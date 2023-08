Cuenta atrás para constituir las Cortes: Desconfianza en el PSOE ante el secretismo de Puigdemont

Quedan 24 horas para que se constituyan las Cortes. Los números están muy ajustados y es una incógnita quién será el próximo presidente del Congreso y los nombres que compondrán la mesa. El PSOE ya ha anunciado que presenta a Francina Armengol¿Conseguirá los apoyos? ¿Se trata de un gesto hacia al ámbito nacionalista? Desde el PP esperan y verán esta tarde si presentan a alguien de sus filas.

Fuentes socialistas mantienen que van a ciegas en estas negociaciones porque no saben realmente por dónde puede salir el partido de Carles Puigdemont. Hay una gran desconfianza. No se fían. En ocasiones creen incluso que a Junts per Catalunya le da igual la configuración de la Mesa del Congreso y la gobernabilidad del país. Por eso, es una incógnita a estas horas saber lo que pueda pasar en la votación.

En cualquier caso la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso lo tiene claro y ha considerado que Pedro Sánchez y los independentistas lo tienen todo pactado. "Antes de irse de vacaciones lo han cerrado todo porque no se han visto en una situación como esta".

Los partidos agotan así las horas previas a la constitución de las Cortes tratando de llegar a un acuerdo sobre la elección de la Mesa del Congreso, comenzando por la Presidencia de la Cámara Baja, en la que todas las opciones están abiertas. In extremis, los líderes del PSOE, Pedro Sánchez; del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Sumar, Yolanda Díaz, reúnen este miércoles a sus nuevos parlamentarios mientras apuran las negociaciones para cerrar la Mesa del Congreso.

Por ahora, solo hay una propuesta en firme para ostentarla, y así se lo trasladará mañana la Ejecutiva Federal del PSOE al grupo parlamentario socialista, Francina Armengol, que según explicaba Sergio Barbosa en su monólogo de las 6 "ha dejado de ser presidente balear entre otras cosas porque muchos ciudadanos de las islas se cansaron de sus políticas identitarias, en las que se ha dedicado a discriminar el castellano".

Es por ello, ha advertido el comunicador que con ese currículum "el PSOE ha sacado a relucir a Armengol como posible presidenta del Congreso como guiño a los separatistas".



Ambos órganos han sido convocados por Pedro Sánchez mañana, la primera a las 9.30 horas y el segundo a mediodía, en tanto que también el candidato Feijóo mantendrá su primera reunión con sus diputados y senadores, pero en este caso a las 6 de la tarde.



Por su parte, Yolanda Díaz se verá con sus parlamentarios a las 13:00 horas, una antes de que recoja su acta de diputada, algo que tienen pendiente también el propio Feijóo y el presidente de Vox, Santiago Abascal, que lo hará a las 11:00 horas. Antes de conocerse la propuesta socialista, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello había considerado que la expresidenta balear socialista Francina Armengol sería "una buena candidata".

Pero por ahora no hay más nombres que el de ella y muchas propuestas abiertas, y mientras desde CC, el presidente canario, Fernando Clavijo, aboga por una presidencia del PNV, EH Bildu zanja que esta idea no está sobre la mesa "ni como posibilidad".

El PP sigue trabajando la vía de CC

Silencio en cuanto a las negociaciones de los populares y sobre el nombre de su apuesta para presidir la cámara baja. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a los diputados y senadores de su partido a una reunión este miércoles por la tarde en el Congreso. Será la primera reunión del líder del PP con todos sus parlamentarios tras las elecciones generales del 23 julio.

El PP sigue trabajando la vía Coalición Canaria para hacerse con la Mesa del Congreso. Que Coalición Canaria opte por el PP en la votación de la Mesa haría que el PSOE necesitara el 'sí' de Puigdemont. El PP contentaría a Coalición Canaria dando al PNV un puesto de relevancia en la mesa con el que el PNV podría defender en esa mesa los propios intereses de Coalición Canaria

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, se refirió este lunes a la propuesta de Coalición Canaria para que el PNV presida el Congreso. "Entiendo que en estos tiempos actuales, donde hay muchas quinielas para constituir las Cámaras, cada uno es libre de proponer lo que quiera y somos absolutamente respetuosos, pero, evidentemente, el Partido Popular tiene sus planes", dijo.

La llave para la mayoría la tiene JxCat



Más allá de las quinielas, la llave para la mayoría la tiene JxCat, que ha convocado una reunión extraordinaria de la Ejecutiva del partido el mismo jueves por la mañana, unos minutos antes de la sesión constitutiva de las Cortes que dará el pistoletazo a una legislatura incierta.



En Junts conviven dos sectores: el más radical, que defiende negociar desde la máxima exigencia objetivos como el referéndum de autodeterminación y la amnistía, y el más moderado y pactista, partidario de negociar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de avances sustanciales en materia de autogobierno y fin de la "represión" contra el independentismo.

Mientras, el PP no tiene "sobre la mesa" negociar con Junts, según ha avanzado Bendodo, convencido de que "cuanto antes" un Gobierno sería "lo mejor para todos".

Cuando Armengol se someta a la votación del Congreso para ser elegida como su próxima presidenta, en un sufragio en el que tendrá que conseguir la mayoría para ocupar este puesto.

Para ello, los socialistas tienen que conseguir el voto afirmativo de partidos como ERC, Bildu, PNV o Junts, entre otros, además de sus socios de Sumar.