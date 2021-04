Herrera: "Si 'mentirator' Sánchez no puede controlar a los madrileños, los fustiga"

Esta semana pasaremos la mitad de abril, que es el primer mes del segundo trimestre. Que es cuando las cosas deberían estar mucho mejor en términos de vacunación, pero no lo están. No lloremos sobre la leche derramadas y pensemos en lo que esta travesía azarosa de la pandemia nos puede deparar en las próximas semanas.

Llegan vacunas, llegan las de Janssen, las de Pfizer... Y esta semana los inmunizados podrían superar a los contagiados. ¿Y ahora cuál es el reto? Volver a generar confianza con una de las patas de vacunación, que es el compuesto de Astrazeneca. Ha habido no pocas personas que esta semana no han acudido a sus centros de vacunación porque sabían que le correspondía AstraZeneca. La mitad de las personas convocadas en Madrid no han acudido a la cita. Y es una consecuencia del pánico que ha provocado la Comisión Europea y el Gobierno de España. Y es una vacuna avalada por la Agencia Europea del Medicamento. Y la confusión generada por el Ministerio de Sanidad se completa por su negativa a aclarar el futuro de más de dos millones de personas que ya han recibido la primera dosis de la vacuna. Que ahora están ahí en un limbo inaceptable. No se sabe si los dejarán así, si recibirán el tratamiento completo, si la segunda dosis de otra....

Que los miedos y las indefiniciones políticas se impongan a criterios científicos es lamentable. Pero en un contexto de pandemia con escaso abastecimiento de vacunas, mucho más. Los 18 sospechosos fallecidos de estar relacionados con Astrazeneca en toda Europa es un riesgo del 0,000046%. Mientras la probabilidad de contagiarse en España es del 7%, y de morir del 0,2%. Si la alternativa a la vacuna de AstraZéneca es el virus, y no otra vacuna más segura, no debería haber dudas. Pero... las hay.