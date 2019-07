Herrera a las 8, martes 9 de julio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es martes. Es 9 de Julio. ¿Va a llover lo que llovió ayer? No, donde llovió ayer, que llovió mucho, pero va a seguir lloviendo. ¿Se va a desbordar el Cidacos como ayer por Tafalla, Olite, Pueyo, San Adrián? No lo sé. Lo de ayer fue... Las imágenes son tremendas, incluso una persona falleció, además, arrastrada por el agua. Carreteras cortadas, caos. Hoy la cosa algo más suave. Parece que algo más suave. Y en el resto de España bien. Bueno, pues incluso a ciertas horas de la noche o del amanecer algunos se ponen una rebequita. Ya ven ustedes, en el mes de julio. Madre mía.

¿En qué estamos hoy? En dos investiduras y en varias consideraciones. En sainetes y en pérdidas miserables de tiempo. Miren los griegos, ya tienen al que ganó hace dos días las elecciones en su despacho trabajando. Aquí estamos ya que... Bueno, las elecciones fueron en abril, veremos qué pasa cuando llegue el día 22 si luego, además, esto lo dejamos para septiembre y en septiembre lo pasamos a limpio, que es la sensación que tienen... Y mientras tanto, oiga, todo el mundo cobrando. Aquí está cobrando todo el mundo. Todos los que están en el Congreso de los Diputados. Y todo el mundo llevándoselo y aquí no trabaja nadie. Hemos de estar aquí así uno llamando al otro, el otro visitando, oye que te enseño mi programa, oye que yo quiero ser ministro, oye que no, oye que a ver, oye que voy a hablar con no... Bueno, ¿quieren ponerse ya de una vez a hacer las cosas?

Ahora estamos en que Pedro Sánchez le ha enviado el programa electoral y Rivera dice: ¿Así me tratas a mí para que yo te apoye? Como queriendo decir: Ahí tienes el programita, léetelo. Eso es lo que vamos a hacer. Si se te ocurre algo para mejorarlo, dímelo. Y no, así yo que te voy a dar cuarenta y pico escaños que... Sí, pero no son suficientes. Necesitaría algo más. De hecho, voy a llegar a acuerdos con ellos para luego mirarte a ti y decirte: “Tú eres el que no facilita la investidura. Quedas tú nada más. ¿Qué vas a hacer? Si no hay elecciones en septiembre.

Bueno, pues en esas estamos. Y el sainete que amenaza la ruina es el 'Trío Calaveras' del centro derecha. Ahí el Partido Popular, ciertamente, el que está haciendo esfuerzos a un lado y a otro para ver si consigue acuerdos y hacer a su candidata en Madrid, en la Comunidad de Madrid, presidenta, cosa que no pudo hacer en la Comunidad de Murcia.

¿Para el PP es fundamental todo esto por qué? Hombre, ha perdido La Rioja, ha perdido capitales de provincia importantes. Perder Murcia y no digamos ya perder la Comunidad de Madrid es un serio contratiempo. Desde luego, la Comunidad de Madrid tiene varios detalles que la hacen importante. Por sí mismo ser la capital, ser la comunidad con más empuje ahora mismo, la más atractiva fiscalmente para vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Además, es el contrapeso del Gobierno de Sánchez con Podemos, que todo lo que vayan a hacer, desde luego, no va orientado en el mismo sentido que en la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que deberían tener en cuenta aquellos que ahora mismo están mareando la perdiz.