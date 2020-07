Barbosa: "A Sánchez no le ha ayudado Iglesias a llegar al acuerdo europeo, con menos dinero y más condiciones"

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este martes 21 de julio de 2020.

Hace justo un mes, a los españoles nos dijeron que se había acabado el estado de alarma y que ya podíamos coger el coche y cambiar de comunidad autónoma... Se nos obligaba a seguir una serie de medidas como lo de usar la mascarilla y mantener en lo posible la distancia social, pero el verano estaba a las puertas y queríamos pensar que comenzaba algo nuevo.... Algo mejor para las cabezas y para la economía...

Miren, si esto fuera un cuento de Dickens, y aquel domingo 21 de junio nos hubiese visitado el fantasma de los brotes futuros, seguramente nos habría dado un paseo por la España de este martes 21 de julio. Y nos hubiese mostrado a nosotros mismos en un país donde la mascarilla ha dejado de ser voluntaria a ser obligatoria en buena parte del territorio; donde los brotes ya superan los 200 y donde los casos se han triplicado en las dos últimas semanas. Hubiésemos visto lo que, tal vez, aquel 21 de junio no quisimos ver... que mascarilla y alcohol casan mal; y que una parte de nuestra juventud, no toda, y no solo la juventud, no tiene el sentido de la responsabilidad que cabía esperar.

Y ese fantasma de los brotes del futuro también nos habría dado vuelta por Bruselas para decirlos al oído que la pandemia conseguiría este martes 21 de julio batir el récorde la cumbre europea más larga de la historia....

Cuatro jornadas consecutivas, con sus madrugadas consecutivas, para llegar finalmente a un acuerdo sobre las ayudas económicas para paliar los efectos de la pandemia. No sería todo lo que quería España, sería un acuerdo con menos dinero y más condiciones, pero sería un acuerdo.

Un acuerdo con el que Sánchez podría maniobrar en la gestión económica de la pandemia.Y todo después de haber sudado tinta, y de tener que apelar, ya como último recurso, a lo subjetivo, a la empatía que, como te descuides, es la antesala de tratar de dar pena.

Los corresponsales comunitarios, los que saben de esto, y catan las cumbres como los que catan los melones, tocaban ayer con los nudillos y nos decían: “Esto es bueno, eh”. Aquí puede haber acuerdo, porque fíjate, en vez de irse a casa tras no llegar a un acuerdo el domingo de madrugada, han decidido quedarse el lunes para seguir dándole al tema. Se nota, nos decían, que quieren llegar a un acuerdo y no alargar la agonía.

EL FONDO DE RECUPERACIÓN

Pues al final, parece que los países frugales han cedido en algo, una vez que la Comisión Europea ha aceptado rebajar de 500 mil millones a tan solo 390 mil ayudas directas a fondo perdido. Esas ayudas directas son las que más interesaban a España porque es el dinero que te dan con menos condiciones.

De confirmarse eso, habría que despejar todavía una serie de dudas... Si las ayudas directas se reducen, ¿cuánto menos le tocará a España, respecto a lo que esperaba recibir? ¿Y del resto de ayudas, de los préstamos a devolver, cuánto cogeremos? ¿Y qué tipo de reformas nos obligarán a hacer? Aquí ya se da por hecho que el Gobierno aparca la derogación de la reforma laboral, pero el asunto de las reformas puede tener mucho recorrido.

Bueno, en seguida nos vamos a Bruselas para ver qué sucede por ahí, pero subrayemos un detalle por lo menos curioso. A Sánchez no le ha ayudado precisamente tener de vicepresidente a Pablo Iglesias, con el perfil ultra-izquierdista del líder de Podemos.Y todas las ideas que han salido por su boca, impago de la deuda, nacionalizar bancos, etc, etc….

Pues mientras en Bruselas se trataba de convencer a los frugales de que el Gobierno de España es muy serio, a pesar de Iglesias, aquí en España se tomaba una decisión: como el presidente debía alargar su estancia en Bruselas un día más de lo previsto a Carmen Calvo, que tenía ayer viaje a Francia, le dicen, Carmen, quédate ahí a ejercer de presidenta en funciones.

¿Por qué? Porque si la vicepresidenta también sale de territorio nacional, el que ejerce de presidente en funciones es Pablo Iglesias. Y eso, la parte del PSOE del Gobierno lo quiere evitar a toda costa. Curioso detalle a tener en cuenta.

La cuestión es que, como decimos, el frente informativo se sigue moviendo en dos pistas: La economía, con la necesidad de que conseguir las ayudas para la reconstrucción, y la meramente sanitaria.

Ballesteros

EL OCIO NOCTURNO Y LA PANDEMIA

Y aquí destaca esa constatación de que, a las tres semanas de nueva normalidad, los casos y los brotes empezaron a asomar la cabeza, y ahí seguimos en esa dinámica ascendente. ¿Conclusiones que hayamos sacado en las últimas horas?

Pues parece que el ocio nocturno lo va a tener más complicado, tras haber sido identificado como uno de los principales focos de nuevos contagios. Lo decía María José Sierra, del centro de alertas sanitarias...

Hay algo que parece evidente: mascarilla y alcohol casan mal. Y luego encima, eso, que se ponga el rastreador a preguntar al joven de turno con quién estuvo y que entre la papa que llevaba y que en un discoteca, efectivamente, no conoces a la mayoría de la gente con la que te cruzas, pues el rastreo es harto complicado...

Total, que en Murcia, directamente, han ordenado el cierre de todas las discotecas. Sólo podrán abrir las que tengan terraza, para usar solo la terraza, como si fueran un bar normal. Es lo que había decidido ya, por su cuenta, el municipio valenciano de Gandía.

Y en Córdoba, lo de la fiesta de fin de curso de un grupo de alumnos de Segundo de Bachillerato, sigue coleando. Del asintomático que se presentó allí, en medio de otras 500 personas, han salido ya 83 contagiados, más 1.700 en vigilancia.

Y en esa vigilancia se incluye las familias, amigos y conocidos de cada uno de los chicos que fueron a esa discoteca. Un ejemplo muy gráfico de lo que supone que el muchacho o la muchacha salga de fiesta, sin mascarilla o sin tener demasiado cuidado. Que le luego le llevan el bicho a ese padre o a esa abuela, que no tienen la culpa y seguramente andan con todo el cuidado del mundo.

LOS POSITIVOS DEL FUENLABRADA

Bueno, y hoy hablaremos de la que se ha liado en segunda división. El Depor ha bajado a segunda B sin poder jugar porque, a una hora del partido, al Fuenlabrada le han confirmado, al menos, siete positivos.

Ya el sábado un jugador dio positivo, y el resto dio negativo. ¿Cómo les dejaron viajar a Coruña sin tener en cuenta que la PCR se la habían hecho en ese momento en el que puede dar negativo porque están reciendo contagiados y el virus todavía no da la cara? ¿Les deberían haber puesto en cuarentena y no viajar? Pues suponemos que eso es lo que estarán ahora investigando...

En fin, para ponerle un punto de esperanza a todo esto, vamos a mirar hacia Oxford. Los investigadores de esa universidad británica presentaron ayer en sociedad los últimos avances de su vacuna, y la verdad es que son realmente esperanzadores.

El Deportivo vuelve a Segunda B 40 años después.@RCDeportivo

¿En qué punto están en Oxford? Pues han hecho el ensayo con mil personas, es decir, han ido un paso más allá de ponérsela a unos pocos valientes, a ver si les funciona, no les funciona o incluso si les provoca efectos secundarios. Es una vacuna, por cierto, basada en una versión debilitada del virus que provoca el resfriado común en los chimpancés. Ese virus lo modifican genéticamente para que no se descontroles y luego le meten proteínas del coronavirus que provoca el COVID-19.

Bueno, pues han visto que provoca una fuerte respuesta inmune. Y lo hace sin provocar efectos adversos graves. Este paso permite ajustar la dosis, para empezar ya la prueba en decenas de miles de personas. Los propios expertos reconocen que lo mismo al final no funciona, pero por si acaso la Unión Europea parece tener garantizadas unos 400 millones de dosis.

Así que nada, cruzamos los dedos, aunque les digo una coss: Hay virus que no se curan ni con una vacuna, ni por más pandemia que suframos. Y ahí, el virus separatista, ese que está demostrando una incapacidad total estos días, se lleva la palma.