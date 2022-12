Barbosa: Si carne y pescado siguen igual y otros bajan un 4% o 5%, no se cubre la pérdida de poder adquisitivo

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 28 de diciembre de 2022.

Yo no sé ustedes, pero yo hoy me quiero solidarizar, sobre todo, con esas criaturas que el otro día no les tocó ni un céntimo en la lotería de Navidad y que esta semana solo pedían una cosa.

LA RIFA DE LA INFLACIÓN

“¡Ay, Diosito, que me mantengan el descuento del carburante y me congelen la cuota de la hipoteca variable. O si no puede ser, por lo menos que me bajen el IVA de la carne y el pescado”. No te pido más... Bueno, pues oye, ni una cosa, ni la otra

Y es que la 'rifa de la inflación', la rifa del tío Pedro es como la vida misma, a veces tienes suerte y a veces no.

Y miren, es verdad que la comparecencia de ayer del presidente del Gobierno tuvo algo de lotería de Navidad, con Pedro Sánchez en el papel de niño de San Ildefonso.

Y es verdad que hoy es el día de los Santos Inocentes, y que algunas cosas que podríamos contar, de extrañas que puedan parecer, podrían pasar por una broma o por una mentira piadosa. Pero no. Lo que se ha conocido en las últimas horas, eso de que el Consejo General del Poder Judicial por fin se ha puesto de acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional va en serio. Cosa que, ciertamente, hasta ayer mismo, parecía imposible. Porque vocales conservadores y vocales progresistas se anulaban los unos a los otros, a la hora de elegir a los dos magistrados que debían mandar al Tribunal Constitucional.

La primera observación que cabe hacer es que el toque de atención que dio el Rey en Nochebena sobre la erosión de las instituciones... no sé si se podrá decir que ha sido mano de santo, pero por lo menos sí parece que puede estar directamente relacionado con este ataque repentino de “sentido institucional”, que es lo que han esgrimido todos los vocales para aceptar, por unanimidad, la última propuesta de los vocales conservadores.

Que también les digo, lo tenían muy difícil los progresistas para no aceptar esa propuesta, sin quedar en evidencia. Porque los conservadores propusieron a un magistrado conservador, el señor César Tolosa, y también a una magistrada progresista, que los vocales progresistas tenían muy difícil poder rechazar, porque ellos mismos la habían propuesto en una de sus primeras listas. Se trata de la señora María Luisa Segoviano.

¿Qué pasa? Pues que había el resquemor de que los progresistas se lo habían pensado mejor y ya no les bastaba con Segoviano, que es progresista, pero de ese tipo de magistrados que, por aquello de mantener el prestigio prefiere no militar en ninguna asociación partidista, como tirando a independiente.

De hecho, últimamente los vocales progresistas del Consejo, conforme se iba embruteciendo el ambiente, se les veía más convencidos de apostar por José Manuel Bandrés, que además de progresista, ya había hecho méritos catalanistas al avalar la inmersión lingüística.

Tanto se habían encelado con Bandrés, que ayer la prensa sanchista advertía con preocupación de que los conservadores pudieran salir triunfantes y sacar a la señora Segoviano en lugar del señor Bandrés.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Bueno, pues al final no ha hecho falta ni convencer al vocal propuesto por el PNV que ayer era para la prensa sanchista el bulto sospechoso que podía cambiar de bando, el muy malandrín.

Al final, no. Al final resulta que fueron todos los vocales, incluidos los progresistas, los que dijeron que adelante con Segoviano como magistrada progresista para el Constitucional. Y esto tiene todas las lecturas que usted le quiera hacer al asunto:

-Si los vocales progresistas reconocen ahora que han aceptado ese acuerdo por “sentido institucional”, es porque, lo mismo, hasta ahora no estaban teniendo mucho sentido institucional, rechazando a vocales progresistas que pudieran no tener el suficiente pedigrí catalanista. No todo el bloqueo ha corrido a cuenta de los conservadores, que también han llevado lo suyo.

-También se puede apuntar que al sanchismo no le ha salido bien lo de tener en el Constitucional al dream team de los jueces pro-catalanistas. Lo intentaron de forma antijurídica, el PP recurrió, y entre eso y que el Rey pidió un poco de sensatez, al final se han visto pillados.

-Pero tampoco se puede pasar por alto que este acuerdo desbloquea todo el proceso de renovación del Tribunal Constitucional, con lo cual, ya no solo es inminente la llegada de estos dos jueces elegidos por el Consejo General, sino también los dos nombrados por el Gobierno y que ya estaban esperando.

Y esos sí que, a priori, son canela fina, pensando en validar todo lo que se le ha concedido, -y se le pueda conceder- a los separatistas catalanes: el señor Juan Carlos Campo, ministro de los indultos y la señora Laura Díaz, antigua asesora de la Generalitat.

En todo caso, ni que sea por airear un poco el buen nombre de las instituciones, son muchos los que hoy agradecen este acuerdo.

Carlos Vidal, catedrático en Derecho Constitucional, que hizo una de las primeras valoraciones, con nuestros compañeros de La Tarde de COPE, pero son muchos más los juristas que ven con alivio que, aunque haya tenido que ser tras el toque de atención del Rey, al final haya habido acuerdo para renovar el Constitucional, habiendo tenido que ceder, en algo todas las partes.

Gusten más o gusten menos los magistrados que hayan elegido unos y otros si todo está dentro de la ley, pues es lo que toca. Y ya habrá tiempo para analizar las intenciones y el desempeño de esos magistrados que, entre otras cosas, se jugarán su prestigio profesional ante los españoles.

Y el Gobierno, por cierto, también se tendrá que retratar. De momento, dice que no renuncia a su idea de reformar las mayorías de tal manera, que no haga falta un amplio consenso para hacer futuros nombramientos de jueces.

Todo lo que sea ignorar a la oposición a la hora de nombrar a los jueces dejará en evidencia la baja calidad democrática de quien defienda esa idea.

Como también quedará en evidencia el que deje en el cajón la reforma que pide Bruselas para que ésta sea la última renovación polítizada de la justicia en España.

Porque si algo hemos comprobado los españoles en estos días de furia y populismo, es el descaro con el que, entre bambalinas, el poder ejecutivo y legislativo susurran al oído del ecosistema judicial.

BALANCE DE FIN DE AÑO



Y miren, todo esto nos pilló a todos, efectivamente, cuando estábamos ahí enfrascados revisando nuestros 'décimos premiados' en la rifa de Pedro Sánchez.

Balance de fin de año, en el que más que repasar los asuntos polémicos como todas las concesiones judiciales a los separatistas o los beneficios a más de un centenar de agresores sexuales, el presidente se centró en lo más gratificante para él, arrastrar asta el escenario el saco con los 10.000 milones de euros, que ha recaudado vía impuestos gracias a la inflación, y decirle a los españoles, "A ver… que el tito Pedro os he traído unos regalos, para que os portéis bien en este año electoral".

Y ahí hubo casi de todo, incluidas rebajas del IVA para determinados alimentos. Una idea que el Gobierno descartó en su momento y hasta criticó la idea por haberla propuesto la oposición.

Bueno, pues ayer, en lugar de reconocer que lo mismo el Gobierno se precipitó diciendo que era mala idea bajar el IVA a los alimentos, cogió Sánchez y se marcó una de “oportunismo electoral”: Bienvenidos a 2023, el año que será terriblemente electoral.

Bueno, ¿y para saber si usted ha sido agraciado o desgraciado con alguna de las muchas medidas que ayer anunciaron, ¿qué hay que hacer? Pues lo mejor meterse con calma en COPE.ES, porque como yo le tenga que desgranar todas y cada una de ellas. Nos pueden dar aquí las uvas

Pero, vamoslo más destacado sería lo siguiente:

CAPÍTULO ALIMENTOS:

-Al final, lo de rebajar el IVA a la carne y el pescado, nada de nada. Eso, y los yogures, se queda como estaba.

-Lo que sí se hace, durante seis meses, es dejar “sin IVA” los alimentos básicos que hasta ahora estaban en el 4%. Estaríamos hablando del pan, la leche, la fruta, la verdura o los huevos.

Con esto de cobrarte impuestos para luego darte algo de ayudas con ese dinero, el tito Pedro es como la banca, que siempre gana

-Y, además, el aceite y la pasta, que estaban en el 10%, pasan temporalmente al 5%.

Obsérvese que, si la carne y el pescado se quedan como estaban, y a unos productos se le baja sólo un 4 por ciento y a otros sólo un 5%, eso no cubre la pérdida de poder adquisitivo del 15% que han sufrido los españoles, en lo que a los alimentos se refiere.

Con esto de cobrarte impuestos para luego darte algo de ayudas con ese dinero, el tito Pedro es como la banca, que siempre gana



Bueno, más cositas que se van a conceder:

-El cheque para las familias vulnerables será finalmente un único cheque de 200 euros, y será para los hogares que no ingresen más de 27 mil euros y no tengan un patrimonio superior de 75 mil euros. Se calcula que unos 4 millones de familias.

Cosas que nos quitan:

Pues si usted no es transportista, agricultor o pescador, si usted es un simple conductor particular recuerde que el 1 de enero se queda sin descuento de 20 céntimos por litro de combustible, como yo me quedé sin abuelo. Y ahora a rezar para que el diesel que está en 1’60 no suba más, porque habrá que pagarlo a pelo.

Cosas que se quedan como estaban:

-La rebaja fiscal en la factura de la luz y del gas.

-Y el abono gratuito para los tres de cercanía y media distancia, además del descuento para el transporte local, si las autoridades locales siguen colaborando para mantener ese descuento en el 50%.

Capítulo inmobiliario:

Aquí es donde Podemos ha rascado algo de última hora, al conseguir que durante seis meses los caseros no puedan subir nada el alquiler, si ahora tocaba revisión.

Y se alarga hasta finales de 2023 que las subidas que sí se puedan hacer a partir del verano no superen el 2%.

Y de lo que se habló y nunca más se supo:

Al final, eso de congelar las hipotecas variables, nada de nada. A apechugar con el euríbor, y el que no pueda, que se acoja a las facilidades de pago que ha concedido la banca.

Y así las cosas, el Gobierno ya ha destinado 45.000 millones a ayudas contra la crisis económica. Y los pensionistas, con su subida del 8’5%, sólo en este mes de diciembre, van a suponer un gasto de 11.000 millones.

Ya se verá cómo se paga todo esto en el futuro, pero ayer a Sánchez le tocaba hacerse el generoso en tiempos de crisis.

REFERÉNDUM

Aún sí, no pudo evitar que le preguntaran por algunos asuntos incómodos, como lo de Cataluña, después de que Pere Aragonés haya dicho que en 2023 va a volver a dar la lata con una propuesta para volver a hacer un referéndum soberanista.

Aquí Sánchez tira de manual y dice que, con la ley en la mano, no se puede hacer un referéndum soberanista y que no se celebrará.

Técnicamente, no lo falta razón. Pero también es verdad que ya negó muchas cosas que parecían imposibles y que al final se hicieron, y que sus dos jueces, elegidos con mucha intención, ya van camino del Constitucional.