ocasión para hacer un guiño a la selección española de fútbol femenino. Porque, como decíamos a las seis ayer cuando veíamos a nuestras chicas meterse en la final de todo un mundial de fútbol y uno notaba que había mucha gente pendiente, comentando en redes sociales, con la uno dándolo en directo, con radios como COPE modificando su programación habitual para dar también el partido.

Te venía a la cabeza aquella Navidad de 1971 cuando, en el campo del Rayo Vallecano, se jugó aquel partido entre folclóricas y finolis. cuando en este país ver jugar al fútbol a las mujeres se consideraba todavía como algo aberrante o algo cómico.

Tanto, que a las Lola Flores o Rocío Jurado se las vistió de corto para que jugaran entre ellas, mientras la gente se reía del espectáculo… porque se creía que aquello de ver a mujeres vestidas de corto persiguiendo un balón, efectivamente, era lo bastante surrealista como para que la gente estuviera dispuesta a pagar un dinero, como el que iba al circo, para financiar un obra benéfica.

Fíjense, faltaba todavía una década para que se disputara la primera competición femenina de Futbol en España, que fue la Copa de la Reina 17 años para la primera liga. Y tuvieron que pasar más de tres décadas para que se las mujeres futbolistas tuvieran su primer convenio colectivo, en 2019. Antes de ayer, como quien dice.

Y en medio de ese camino pues un montón de niñas, un montón de chavalas que a veces tenían que aguantarse las ganas de jugar porque no había más chicas a las que les gustase lo del balón o que se tenían que liar la manta a la cabeza y en el patio del colegio pedirnos a los chicos que las dejásemos jugar con nosotros.

Y algunas tenían que aguantar algún que otro vacile; otras sentían la condescendencia de algunos compañeros que por tal de no hacerles daño no las encimaban, cuando ellas lo que querían era ser una más y luego siempre las hubo que te daban mil vueltas porque eran mejor que tú.

El caso es que ayer, uno se alegró por todas “esas niñas futboleras de cuando ser niña futbolera no era fácil” en el momento en el que España se impuso 2 a 1 a Suecia y nuestro fútbol femenino se metió en su primera final de un Mundial. La famosa noche de Johanesburgo, cuando los Iniesta y compañía salieron en autobús del hotel camino de la final contra Holanda se acordarán ustedes que la tele siguió en directo la trayectoria del autobús hasta el estadio y a muchos se nos pusieron los pelos de punta.

Porque en aquel autobús no solo viajaban los 23 mejores jugadores de España también íbamos de alguna manera los que dimos nuestros mejores años en esos campos de tierra que hay por nuestro país, sin llegar a nada porque éramos unos tuercebotas y también todos los padres de ESpaña que habían pasado frío en los entrenamientos de sus hijos en invierno.

Todos íbamos en aquel autobús para jugar el partido de nuestra vida y ser campeones del mundo. Bueno, pues el domingo, cuando nuestras chicas se dirijan a la final contra Inglaterra o Australia en ese autobús viajarán, espiritualmente, todas las niñas, que ya no lo son y que no lo tuvieron fácil para disfrutar de su gran pasión.

Y ojalá tenga suerte y nos traigamos la copa a casa. En la CADENA COPE lo contaremos en directo.