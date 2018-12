Son las 08:00, las 07:00 en Canarias:

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en esta mañana de jueves 27 de diciembre. Ya saben ustedes que los 27 de diciembre suelen ser días un poco tímidos, de los que no quieren tener mucho protagonismo. Un día discreto, encajado ahí entre Navidad y San Esteban por un lado y los Santos Inocentes por el otro. Y aunque para día grande, pues ya saben ustedes, la Nochevieja que, como suele ser habitual, cada uno la lleva como buenamente puede.

Para Susana Díaz, por ejemplo, va a ser un trance tener que hacer el discurso de Año Nuevo como presidenta en funciones de la Junta de Andalucía sabiendo que le quedan dos telediarios de Canal Sur. De hecho, algunos ven en ese discurso de Nochevieja como una especie de testamento político del régimen socialista, que no ha soltado la Junta durante 38 años, que se dice pronto. Tampoco esperen ustedes que Susana Díaz salga con cara triste a decir aquello de “andaluces, la PSOE ha muerto” porque los socialistas en Andalucía seguirán siendo mucho PSOE.

Pero así a medio plazo lo que se impone es el cambio político. Un cambio histórico que cerrará el capítulo de la madurez política en España. Se acabó eso de decir que todavía hay un territorio, el más hablado del país, que no ha conocido la alternancia política en este periodo democrático. También va a ser un campo de pruebas interesante. Primero porque Ciudadanos va a entrar por primera vez en un gobierno autonómico. Se acabó eso de apoyar desde fuera y tutelar al que lleva el volante, pero sin mojarte más de la cuenta para luego, las siguientes elecciones, ver qué haces. Y luego también porque será interesante saber qué tal marida eso que llaman la confluencia de las derechas. Diferentes partidos de centro derecha y derecha radical desalojando a un partido de izquierdas. El mundo al revés o, por lo menos, al revés de lo conocido hasta ahora.

Bueno, pues aunque Podemos e Izquierda Unida no han querido aceptar el regalo de Ciudadanos para entrar en la Mesa del Parlamento con una vicepresidencia, y aunque Vox sí avala el acuerdo de la Mesa, pero sigue condicionando su apoyo a la investidura, el cambio se impone. La Presidencia del Parlamento para Ciudadanos y la Presidencia de la Junta para el PP. Juan Manuel Moreno, el “sorayista” al que Pablo Casado mantuvo en el cargo, se mira en el espejo de frente, de perfil y se ve ya como con cara de presidente de la Junta.

En la tarde noche de ayer sí, las derechas se mezclaron entre ellas en reuniones de todo tipo y a Ciudadanos se le vio con Vox después de que, hasta ahora, los contactos hubiesen sido más bien discretos. Así nos lo confesó en este programa Juan Marín, al que no le gustaba que la gente fuera pensando por ahí que con Vox no hablaba y que con Podemos sí que se reunía sin problemas en la estación de Jerez. Aquella reunión buscaba engrasar el acuerdo con los izquierdistas para que entrasen de buen agrado en la Mesa del Parlamento. Pero de noche Adelante Andalucía le dijo Marín que para ti, que no quieren la vicepresidencia que les ofrecían en la Mesa del Parlamento porque eso, según ellos, solo sirve para blanquear que Vox está metido también en el meollo.

Sea como sea, y aunque Teresa Rodríguez y los suyos se puedan quedar fuera de la Mesa, hoy se constituye el Parlamento, y ya solo quedará cerrar y anunciar la composición del gobierno. Marín apunta a vicepresidente después de haber dado carpetazo oficialmente a la idea de luchar por la Presidencia.

Por cierto, en el PSOE ya hay voces que piden a Pedro Sánchez que se guarde la guillotina política y permita que Susana Díaz ejerza la oposición. A ver qué pasa. Así opina, por ejemplo, el hombre optimista por antonomasia, demasiado optimista muchas veces, pero bueno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Aunque para optimista, Pedro Sánchez, que volvió de la cumbre de Cataluña convencido de que los Presupuestos podrían ser aprobados y que el diálogo con los separatistas catalanes es posible. Bueno, pues como saben, a Pedro Sánchez se le olvidó comentar que Quim Torra le vaciló bastante entregándole un documento que, entre otras cosas, exigía la autodeterminación y una mediación internacional. Algo que si se lo hacen al presidente de Estados Unidos, al de Francia o a la canciller alemana se levantan de la mesa y se acabó lo que se daba.

Bueno, pues aquí nos hemos enterado porque lo ha contado el propio Torra. Y ahora Moncloa dice que no pasa nada porque no piensa en tener en cuenta ese documento. Lo malo de eso, para el Gobierno central, es que Torra no apoyará los Presupuestos, o por lo menos eso dice. Total, un lío. Total, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sale del embrollo como puede.

En un mismo día pueden variar las declaraciones. Los ministros comienzan a pillarle el tranquillo a Pedro Sánchez. El que también se lo ha pillado es Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha rechazado gentilmente la oferta de ser el candidato socialista a la Comunidad de Madrid.

En fin, por lo demás, a los trabajadores autónomos les interesa saber que ya se ha firmado el acuerdo mediante el cual los autónomos tendrán más coberturas sociales a cambio de pagar casi 6 euros más en su cuota mensual. Eso y que mañana viernes el Consejo de Ministros aprobará las medidas para castigar a las empresas que abusen de los contratos temporales o que hagan pasar a trabajadores habituales como falsos autónomos. Los contratos de menos de 5 días pagarán un 40% más de cotizaciones. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, defiende esas medidas.

Y más allá de todo esto, en las últimas horas hemos escuchado con mucha atención los detalles que la Guardia Civil ha querido aportar a la opinión pública sobre el asesinato de Laura Luelmo. Ese crimen que nos ha sobrecogido a todos. Saben que una de las dudas era cuándo había muerto Laura, porque de haber muerto varios días después de su desaparición, como apunta la autopsia preliminar, el temor era que hubiese estado encerrada en casa de Bernardo Montoya sin que nadie hubiese caído en la cuenta de entrar en esa vivienda donde vivía un tipo con un perfil más que sospechoso.

Bueno, pues la Guardia Civil ha asegurado que trabaja con la hipótesis de que Laura fue asesinada el mismo día de la desaparición y que cree que lo hizo, que murió en el monte, donde fue encontrada semidesnuda y con un fuerte golpe en la cabeza, Los agentes creen que tampoco es tan extraño que el cuerpo estuviese en el monte desde los primeros días, pero que pasase desapercibido en las primeras batidas.

Efectivamente, toda esta información que se ofreció ayer, esa falta de los resultados de la autopsia más exhaustiva, pero se da por hecho que Laura Luelmo sufrió una agresión sexual. Y se ha matizado que, al contrario de lo que se creía, Laura no fue a correr. Simplemente había ido a hacer la compra. De hecho, el ticket de esa compra apareció en la casa de Montoya. Maldita la hora en la que esa muchacha fue a cubrir una vacante al lugar equivocado en el momento equivocado.