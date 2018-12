Herrera a las 8, martes 11 de diciembre

Tiempo de lectura: 2



Comienza este martes informado en el que PP y Cs inician las reuniones para la formación de un nuevo Ejecutivo en Andalucía.

A todo esto. Bueno, ¿y por qué venía lo del sol? Bueno, que no va haber mucho sol hoy pero hoy va a continuar la polémica y la inquietud por esta nueva escenificación de la fábula de la rana y el escorpión en la que estamos viviendo, ¿no? Es decir, la rana y escorpión son Quim Torra y Pedro Sánchez. Sabe Pedro Sánchez que si hace cualquier cosa contra Torra en el momento en el que están cruzando el río, Torra se hundirá pero él también porque acabará su Gobierno. Y ahí está. Y esa es la diatriba en la que vive que le tiene sin vivir. Tanto tiempo, paños calientes, disimulo como no enterándose. Tanto tiempo no queriendo ver la realidad de lo que los que le han puesto en ese puesto, en la Presidencia, en la Moncloa, le están haciendo todas las cosas que están haciendo. No querer verlas, pues lleva a esta encrucijada.

Además, ha tomado nota porque ha visto lo que ha significado en Andalucía. En Andalucía ha significado lo que ha significado. Perder el poder. Perder el poder el Partido Socialista porque PP y Ciudadanos, en fin... Si no lo estropean parece que están llegando a algún tipo de acuerdo. Podrían llegar a algún tipo de acuerdo. Es decir, presidiría la Junta el PP, Ciudadanos la vicepresidiría, controlaría Canal Sur, lo que se pueda controlar de Canal Sur, pero bueno. Y más.

Lo que ocurre es que Susana Díaz, ya saben ustedes, no... El Psoe en Andalucía, como escribe hoy Paco Robles, tiene mal perder. Tiene mal ganar también. Pero, desde luego, demuestra que tiene... Está demostrando que tiene mal perder. Pero Pedro Sánchez ha tomado nota, con lo cual, esperen ustedes seguramente las próximas horas algún destello de firmeza, aunque solamente sea propagandístico. Pero lo justo, porque mucho destello de firmeza significa que los otros te dejan tirado en el... Desde luego con los Presupuestos, en primer lugar, y en segundo ya veríamos si con algo más.

Miren, cada cambio al frente de la Generalidad de Cataluña ha sido un paso hacia el subterráneo, y ya estamos prácticamente en el centro de la Tierra . Desde Pujol, de todos los presidentes nacionalistas, desde Pujol a Artur Mas se dio un paso en el escalón de la estulticia y del fanatismo. Es el que inició todo este desbarajuste. Pero es que después creíamos que habíamos tocado ya suelo y empezamos a escarbar porque apareció alguien con más estulticia y con más fanatismo todavía, como ha sido Puigdemont. Un perfecto ignorante de la política, cobarde además, que montó lo que montó y ahora desde Waterloo sigue la vida con consejos fantasmales de la república y con alusiones a la valentía de los demás y no la suya propia. Y cuando creíamos que Puigdemont era lo peor, oiga, volviendo a escarbar ha aparecido Torra: un demente, un fascista, un individuo lamentable. Ha hecho 48 horas de supuesto ayuno en la Abadía de Montserrat. Se ha tomado la tensión tres veces con la foto para que parezca que, efectivamente, lo ha hecho, y viene de decir que hay que... Hay que seguir la vía eslovena que significa enfrentarse con su mini ejército de los Mossos al ejército español que teóricamente acudiría a acupar Cataluña y bla bla bla. Y hay que poner muertos encima de la mesa y todo eso.