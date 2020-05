Herrera: “Sánchez es incapaz de ampliar apoyos mediante negociación, solamente culpando de muertes futuras”

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Bueno, damas y caballeros, es miércoles, es 6 de mayo del 2020, estamos en el día 53 del Estado de Alarma, del confinamiento que hoy el Congreso va a prolongar otras dos semanas. Y usted me dirá ¿es seguro que se prolonga el Estado de Alarma? Bueno, a Pedro Sánchez le salen las cuentas de la vieja después de haber pactado con Ciudadanos y el PNV, fíjense que ahora el prescindible no es el PP el prescindible es ERC.

Bueno la evolución de la enfermedad, bueno se esperaba, ayer se incorporaron los datos pendientes del fin de semana, hubo un leve repunte de la enfermedad con 185 fallecidos y los contagios han vuelto a cambiar la estadística, ya hemos perdido la cuenta de las veces que han cambiado la metodología, los test de quita y pon y tal y que cual… la cifra de contagiados nuevos es de 865. Pero lo más preocupante, yo diría lo más sangrante, es la creciente cifra de infectados entre trabajadores sanitarios, 44.000. No solo somos el país con mayor número de infectados entre el personal sanitario, sino que la tasa de contagio en el sector, el 20%, dobla a países como EE.UU. o China. Y sobre la gestión sanitaria de esta crisis, yo les recomiendo leer la tercera de ABC que firma el doctor Matesanz, el creador de la Organización Nacional de Transportes que ha hecho de España líder mundial en la materia, que además se despacha pero a gusto, a gusto, sobre la gestión que ha hecho esta crisis.

Bueno vamos a ver, Ciudadanos ha acudido al rescate de Pedro Sánchez y el PNV también. El PNV algo se llevará claro, ¿que se llevará? Seguramente poder gestionar con más holgura la cuestión en su territorio, las provincias vascongadas que se decía históricamente, la Comunidad Autónoma Vasca. La fidelidad delPNV dura mientras les conviene, ya saben ustedes que eso no.. supongo que Sánchez habrá anotado exactamente lo bien que fue al PNV con Rajoy que firmó y selló un acuerdo con grandes abrazos, de cuando se podían dar abrazos, y a los dos días lo dejó tirado en la moción de censura.

Hoy, Pedro Sánchez sacará la votación pero con un par de avisos, del PP, de sus socios y de alguna manera también de Ciudadanos que algo le habrá arrancado. Le habrá arrancado algo fundamental que es que deje de ligar los ERTEs y las ayudas a autónomos al Estado de Alarma, que es que es un chantaje indecente de Sánchez al personal, a la gente, a todos. O me apoyáis a lo que yo diga u os quito los ERTEs y os quito los… Bueno es, en eso han tenido que dar marcha atrás, y esa medalla se la pondrá Ciudadanos, supongo. Pero ojo porque puede no obtener réditos este gesto de auxilio porque no se olvide que al socorrer a Pedro Sánchez también lo hace a Podemos y a Pablo Iglesias.

El Gobierno ha cerrado ese acuerdo, Sánchez tiene 171 votos con los seis del PNV. Parece que hubo acuerdo de última hora para incluir una enmienda en virtud de la cual se garantiza una relación bilateral con la Comunidad Autónoma Vasca para llevar a cabo los próximos pasos de la gestión y también parece que el PNV ha conseguido que el Estado de Alarma no sea obstáculo para que se desarrollen las elecciones autonómicas antes de las elecciones nacionales. El PNV hará algún gesto con el PSOE, quitárselo de encima porque lo que quiere es dejar de depender del Partido Socialista Vasco en su comunidad.

Y lo del acuerdo con Ciudadanos, oiga pues es una declaración de buenas intenciones porque Sánchez se compromete a informar periódicamente a Inés Arrimadasy, lo que le he dicho, desvincular lo de los ERTEs y las ayudas sociales del Estado de Alarma; pero, también le digo que videntemente le ha visto las orejas al lobo. En marzo consiguió el apoyo de 321 de los 375 que tiene el Congreso, el apoyo total seguramente basado en el miedo, no digo que no, Acuerdo que no ha sido capaz de transformarlo o cambiarlo en un apoyo basado en la confianza, en negociar con los demás, eso él no lo hace. Hoy tendrá 177 y él, solo él, es el responsable de esa enorme desafección que va desde sus socios parlamentarios a grupos de la oposición. Es decir Sánchez, salva una durísima derrota política, es verdad, pero ha recibido un aviso. La pregunta ahora es ¿esto supone el acuerdo con Ciudadanos del inicio de una hermosa amistad? ¿El primer paso para un cambio de guion de la legislatura? ¿Extenderá el acuerdo para la negociación presupuestaria a lo que pueda venir por delante? ¿Cambiará Sánchez de socios o de criterio o usará los votos de Ciudadanos como clínex de usar y tirar? Hombre, un acuerdo político con Podemos, Ciudadanos, con PNV en la misma mesa, en la misma que Sánchez, eso supone muchas contradicciones. Ahora eso sí, Ciudadanos le ha dado utilidad a sus 10 diputados pero también corre un riesgo, el riesgo de ligar su suerte a un político tóxico cómo es Pedro Sánchez. De momento ya se ha ido Juan Carlos Girauta, ha entregado el carnet del partido.

Sánchez es incapaz de ampliar apoyos mediante negociación, solamente culpando de muertes futuras

Y el PP tiene que prepararse para una enorme campaña en la que se le va a tildar de irresponsable, desleal, frívolo, cómplice de las muertes, no le han llamado asesino todavía pero supongo que Ábalos, torrente Ábalos está a punto y Echenique en el descuento. Y es que Casado también tiene que aprender de la manera en el que el Gobierno ha tratado de utilizar a los barones regionales populares para menoscabar su autoridad en el partido. Claro, algunos barones regionales del Partido Popular te dicen sotto voce, oiga es que Casado maltrató a dirigentes territoriales en la gestión interna de la vida del partido, la elaboración de las listas y esas cosas… y por lo tanto también deberá reconsiderar cómo ha sido su relación con ellos. Pero de una forma o de otra, a Sánchez se le acaba el tiempo de la autocracia, esa autocracia que generosamente le concedieron todos, hasta Vox, y ahora pretende revitalizarlo, como yo les he dicho, mediante amenazas: os quitaré los ERTEs, os quitaré las ayudas, os vais a morir… Este es incapaz de ampliar apoyos mediante negociación, solamente culpando de muertes futuras.

¿Esta es posiblemente la última prórroga que va a conseguir? Tal vez, tal vez, pero el Estado de Alarma quizá deberíamos eso establecerlo como punto de partida, no es solo para combatir la pandemia, es para anestesiar cualquier intento de oponerse a esa tendencia totalitaria que tiene esa pareja Sánchez-Iglesias, los que no podían dormir juntos podía dormir el 95% de la gente lo hago con Iglesias en el Gobierno. Con el Estado de Alarma se gobierna tan bien, la televisión para mí para mis plomizos discursos cuando yo quiera, los medios debidamente controlados que de eso ya tengo quien se encargue y la gente confinada en casa y mientras tanto, independientemente de la desastrosa gestión sanitaria que he podido hacer, cambio leyes, decreto lo que se me ocurre, le hecho los muertos a la oposición y todo lo que a mí me dé la gana. Por eso adora el Estado de Alarma, independientemente de que se podría haber avenido a diversos acuerdos, igual que ha hecho con Ciudadanos con el Partido Popular, pero eso le produce un eccema, eso no lo hará jamás,

Esto es como aquello de King Vidor, saben ustedes, aquel productor de cine se lo he referido alguna vez que decía esta actriz es una solemne hija de su madre y no pienso volver a trabajar ni contratarla nunca más hasta que la necesite, pues eso, hasta que lo necesite.