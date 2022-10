Herrera, sobre la Ley Trans: "El 80% de los jóvenes que quieren cambiar de sexo se arrepiente al madurar"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, es jueves 20 de octubre. Este octubre, esta época del otoño en la que no hace calor como para poner el aire acondicionado en la mayor parte de España y no hace suficiente frío como para tirar a todo lo que da de la calefacción, con lo cual, la factura energética.. Si nos quedáramos a vivir siempre en esta época sería estupendo. Es un momento muy concreto del año pero que se acaba como todos saben, perfectamente. Pero hoy es un día curioso porque, por primera vez, desde que se puso en marcha el tope del gas no se activa el mecanismo porque el MW se pone por debajo de 40 euros, con lo cual, no se aplica ese ese límite; en cuanto apriete un poco el frío seguramente se acabó esta tregua. Pero ya iremos viendo.





Las cosas del separatismo catalán





Miren, hoy a las 7 le contaba que hay tres, cuatro o cinco cosas de esas que llaman, como se suele decir, llaman poderosamente la atención y que nos hace pensar pero ¿en qué país vivimos?, ¿qué clase de representantes políticos tenemos, algunos de ellos que parece que hayan perdido completamente la chaveta? Por ejemplo, el Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución de apoyo a un tipo de nombre Mohamed Said Badaoui, el salafista de Reus, sobre él pesa una orden de expulsión por ser una mezcla de independentista fundamentalista, bueno, perdonen la redundancia y Esquerra, Junts, la CUP, los Comunes de Ada Colau le han respaldado. Le han hecho un homenaje en el Parlamento exigiendo que no lo echen ni que lo investiguen. El separatismo prefiere a un integrista islámico que les ayuda en su proyecto a un niño de Canet que quiere estudiar en español. Para el nacionalismo catalán, el peligroso es el segundo.