Herrera: "A ver qué queda de los Presupuestos "preciosos" cuando pasen los tiburones de ERC, PNV y Bildu"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Cuánto me alegro de saludarles en una mañana de viernes, bueno, en fin, ya saben ustedes el viernes es el viernes, que día malaje. Pero, bueno, el día viene muy entretenido informativamente, por qué, por qué, pues porque ya tenemos anteproyecto, anteproyecto de Presupuestos. Anteproyecto quiere decir lo que quiere decir, que eso es lo que lleva el Gobierno a las Cortes y luego, los que quieran apoyar ese Presupuesto, pasan la bandeja o ponen la mano y, en este caso, los que apoyarían el Presupuesto de Podemos y del PSOE son grupos que ponen mucho la mano. El primero en poner mucho la mano, siempre, es el PNV que es especialista, además, en poner las dos gobierne quien gobierne. Y luego está Esquerra y luego Bildu. Bildu se cobra en carne, pero Esquerra ya veremos qué es lo que le pedirá. Con lo cual, si el Presupuesto es -en sí mismo-, un churrete cuando pasen por él todos los tiburones de la España política, en forma de Bildu, de Esquerra Republicana y del PNV, imaginen ustedes qué es lo que puede quedar.













Unos Presupuestos "preciosos, preciosos"

Ayer, ayer, damas y caballeros se diijo: estos son los Presupuestos más expansivos de la historia. Bueno, incluso la ministra Montero, se vino arriba al decir “es una ley preciosa”.

Pero, bueno, “preciosa”, preciosa, es una maravilla. Es como cuando Miguel Ángel acabó la Capilla Sixtina, la acabó y cuando dio el último toque al dedo gordo del Señor dijo, 'me ha quedado precioso, precioso'. Pues lo mismo, igual de preciosa ha quedado la la Ley de Presupuestos. Luego viene la retahíla de exageraciones y tal y expansivas, Sánchez lanza las últimas cuentas expansivas antes del ajuste poscovid. Pues claro, ahora es un momento para gastar, más para invertir que para gastar, pero sí, efectivamente, un presupuesto tiene que ser expansivo, es la diferencia de cómo ocurrió en 2008, especialmente después del 2011.













Ahora vamos a se expansivos, pero tú puedes ser expansivo en función de lo que calcules que vas a ingresar. Está creciendo la economía con lo cual las empresas facturan más, los particulares facturan más, y por lo tanto pagan más impuestos. Pero si tú calculas que la economía va a crecer un 6, 5% y luego la economía te crece 5%, hay un 1% ahí que no se traduce en impuestos a cobrar, por lo tanto en dinero a ingresar, pero tú si te has comprometido gastar y cuando gastas y no ingresas, tienes que pedirlo, eso es la deuda; primero entras en déficit y luego aumenta la deuda. ¿ A cuánto va a llegar la deuda en España, al 140 del PIB? Bueno, no lo descarten, no lo descarten. Y, además, tú gastas, gastas -sobretodo también-, en dádivas y coges a los jóvenes y les dice 'mira primero os voy a pagar el alquiler y luego os voy a dar un dinerito para que lo gastes en cultura, eso sí no vayáis a los toros'. Como dice hoy Daniel Lacalle, “darte el bono Sánchez para videojuegos, para cine, a cambio de enviarte al paro primero, crujirte a impuestos después si trabajas y hundirte la pensión futura”, que es la gran propuesta para un país con el mayor paro juvenil de Europa que es España.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El bono cultural, el bono del alquiler = comprar votos

Pero, bueno, aquí los jóvenes se llevan bonos de cultura, bonos de alquiler, más becas; los pensionistas revalorizada suspensiones; funcionarios aumentando el sueldo, y hasta los autónomos y los empresarios -a los que tienen fritos a impuestos, amén de la infracción que deben soportar como todo hijo de vecino-, vamos a creernos eso de que aquí todo el mundo gana de la tómbola de Sánchez. ¿Por que el déficit del año pasado -con el descalabro de la pandemia-, fue del 11% del PIB y para este año calculáis que el déficit será del 5% del PIB? Asumís que vamos a gastar un 5% más de lo previsto, con lo que la deuda se irá, dónde se irá, pero eso de que solo nos vamos a pasar un 5% del déficit no os lo creéis ni harto de vino. Porque repito estas son cuentas basadas en estimaciones de ingresos erróneas, desfasadas, y sin el menor esfuerzo por realizar ningún ejemplo, ningún ajuste, además, incorporan a esos Presupuestos el dinero de los Fondos Europeos, 26.000.000 millones que primero, tienen que llegar y segundo, que para llegar tienen que cursar con una serie de obligado cumplimiento que tiene que realizar este Gobierno: ni tocar la reforma laboral y determinar reformas de las pensiones que tienes que realizar y que no se han hecho.

Vamos a ver, el ingreso extra que este Gobierno ha anunciado a bombo y platillo al subir el tipo mínimo del impuesto de sociedades al 15%, ya se lo han pulido antes de empezar. O sea, si sacáis 400 millones anuales por ese concepto, ese dinero se os va en los 200 millones para el bono joven del alquiler y en los 210 millones del bono cultural que es una forma de comprar votos, es muy antiguo esto ya. Esto viene de la noche de los tiempos. Luego si quieren ustedes hablamos del bono cultural y del bono de la vivienda que tienen particularidades que los hacen especialmente subrayable.

La CUP llama fascistas a los estudiantes que defienden el español

Pero déjenme que durante 2 minutos me pasee, un momento, por lo del separatismo catalán, que sigue sin tener nombre, bueno, sí lo tiene, el nombre del fascismo.

Ayer la Universidad de Barcelona emitía un lacónico comunicado en el que lamentaba los hechos ocurridos en su campus, pero sin utilizar la palabra condena, sin utilizar la palabra agresión, simplemente decía que los hechos, los hechos. Los hechos fueron que una manada de 150 animales separatistas tiraron abajo la carpa informativa que un grupo de estudiantes constitucionalistas habían montado en el que, simplemente, abogaban por el bilingüismo, fíjense ustedes.

Primera pregunta:Pedrito, ¿vas a convocar la Comisión de Delitos de Odio? Porque más odio ideológico que el vivido la Autónoma de Barcelona no puede haber y, hace poco se convocó la Comisión por una agresión que no se había producido. Vamos a ver Pedro, ¿vas a convocarla? Porque si convocas, lo mismo podrías analizar las palabras de Eulalia Reguant. Esta tipa despreciable, ¿quién es? Pues una diputada de la CUP - con eso ya tiene bastante ganado-, que ayer mostró de manera descarnada hasta qué punto se ha cebado y ha crecido en Cataluña la serpiente del odio. La degradación es tan lamentable... Una diputada que justifica en el Parlamento la agresión a unos estudiantes a los que llama fascistas por defender el bilingüismo.













Es escandaloso, intolerable, lo que quieran ustedes. Este famoso catalanismo que nos vendieron en la Transición, esa cosa amable que buscaba que el catalán tuviera un encaje, tuviera su sitio, solo era una cortada. El objetivo no era que el catalán tuviera su sitio, que por cierto en el plan oficioso lo tenía siempre, no era en el oficial, pero sí en el oficioso. Se habló catalán siempre el que quiso, cuando quiso, en su familia y en sus casas y todo lo demás. El objetivo era acabar con el castellano y machacar a los que hablan español y ya no se esconden, es decir, si hablas castellano o defiendes el uso del español eres fascista y si tiras una carpa cometiendo un delito de odio eres un valiente antifascista. Bueno, oiga, Pedrito, ¿a qué esperas? La Comisión de Delitos del Odio, ya estás tardando”.





También te interesa

Herrera avisa del peligro que supone que los Presupuestos sean los de mayor gasto de la historia