Herrera: "Los Presupuestos Generales de España van a tener el año que viene, de nuevo, la firma de ETA"

¡Ay, señor! Ya son las 8, ¡qué pronto pasa el tiempo! Hace nada eran las 6 cuando empezábamos, de este martes 23 de noviembre del año 21. Hay una masa de frío polar, ya sabe, 14 de 17 autonomías están en alerta, tranquilidad y buenos alimentos.

Decíamos a las 6 que la información de pe a pa hoy tenía muchas ‘P’, la ‘Pa’ de la pandemia, la’ P’ de los presupuestos, la ‘P’ de las pensiones, la ‘P’ de las protestas y seguro que si buscamos nos sale alguna más. Pero con esa, que con esa nos conformamos.

DEBATE: PASAPORTE COVID ¿SÍ O NO?

La primera es la de la pandemia, como aquí en España seguimos sin saber lo que piensa el Gobierno, qué piensa, qué criterios tiene el Gobierno acerca del pasaporte covid, qué necesidad tenemos o no tenemos de una tercera dosis de refuerzo, cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna, qué propone para la población no vacunada por decisión personal o por tener menos de 12 años… No, no no lo sabemos. Tú le preguntas al Gobierno, ¿el Gobierno tiene una posición acerca del pasaporte covid? Es decir, tener que enseñar con el teléfono móvil que tú tienes las dos dosis puestas y por lo tanto tener franqueado el paso a un restaurante, una tienda, un gran almacén o lo que sea… No sabemos lo que piensan, porque estos quieren que las cosas las hagan solo las comunidades autónomasy ellos dedicarse a la otra ‘P’del día, a la propaganda y a soltar cuatro cosas y que salga Sánchez por ahí diciendo mascarillas y distancia, que es por otra parte lo que hay que hacer, mascarillas y vacunas.

Efectivamente estamos inquietos, porque en Europa la cosa se pone regular, pero en España miren hoy me ha gustado mucho el editorial del diario de Sevilla que dice: ‘Mejor el pasaporte covid que el confinamiento’ o sea ya puestos, si las incidencias, por mucho que las incidencias sea muy relativas, suben o de repente notamos que en los hospitales empieza a haber más personas, cosa que no ocurre porque la vacuna efectivamente hace su trabajo, y aquí estamos vacunados El 92 % de los mayores de 12 años. Tenemos que elegir, ¿pedimos el pasaporte conmigo o no lo pedimos? ¿Insistimos para que todos se vacunen o no insistimos? Pues claro que hay que insistir. A lo mejor, fíjense, el pasaporte covid hasta es bueno para que los jóvenes que todavía, más por desidia que por otra cosa no se han vacunado, sepan que si quieren entrar a su disco favorita tenga que vacunarse. Bueno, pero ahora encontramos que como no hay un criterio claro, no hay una ley de pandemias, los tribunales cada uno según su criterio -y yo no sé por qué son tan diferentes los criterios- en unas comunidades aceptan el pasaporte covid y en otras como en el País Vasco le acaban de decir que no hay tu tía, que no, que es discriminatorio, yo que sé, en fin, los argumentos que consideren sus señorías que haya que utilizar. Y en esa nos encontramos, con que a lo mejor se tengan que tomar algunas medidas si sobrepasamos algunos límites que nos lleven a nuevas restricciones por ejemplo de las cenas de Navidad o en el número de comensales o en horarios de… que no es lo deseable, no es lo deseable para nadie.