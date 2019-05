Herrera a las 8, miércoles 22 de mayo

Tiempo de lectura: 2



Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Yo me alegro mucho de saludarles en una mañana de miércoles en la que hace la número 22 de este mes de mayo. Ojo, que en cuanto pase un mes estamos en el verano. Y, ojo, que en cuanto pasen tres meses más del mes, estaremos en el otoño. Fíjense ustedes, que luego no vengan y me digan: “No, es que no nos avisó”. En un mes el verano, en cuatro el otoño y hace nada que estábamos en las uvas con el...

Bueno, yo le recojo alguna de las expresiones que hoy campean los medios de comunicación acerca de la sesión de inauguración de la Legislatura ayer en el Congreso de los Diputados, menos en el Senado, pero más en el Congreso de los Diputados: circo, bochorno, esperpento, carajal, ridículo, escarnio, soflama, infantilismo, si me apuran ustedes.

Ayer fue un homenaje al infantilismo intelectual de una serie de diputados y, sobre todo, como les decía a las 7 de la mañana, el oxímoron, la contradicción en una misma frase. Dos conceptos contradictorios, eso es un oxímoron. Se ponen varios ejemplos, siempre se pone uno de San Juan de la Cruz: la soledad sonora.

Bueno, eso es un oxímoron. Vamos, ayer prometer lealtad a la Constitución y prometerla también a la república, a los presos políticos, al 1 de octubre y a esas cosas, es una contradicción. Pero es que las Cortes se han convertido en el esperpento del todo vale, salvo por los más jóvenes y las víctimas de la LOGSE, que lo compararon con Dumbeldore, el director del colegio de Harry Potter, quien más quien menos hizo chanzas con don Ramón María del Valle-Inclán, el padre del esperpento con quien guarda un gran parecido Agustín Zamarrón, que fue lo mejor de ayer. Fue el presidente de la Mesa de Edad, el diputado socialista, el médico socialista por Burgos, que estuvo, hasta incluso brillante en algunos momentos del desarrollo de la votación.

¿Por dónde empezar? Miren ustedes, Meritxell Batet, que era la presidenta ayer del Congreso, elegida ayer presidenta del Congreso, estuvo literalmente desbordada. Permitió astracanadas, faltas de respeto a todos los españoles, permitía prometer... Yo, llevamos esta mañana diciendo, estamos buscando si alguien prometido por Snoopy. Pero hubo uno, el de Equo, que prometió por todo el planeta. Por todo el planeta, venga, prometo, falta el venga en estas cosas porque si no es....

Oiga, prometer por todas las falacias posibles. Vamos a ver, España no es una república, en España no hay presos políticos, decir que en España hay presos políticos es insultar a los españoles. En España no hay ningún mandato del 1 de octubre. El 1 de octubre fue una astracanada que se quiso montar para mayor gloria de una serie de gente que, por cierto, está en la cárcel. Y no se puede prometer lealtad a la Constitución haciéndolo a la vez a todas estas otras cosas porque se es leal o no se es leal a la Constitución, pero a las dos cosas no. Es un fraude.

El Tribunal Constitucional en su día, en un auto, entendió que los diputados de Herri Batasuna podían votar por para aquella fórmula que se inventaron que era por "imperativo legal". Solamente por "imperativo legal". Ya lo sabemos que era por imperativo legal. Como dice Marchena en el juicio del procés, aquí todo es por imperativo legal.