Herrera: “Sánchez va contra la Jefatura del Estado. Para que él sobreviva tiene que perecer todo lo demás”

Ya es miércoles, es 18 de mayo del 2022 y hoy va a continuar el episodio de calor que estamos viviendo prácticamente en toda España, esencialmente la Península y lógicamente cuanto más al sur de la Península, más.





LA VISITA Y AGASAJOS DEL EMIR DE QATAR





Bueno, hoy el que se marcha es el emir de Qatar. Pero por favor, en lo que esté este hombre aquí que no le falte de nada, pero lo que quiera, lo que se le antoje. Esto es como‘Bienvenido, Míster Marshall’ en una edición más moderna con el jefe de un país, que es muy importante en el mundo y ha demostrado, y es verdad, que es un aliado de Occidente de Primera División. Uno ya tiene edad suficiente como para saber cómo funciona el mundo, lo que son las prioridades económicas y todo eso, ya no hace falta que nos lo expliquen. Pero no deja de producir cierta incomodidad el grado de entusiasmo impostado con el que hemos recibido señor del gas, es el dueño de un país amigo de España, amigo de Occidente, más allá incluso del gas, ¿eh?. Ha hecho un gran trabajo, por ejemplo, Qatar en la evacuación de Afganistán. Si no llega a estar Qatar todo habría sido mucho más difícil, hace una gran labor en la lucha contra el yihadismo y, además, ha hecho otra gran labor a favor de Occidente aumentando sustancialmente la producción de gas y de petróleo para compensar el cierre del grifo ruso. Esto es así.

Ahora, claro, el hombre viene con una de sus tres esposas, tres. Y dirá usted ¿esto?, cada uno pensará en su cónyuge y dirá si yo con uno yo tengo… vamos, imagínate con tres. Pues viene con una de sus tres, supongo que será la que viaja, que tendrá una para cada circunstancia y se trae a la del viaje.

Qatar dentro de los países de ese entorno del Golfo Pérsico es de los países que tiene una legislación más laxa, lo tiene también Emiratos Árabes. Pues hombre, uno piensa es que allí no todo es como Arabia Saudí, que en Arabia Saudí y en Irán sí que cuelgan a los homosexuales de una de una viga; en Qatar no, hombre; en Qatar se bebe alcohol, carísimo, vamos te cuesta una copa de vino que no compensa, aquí te compras dos cajas con lo que te cuesta allí una botella o una copa. Pero bueno tiene un Mundial de Fútbol, un Mundial de Fútbol ahora al que vamos a ir, y han cambiado la fecha del Mundial de Fútbol para hacerla en noviembre o diciembre porque claro a ver quién aguanta el calor de Qatar jugando, esas criaturas se deshacen en el terreno de juego.