Herrera, a Sánchez: “¿Tú no tienes límites éticos? ¿Conoces la vergüenza?”

¿Usted quería ver de cerca el invierno? Bueno, hay algunos lugares de España, norte de la Península esencialmente que digamos que le están tratando de tú o están tomando copas con el invierno. No, pero es que ahora se viene a vivir, se viene a quedar o la primera sensación llega este fin de semana porque llega la primera DANA que trae un chorro de aire polar que va a desplomar temperaturas y va a dejar nieves y lluvias. Hombre, no en todas partes igual. Pues seguramente más en Avilés que en Marbella, si nos entendemos. Pero de momento va a seguir lloviendo en Baleares, Comunidad Valenciana, en Murcia, en el sur de Andalucía; y se esperan cielos nublados en Extremadura y Castilla-La Mancha y sol en el resto de España. Temperaturas que, de momento, no tienen grandes cambios como consecuencia del fresco que va a entrar por el norte, hombre, digamos que se va a enfriar un poco todo, todo sistema peinsular, parte de Baleares. Canarias, ya saben ustedes, es cuento aparte por el privilegiode su tiempo.

MOVILIZACIONES EN TODOS LOS SECTORES

Aquí todo se calienta, dirá usted, ¿pero no venía un chorro de aire frío? Sí, pero lo demás no, lo demás se calienta y se calienta de cara a la Navidad, un poco más de un mes de la Navidad. Hoy es día 19, 11, 11 + 21… en ná y menos estamos en la Nochebuena. Así que vamos a ver esto como, como los vamos sobrellevando. Hay una sensación de mosqueo en ámbitos gubernamentales porque las cosas se complican y cuando las cosas se ponen caras o los trabajos no rentan, o los acuerdos laborales entre patronal y sindicatos no funcionan, o cuando el abastecimiento es regular, o cuando la luz es muy cara; la gente se enfada. Y lo primero que hace es mirar al Gobierno, tenga o no tenga culpa de las cosas. Hay cosas que no tiene culpa un Gobierno, pero pasan mientras manda ese gobierno y la gente le reclama a ese Gobierno soluciones a problemas que son muy concretos. Hay gobiernos a los que les gusta mucho despistar, distraer ,está pasando esto, buen pues tito una bombeta por aquí o tiro un poquito de humo por allá, y que la gente se fije en el humo. Saco el ‘francomodín’, saco a Franco, digo lo de la Ley de Amnistía…que es en cualquier caso, es una actuación perfectamente despreciable, de tipos despreciables.

Pero, realmente lo importante del follón y el fondo de las cosas es la conflictividad que para algunos empleos está plasmada ya por las circunstancias diversas y la repercusión que eso tiene en la ciudadanía. Por ejemplo, Cádiz esta madrugada ha vuelto a terminar sin acuerdo la reunión entre la patronal y sindicatos, 8 horas sentados en la mesa. El metal, que es un clásico de nuestros conflictos laborales, se mantiene la huelga indefinida, 20.000 trabajadores del metal, hoy encarta la cuarta jornada de paros. El escollo de la negociación: los salarios, la subida de los sueldos que los sindicatos quieren que se vincula un IPC disparado y los empresarios dicen que es inasumible y hay que encontrar un punto medio, evidentemente. Habrá que encontrarlo, antes o después, pero de momento se bloquea y solamente hace falta el irresponsable, el gandul este del alcalde de Cádiz paseándose por allí con el megáfono para decir que hay que prender fuego a las cosas y, en fin, un obrero más incendiando al personal en medio de un conflicto que ya de por sí va calentito. Hemos visto como se tenían que retrasar operaciones en el hospital de La Línea porque los médicos no llegaban a tiempo; hay un camionero que denuncia que un representante de Comisiones le abrió la cabeza porque quería seguir con la ruta a pesar de la huelga, le han dado 15 puntos; la Asociación de la Prensa de Cádiz denuncia el acoso y la intimidación que sufren algunos periodistas por parte de algunos colectivos… Con lo cual, oiga esto, si creen de verdad que eso va favor en la opinión pública de los trabajadores en conflicto, están bastante equivocados.