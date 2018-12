Barbosa: "2018 es el año en que el PSOE perdió Andalucía y Podemos se aburguesó con el chalé de Iglesias"

Son las 08:00, las 07:00 en Canarias:

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en este 31 de diciembre, último día de 2018, último programa de 'Herrera en COPE' antes de que el líder, Carlos Herrera, vuelva con ustedes a la antena y empiece a echar cuentas de lo que falta para primavera y luego para el verano y con esto y con lo otro, pues otra vez nos encajaremos en Navidad porque la vida, además de una tómbola, es una rueda que gira y gira, así que esta noche las dos Españas volverán a sentarse en la mesa: los que suelen discutir sobre si la tortilla de patatas tiene que ser con cebolla o sin cebolla esta noche tienen una ocasión estupenda para porfiar sobre si las uvas hay que comérselas tal cual o es mejor quitarles la pepita, que las hay que vienen ya sin pepitas. Los médicos, desde luego, un año más nos han advertido sobre el peligro de atragantarse, así que cuidado con las uvas y con la carretera en este día de tiempo estable pero con bancos de niebla en distintos puntos de España.

Mira, ese problema, el de la niebla, no lo van a tener en Canarias donde están teniendo un tiempo estupendo. Y encima, el pueblo de Madrid no ha podido tener un detalle más bonito con nuestros hermanos canarios. Resulta que por primera vez en la historia, el reloj de la Puerta del Sol cuando den la una de la madrugada volverá a marcar las 12 de la noche para dar otra vez las campanadas de manera que el Kilómetro Cero, el rompeolas de las Españas, volverá a entrar en 2019 al mismo tiempo que las Islas Canarias. Desde ayer la bandera de Canarias luce en el balcón de la sede de la Comunidad de Madrid y el presidente canario, Clavijo, agradece el gesto.

Las campanas de Canarias en Madrid y Pedro Sánchez en Canarias, en la residencia de La Mareta, en Lanzarote, donde se está pegando unas buenas vacaciones, además de seguir lo que se dice y lo que se cuenta por ahí. Lo mismo ha leído 'El Mundo', porque saben ustedes que el rey Felipe VI ha expresado hoy el compromiso de la Corona con los valores democráticos y las libertades consagradas en la Constitución. El Monarca ha firmado estos principios en una carta de agradecimiento remitida al diario 'El Mundo' con motivo de su elección como personaje del año 2018 por parte de ese rotativo.

Al presidente Sánchez, desde luego, además de esto, le habrá interesado saber que a los soberanistas del PDeCAT se les ha escapado que a lo mejor les da por favorecer la tramitación de los presupuestos. Es verdad que cometido ese desliz, la dirección de la antigua Convergencia ha vuelto a salir en Twitter en plan poli malo diciendo que no, que ellos no piensan apoyar las cuentas si Pedro Sánchez no les da las llaves del futuro político de Cataluña, pero lo cierto es que el diputado Ferran Bel ha reconocido que dejar correr esos presupuestos en el Parlamento sería una manera de dar tiempo a Pedro Sánchez para que les ofrezca una solución política. Otra cosa es que Quim Torra ayude o no con las frases que va soltando en sus discursos.

Esta pasada noche con motivo del fin de año el presidente catalán ha mirado la cámara de TV3, se ha dirigido a ella y se ha marcado un Torra en toda regla. Un Torra con denominación de origen. Arenga contra España, pobrecitos los presos que nadie les aviso de que podían ir a la cárcel si hacían lo que hicieron y dale perico al torno con la mediación internacional. Sin olvidar guiños, así a la remanguillé, a favor de la sublevación.

El discurso de Torra comparado con el de Fernández Vara, se han aparecido como un huevo a una castaña. El presidente de Extremadura, al que solo le ha faltado un cartel que pusiera representante de los barones socialistas, de los varones asustados socialistas, ha hecho una defensa de la Constitución y la unidad de España.

Esta pasada noche, por cierto, también hemos escuchado el discurso de la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que ha querido acordarse de las víctimas de las riadas que sufrió Mallorca. Aunque para esperado, el último discurso de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, que hay gente muy mala que esperaba verla abatida, un poco así de bajón, como se la vio la noche de la debacle electoral, pues nada de eso. Susana Díaz ha puesto su mejor sonrisa y se ha marcado un paseo por San Telmo mientras Canal Sur le hacía un 'traveling' estupendo. De réquiem por el PSOE nada de nada. El PSOE va a estar muy pendiente de lo que haga el maligno gobierno de PP y Ciudadanos apoyado por Vox. La idea fuerza que este Gobierno puede recortar competencias en Andalucía.

En el PP niegan que vayan a recortar competencias a Andalucía y recuerdan que el problema de la Junta es que no ha sabido aprovechar las que tiene para mejorar la vida de los andaluces. Como todo esto no se puede explicar en un tweet y como todavía no es presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno se ha montado su propio discurso de fin de año en plan artesano, desde casa, para dirigirse al pueblo de Andalucía.

El caso es que se sigue negociando ese acuerdo de gobierno que haga presidente a Moreno. PP y Ciudadanos están negociando la estructura del gobierno para luego negociar los nombres. Parece que hay acuerdo en reducir las 13 consejerías a una decena, y parece que ciudadanos, además de dar por hecho que ocupará la vicepresidencia, estaría interesado en controlar la Consejería de Hacienda. Eso y crear un órgano que fiscaliza a las agencias y organismos que pivotan en torno a la Junta. Y es que desentrañar la madeja creada alrededor de 37 años de gobierno socialista no será fácil.

Desde luego es el PP el que, por lo menos, de puertas hacia fuera menos guerra está dando para que haya cambio político porque lo que son Ciudadanos y Vox, se han tirado el fin de semana como el perro y el gato. Empezó el número 2 de la formación naranja, Villegas, dejando claro que lo de Andalucía no será un tripartito porque ellos no piensan negociar con Vox. Siguió Albert Rivera asegurando que él piensa liderar gobiernos patrióticos que defiendan a todos los españoles, dando a entender que eso excluye a Vox. Y en esas, que Santiago Abascal saltaba y acusaba Rivera de sufrir “cosmopaletismo” y de querer ser un pequeño Macron, “le petit Macron”, ha dicho. Pues desde Ciudadanos, José María Espejo, ha querido poner la guinda a todo esto.

Pues así está el patio en este final de 2018 al que hoy vamos a dar carpetazo tras 365 días en los que han pasado absolutamente de todo: la moción de censura que echó a Rajoy para colocar a Sánchez, la operación diálogo con los separatistas y el cambio de dirección en el Partido Popular. Pablo Casado no descansa y en su visita a Albacete ha exigido a Pedro Sánchez que deje de bailar, dice, la danza suicida con los soberanistas. Eso y afea al Gobierno que se apropie de la subida de las pensiones cuando es algo que el anterior Ejecutivo ya tenía en mente. Precisamente la economía es algo que preocupa al PP. Casado cree que no es momento ni para subir impuestos ni para gastar y endeudarse más justo en un momento en que España sigue creciendo pero menos que hace un año.

Este 2018 nos hemos dejado medio punto de crecimiento económico y el Banco Central Europeo ha anunciado que se acabó la compra de bonos y los tipos al 0%. El año en el que los alquileres se pusieron por las nubes y el Gobierno aprobó medidas para tratar de controlar los precios mientras la gente se pregunta si el ladrillo no se estará recalentando de nuevo. El año, también, en el que España se convirtió en la principal ruta de entrada a Europa de la inmigración ilegal procedente de África. El año, efectivamente, que el “trumpismo” cuajo en España de la mano de Vox. El año en el que el PSOE perdió el control de Andalucía mientras Podemos se aburguesó con un Pablo Iglesias y una Irene Montero qué pasarán su primera Noche Vieja en su chalé de lujo, el que casi les cuesta el puesto. Nada que ver con Rodrigo Rato, Luis Bárcenas o Iñaki Urdangarín, que se comerán las uvas esta noche en la cárcel. Y a todo esto, en lo que suenan las campanadas, los restos de Franco seguirán estando en el Valle de los Caídos. Se habló de sacarlo el 18 de julio, el 20 de noviembre pero al dictador, una vez más, le han dado las uvas.