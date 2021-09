Herrera: "Robin Sánchez dice que las malas son las eléctricas y él las va a doblegar"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Es miércoles 15 de septiembre del 2021, las lluvias siguen hoy, pero ya mañana se disipan. Han sido fundamentales para el incendio de Sierra Bermeja, aún queda algo de incandescencia en las raíces, por lo cual, lo que caiga hoy bien recibido será. Allí programa especial, esta tarde, 'La Tarde de COPE' desde el lugar de los hechos, bueno el lugar de los hechos son 10.000 hectáreas, o sea, bueno desde alguna de las poblaciones que se han visto afectadas.

Miren, yo no largo de mi vida profesional, he tenido que, como todos, informar de cosas difíciles, cosas que te las has de estudiar bien, entenderlas tú antes de intentar que las entiendan los demás cuando tú las explicas. Y créanme que esto del recibo de la luz, necesito 7 carreras más para entenderlo bien y me he hechó un croquis, me he hecho 20 croquis y después de los 20 croquis, más o menos, empiezo a vislumbrar la alguna luz. Eso sí envidio, de una envidia malsana, a los que hablan con esa facilidad entendiéndolo todo: el pool del gas, de la bajada, de la subida de los intereses, de la detracción del suelo,... Es tremendo. Lo que usted y yo entendemos es que hoy el megavatio está 172 casi 173 euros. Luego, fíjese que lejos de aquellos tiempos en los que el cantamañanas de Pablo Iglesias, en el Congreso, decía que había que guardar un minuto de silencio por la pobreza energética, porque se había puesto el megavatio a 60 oalgo parecido. Pues ahora, ¿qué habría que hacer, qué habría que hacer?

El Gobierno ha tomado algún tipo de medidas que es fácil explicarlas porque tienen que ver con el carácter impositivo del recibo. Yo abarato el recibo ahora a las bravas un 30%. Bueno, a ver si con eso conseguimos que aquello que yo dije de que vamos a pagar más o menos como en el 2018 sea en realidad. Si no me da suficiente con bajar la parte impositiva del recibo, pues yo tengo que darle un hachazo a alguien, le doy un hachazo a las eléctricas porque yo soy Robin Hood.

Robin Sánchez va a doblegar a las eléctricas

Robin Sánchez, el mismo que nos ha vacunado sin preguntarnos qué votamos o en quién creemos, para que veamos ha vacunado a gente que es católica y vota al PP para que digamos: ¡qué gran corazón tiene Robin! Bueno, pues ahora ha dicho hachazo a las eléctricas, eso siempre sale a favor de causa, solo la banca tiene peor imagen que las eléctricas y nadie va a salir a defender a Iberdrola o a Endesa esté el megavatio a precio de caviar como está hoy, 173 euros, o estén las tarifas normales, el problema es que sí aceptamos una vez la política confiscatoria del Gobierno, por razones de necesidad, vamos a acabar por aceptarla siempre. Pero, bueno, yo les explico. Darle un hachazo de 2.600 millones a los beneficios de las eléctricas sobre los beneficios extraordinarios que han conseguido gracias a la dinámica al alza de estos meses, crea varias cosas: primero, inseguridad jurídica -mandas un mensaje a inversores internacionales que es un poco delicado-; lo haces por Real Decreto además, no con aprobación del Congreso y las empresas eléctricas ponen en juego sus bufetes de abogados, que tienen y además no son malos. Si tú, eso se lo haces a los quienes no dependen del gas, a los que tienen nuclear o a los que tienen hidroeléctrica, es fácil pensar que algunos de las nucleares te digan, no me sale a cuenta, apago la nuclear. No es tan fácil apagar una central nuclear, no es aquello del botón en OFF y adiós.

Nosotros tenemos 7 centrales nucleares a extinguir, no 58 como Francia que se auto abastece y además hace negocio porque la vende. No, tenemos 7. Los franceses tienen el megavatio a 80 euros, ¿eh? La energía nuclear supone el 26% del suministro, si cierra la energía nuclear, ¿quieren ustedes saber cómo se va a poner todo lo demás?

El 30% de rebaja, vale. Pero es que en agosto, solo en agosto, ha subido la factura de la luz el 34%, solo en agosto. Esto nos pone a nivel de junio. Un recorte de 10 euros de promedio, bueno, bienvenidos son, bienvenidos son, pero, claro, tú lo que estás pidiendo a las eléctricas es que financien ellas tus aventuras. Tú les mangas 2.600 millones, perfecto, pero luego en abril esos millones van a ir a parar a tu recibo como consumidor. Y entonces, veremos qué es lo que se inventa el Gobierno, ya veremos qué es lo que se inventa el Gobierno dentro de 6 meses después de que el hechizo de Cenicienta haya acabado. Todo esto, ya saben ustedes, viene por la subida del gas en los mercados internacionales, el gas que se necesita para generar electricidad y el gas en el ámbito doméstico, que también se usa las casas. En octubre viene una revisión de la factura que amenaza con dejarnos tiritando, tiritando literalmente, muy bien, puede pegarles el hachazo, que ya veremos en los tribunales. Pero cuando el hachazo se acabe tendremos que irnos todos prácticamente a vivir a Andorra, o nos vamos todos los españoles a vivir a Francia y que sea lo que Dios quiera. Eso es lo que se llama los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, o sea, las ganancias derivadas de vender cara energía que compraron barata y comercializan con los precios máximos fijados en el mercado. Ya le digo entre 600 y 2.600 millones de euros. La medida es populista, pero, ya les digo, de muy fácil aceptación porque desvía el foco del Gobierno hacia las empresas y las hace responsables ante ciudadanos de las penalidades. Las malas son las empresas y Sánchez ya las va doblegar. Vean, en realidad las empresas ya contribuyen con el Estado a través del impuesto de sociedades, cotizaciones a la Seguridad Social, etcétera. Quince mil millones de euros anuales entre Iberdrola, Naturgy y Endesa y, más allá de la discusión, estrictamente económica, y que una intervención así puede paralizar su actividad nuclear y el mercado laboral, es que sienta un precedente inquietante porque acaba con la seguridad jurídica, eso es imprescindible para traer inversores a España, cambiar sobre la marcha las reglas de juego, eso desamina mucho a las empresas que necesitan un marco estable para invertir en un país. Luego, ya sabe, el exprópiese que les gusta tanto estos populistas.

Los independentistas han conseguido sentar en su mesita a Sánchez

El otro asunto del día es la mesita, la mesita, la mesita de negociación bilateral Gobierno Generalidad de Cataluña, de tú a tú, donde han conseguido sentar a Pedro Sánchez recordándole que es mortal. Y Esquerra, vamos a ver, pues igual se entiende con el PSOE en Cataluña, si le deja tirado la CUP o incluso se pelea con Junts per Cataluña. Y entre uno y otro a esperar a ver qué es lo que que nos dicen que han hablado en esa mesa, de qué van a hablar en esa mesa cuando una parte de la del Gobierno, los de Podemos se van a poner de acuerdo o se van a pasar al otro lado y van a asumir las tesis de los autonomistas, no, de los secesionistas: como la autodeterminación y la amnistía y todo eso. ¿Qué va a hacer Sánchez entonces? Grandes incógnitas del día.

Vuelven las procesiones a Sevilla

El día trae alguna buena noticia en la lucha contra la pandemia porque algunas administraciones han tomado algunas decisiones importantes para la ciudadanía. En Andalucía, por ejemplo, los auditorios, los teatros, los conciertos ya pueden tener aforo completo. No sé si los toros, ahora me lo explicaran, ahora comienza la feria de Sevilla y también procesiones en las calles, eso para los cofrades andaluces es muy, muy importante.”

