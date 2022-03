Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Ya son las 8 de la mañana de un día viernes 11 de marzo en el que las lluvias van a generalizarse bastante más de lo que estaban ayer, y van a abrir una semana esperanzadora. Semana en la que va a caer agua, agua bastante repartida por toda la península, que buena falta le hace en algunas zonas: mediterráneas, aragonesas, andaluzas; y que bueno, hombre, algo va paliar eso que llamamos siempre la pertinaz sequía.





DOS AÑOS DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS





Hay muchas cosas pertinaces hoy en España, pero es bueno que recordemos que este 11M conmemoramos la memoria de los fallecidos, asesinados en los atentados del 11M en Madrid hace 18 años.

Y también, conmemoramos que hace 2 años la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia del coronavirus, esa pandemia que hoy en día parece que como que no exista. Si usted, en el imaginario popular, en el colectivo, usted asiste a las calles, a las cosas, parece como si ya no existiera la pandemia y sigue habiendo muertos, y contagios. Es verdad que las vacunas han hecho posible que esos contagios no supongan la gravedad que suponían, además de que la variedad ómicron parece menos agresiva que otras, pero sigue habiendo y siguen estando ahí.

















GUERRA EN UCRANIA

Ayer hubo reunión entre ucranianos y rusos que acabó pues sin ningún tipo de acuerdo, como por otra parte se esperaba. Los rusos hicieron el paripé de anunciar nuevos corredores humanitarios, pero bueno eso solamente conduce a territorio ruso que donde nadie quiere ir y, hubo que aguantar el cinismo del ministro Lavrov que negó que en el momento del ataque hubiese mujeres o niños en el Hospital Infantil de Mariupol, cosa que se ha podido comprobar a través de las imágenes, pero según los rusos en ese hospital solo había nacionalistas ucranianos muy fascistas y tal y cual y esto…

Últimamente todos los golfos, todos los golfos, se parapetan detrás del comodín de la ultraderecha para hacer lo que les dé la gana. Pero bueno, la guerra amenaza con alargarse porque los ucranianos no piensan rendirse.