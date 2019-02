Herrera a las 8, martes 5 de febrero

Tiempo de lectura: 2



Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 08:00 de la mañana. Son las 7 en Canarias. No les niego que estamos un tanto preocupados en la redacción. Estamos buscando a Jorge Bustos, al que no localizamos de ninguna de las maneras. Este es un llamado por si alguien tiene acceso, alguna otra forma de contacto con él. Tenía que estar a las 7:30 con nosotros. Es un hombre de una formalidad fuera de toda duda y, por lo tanto, no sabemos qué ha podido ocurrir. Si pueden darnos alguna razón se lo agradeceremos.

Es martes 5 de febrero del 2019 y hoy el tiempo es estable. Quiero decir que si tiene la tentación de salir a pasear a lo largo del día, puede hacerlo porque el día va a ser bastante bueno dentro de lo que cabe.

¿Escenarios de las noticias de hoy? Se lo vengo contando desde las 06:00 de la mañana. Uno de ellos es un escenario... La verdad que todos son escenarios imprevisibles o de difícil... Puedes prever cuál va a ser el final, pero el tránsito de las cosas es más complicado. Es decir, puedes saber que al final en Venezuela el tipo este caerá, se irá, se tirará al agua, se irá a su casa -digo Maduro-, pero lo que no sabes es qué pasará hasta que llegue ese momento.

¿Por qué? Porque, miren, es una situación inédita. España, por ejemplo, nunca había reconocido a un gobernante que no ostenta el poder en un país. Es decir, tú en un país puedes dar un golpe de Estado, justificado más menos, todo lo que usted quiera, con la intrahistoria que usted quiera, y al final los gobiernos te reconocen o no te reconocen, pero reconocen al tío que se ha instalado en el Palacio Presidencial y el que manda. Pero es que aquí estamos reconociendo a uno que tiene toda la legitimidad, es evidente, pero que no manda porque los resortes del poder todavía lo tiene el otro, que tiene a los militantes ahí y... Hombre, una serie de masas. A los que toca el pito le da dos pistolas y salen a la calle a matar gente. Por eso les digo que el tránsito hasta ese final, que es inapelable, inapelable, es decir, que es que Maduro para todo el dolor de Podemos y de toda esta gente, se va a tener que ir. El camino no lo conocemos.